Публічний аккаунт — вчись на угодах
Трейдинг — це дисципліна, де успіх будується на практиці та аналізі. Демонстраційний рахунок — це реальний торговий рахунок на біржі, де ви можете спостерігати за роботою наших алгоритмів у реальному часі. Це ваш шанс вчитися на живих угодах, не ризикуючи власними коштами.
Що таке демонстраційний рахунок?
Це рахунок, на якому торгує ряд наших стратегій, пул яких буде рости і коригуватися в залежності від ринкової ситуації. Всі угоди фіксуються в щоденнику трейдера на платформі Trader Make Money, де ви можете вивчити кожну операцію, проаналізувати результати і побачити, як алгоритми входять в угоди в реальних ринкових умовах — з урахуванням комісій, волатильності і прослизань.
Чому це корисно?
1. Прозорість:
Ви бачите, як алгоритми входять в угоди і працюють на ринку. Ніяких прихованих механізмів — тільки реальні дані.
2. Навчання на практиці:
Спостерігаючи за угодами, ви вчитеся розуміти, як ринок реагує на волатильність і які стратегії є стійкими.
3. Безпека:
Вивчайте трейдинг без ризику, як на тренажері, який готує до реальних умов.
4. Ідеї для стратегій:
Налаштування ботів доступні для вивчення в наших Telegram-каналах і блозі. Ви можете адаптувати їх під свої цілі або тестувати свої ідеї на невеликих сумах.
Як це працює?
На рахунку торгує ряд стратегій, депозит в яких гнучко коригується для оптимізації результатів. Всі дані — від аналітики до бектестів — доступні в наших Telegram-каналах і блозі. Це не симуляція, а реальна торгівля, де ви бачите, як алгоритми справляються з ринковими викликами.
Стратегії в роботі
У публічному акаунті одночасно торгують перевірені алгоритми з повним описом налаштувань:
Стратегія «Bomberman»
- Принцип: Системний підхід до волатильних рухів
- Індикатори: BOP + Mean Reversion Channel + Канал Дончіана
- Результат: 160%+ річних на історичних даних
Активи для торгівлі
Показати активи
DOGE (Dogecoin) - Veles daily
HBAR (Hedera) - Veles daily
CRO (Cronos) - Veles daily
ENA (Ethena) - Veles daily
ETC (Ethereum Classic) - Checkpoint
FIL (Filecoin) - Checkpoint
ICP (Internet Computer) - Veles daily
GRT (The Graph) - Veles daily
Як користуватися:
Натиснувши на посилання, можна вивчити актив в одному з наших випусків Veles Daily або Checkpoint. У випусках майже завжди можна знайти бектести по активу та детальний аналіз.
Стратегія «Edison»
- Принцип: Максимальна диверсифікація + точні сигнали
- Індикатори: MFI + ROC + Williams %R
- Особливість: Стійкість до глибоких просадок
Всі налаштування відкриті і доступні — беріть і адаптуйте під свій стиль торгівлі.
Навіщо стежити за рахунком?
Ринок криптовалют мінливий, але дисципліна і аналіз допомагають знаходити можливості. Демонстраційний рахунок — це не обіцянка легкого прибутку, а інструмент для навчання.
Ось як він допомагає:
- Аналізуйте угоди:
Дізнайтеся, що впливає на успіх або невдачу, і застосовуйте це у своїх підходах.
- Вчіться на помилках:
Не всі угоди прибуткові, і це цінний урок. Ми показуємо, як алгоритми долають збитки.
- Тестуйте ідеї:
Почніть з невеликих сум, як робили великі трейдери, щоб відточити свої стратегії.
- Розвивайте навички:
Кожна угода — крок до впевненої торгівлі.
Що далі?
Результати рахунку регулярно з’являються в наших рубриках і блозі. Всі дані та налаштування доступні в Telegram-каналах і на сайті. Хочете заглибитися? Вивчайте наші матеріали, тестуйте стратегії і знаходьте свій шлях у трейдингу.
Трейдинг — це мистецтво
Демонстраційний рахунок — ваш провідник у світ алгоритмічної торгівлі. Він показує, як стратегії працюють в реальних умовах, і вчить розбиратися в ринку. Це не про миттєвий успіх, а про знання і зростання. Пориньте в ринок, вивчайте угоди і відточуйте майстерність — кожна операція наближає вас до порядку в хаосі криптовалют.
Пориньте в трейдинг з упевненістю!