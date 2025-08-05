Публичный аккаунт — учись на сделках
Трейдинг — это дисциплина, где успех строится на практике и анализе. Демонстрационный аккаунт — это реальный торговый счет на бирже, где вы можете наблюдать за работой наших алгоритмов в реальном времени. Это ваш шанс учиться на живых сделках, не рискуя собственными средствами.
Что такое демонстрационный аккаунт?
Это счет, на котором торгует ряд наших стратегий, пул которых будет расти и корректироваться в зависимости от рыночной ситуации. Все сделки фиксируются в дневнике трейдера на платформе Trader Make Money, где вы можете изучить каждую операцию, проанализировать результаты и увидеть, как алгоритмы входят в сделки в реальных рыночных условиях — с учетом комиссий, волатильности и проскальзываний.
Почему это полезно?
1. Прозрачность:
Вы видите, как алгоритмы входят в сделки и работают на рынке. Никаких скрытых механизмов — только реальные данные.
2. Обучение на практике:
Наблюдая за сделками, вы учитесь понимать, как рынок реагирует на волатильность и какие стратегии устойчивы.
3. Безопасность:
Изучайте трейдинг без риска, как на тренажере, который готовит к реальным условиям.
4. Идеи для стратегий:
Настройки ботов доступны для изучения в наших Telegram-каналах и блоге. Вы можете адаптировать их под свои цели или тестировать свои идеи на небольших суммах.
Как это работает?
На аккаунте торгует ряд стратегий, депозит в которых гибко корректируется для оптимизации результатов. Все данные — от аналитики до бэктестов — доступны в наших Telegram-каналах и блоге. Это не симуляция, а реальная торговля, где вы видите, как алгоритмы справляются с рыночными вызовами.
Стратегии в работе
В публичном аккаунте одновременно торгуют проверенные алгоритмы с полным описанием настроек:
Стратегия «Bomberman»
- Принцип: Системный подход к волатильным движениям
- Индикаторы: BOP + Mean Reversion Channel + Канал Дончиана
- Результат: 160%+ годовых на исторических данных
- [Подробнее о Bomberman]
Активы для торговли
Показать активы
DOGE (Dogecoin) - Veles daily
HBAR (Hedera) - Veles daily
CRO (Cronos) - Veles daily
ENA (Ethena) - Veles daily
ETC (Ethereum Classic) - Checkpoint
FIL (Filecoin) - Checkpoint
ICP (Internet Computer) - Veles daily
GRT (The Graph) - Veles daily
Как пользоваться:
Нажав на ссылку, можно изучить актив в одном из наших выпусков Veles Daily или Checkpoint. В выпусках почти всегда можно найти бэктесты по активу и детальный анализ.
Стратегия «Edison»
- Принцип: Максимальная диверсификация + точные сигналы
- Индикаторы: MFI + ROC + Williams %R
- Особенность: Устойчивость к глубоким просадкам
- [Подробнее о Edison]
Все настройки открыты и доступны — берите и адаптируйте под свой стиль торговли.
Зачем следить за аккаунтом?
Рынок криптовалют переменчив, но дисциплина и анализ помогают находить возможности. Демонстрационный аккаунт — это не обещание легкой прибыли, а инструмент для обучения.
Вот как он помогает:
- Анализируйте сделки:
Узнайте, что влияет на успех или неудачу, и применяйте это в своих подходах.
- Учитесь на ошибках:
Не все сделки прибыльны, и это ценный урок. Мы показываем, как алгоритмы преодолевают убытки.
- Тестируйте идеи:
Начните с небольших сумм, как делали великие трейдеры, чтобы отточить свои стратегии.
- Развивайте навыки:
Каждая сделка — шаг к уверенной торговле.
Что дальше?
Результаты аккаунта регулярно появляются в наших рубриках и блоге. Все данные и настройки доступны в Telegram-каналах и на сайте. Хотите углубиться? Изучайте наши материалы, тестируйте стратегии и находите свой путь в трейдинге.
Трейдинг — это искусство
Демонстрационный аккаунт — ваш проводник в мир алгоритмической торговли. Он показывает, как стратегии работают в реальных условиях, и учит разбираться в рынке. Это не про мгновенный успех, а про знания и рост. Погружайтесь в рынок, изучайте сделки и оттачивайте мастерство — каждая операция приближает вас к порядку в хаосе криптовалют.
Погружайтесь в трейдинг с уверенностью!