Публічний аккаунт — вчись на угодах

Трейдинг — це дисципліна, де успіх будується на практиці та аналізі. Демонстраційний рахунок — це реальний торговий рахунок на біржі, де ви можете спостерігати за роботою наших алгоритмів у реальному часі. Це ваш шанс вчитися на живих угодах, не ризикуючи власними коштами.

Що таке демонстраційний рахунок?

Це рахунок, на якому торгує ряд наших стратегій, пул яких буде рости і коригуватися в залежності від ринкової ситуації. Всі угоди фіксуються в щоденнику трейдера на платформі Trader Make Money, де ви можете вивчити кожну операцію, проаналізувати результати і побачити, як алгоритми входять в угоди в реальних ринкових умовах — з урахуванням комісій, волатильності і прослизань.

Чому це корисно?

1. Прозорість:

Ви бачите, як алгоритми входять в угоди і працюють на ринку. Ніяких прихованих механізмів — тільки реальні дані.

2. Навчання на практиці:

Спостерігаючи за угодами, ви вчитеся розуміти, як ринок реагує на волатильність і які стратегії є стійкими.

3. Безпека:

Вивчайте трейдинг без ризику, як на тренажері, який готує до реальних умов.

4. Ідеї для стратегій:

Налаштування ботів доступні для вивчення в наших Telegram-каналах і блозі. Ви можете адаптувати їх під свої цілі або тестувати свої ідеї на невеликих сумах.

Як це працює?

На рахунку торгує ряд стратегій, депозит в яких гнучко коригується для оптимізації результатів. Всі дані — від аналітики до бектестів — доступні в наших Telegram-каналах і блозі. Це не симуляція, а реальна торгівля, де ви бачите, як алгоритми справляються з ринковими викликами.

Стратегії в роботі

У публічному акаунті одночасно торгують перевірені алгоритми з повним описом налаштувань:

Стратегія «Bomberman»

Принцип: Системний підхід до волатильних рухів

Індикатори: BOP + Mean Reversion Channel + Канал Дончіана

Результат: 160%+ річних на історичних даних

Детальніше про Bomberman

Активи для торгівлі

Стратегія «Edison»

Принцип: Максимальна диверсифікація + точні сигнали

Індикатори: MFI + ROC + Williams %R

Особливість: Стійкість до глибоких просадок

Детальніше про Edison

Всі налаштування відкриті і доступні — беріть і адаптуйте під свій стиль торгівлі.

Навіщо стежити за рахунком?

Ринок криптовалют мінливий, але дисципліна і аналіз допомагають знаходити можливості. Демонстраційний рахунок — це не обіцянка легкого прибутку, а інструмент для навчання.

Ось як він допомагає:

- Аналізуйте угоди:

Дізнайтеся, що впливає на успіх або невдачу, і застосовуйте це у своїх підходах.

- Вчіться на помилках:

Не всі угоди прибуткові, і це цінний урок. Ми показуємо, як алгоритми долають збитки.

- Тестуйте ідеї:

Почніть з невеликих сум, як робили великі трейдери, щоб відточити свої стратегії.

- Розвивайте навички:

Кожна угода — крок до впевненої торгівлі.

Що далі?

Результати рахунку регулярно з’являються в наших рубриках і блозі. Всі дані та налаштування доступні в Telegram-каналах і на сайті. Хочете заглибитися? Вивчайте наші матеріали, тестуйте стратегії і знаходьте свій шлях у трейдингу.

Трейдинг — це мистецтво

Демонстраційний рахунок — ваш провідник у світ алгоритмічної торгівлі. Він показує, як стратегії працюють в реальних умовах, і вчить розбиратися в ринку. Це не про миттєвий успіх, а про знання і зростання. Пориньте в ринок, вивчайте угоди і відточуйте майстерність — кожна операція наближає вас до порядку в хаосі криптовалют.

Пориньте в трейдинг з упевненістю!