Публичный аккаунт — учись на сделках

Трейдинг — это дисциплина, где успех строится на практике и анализе. Демонстрационный аккаунт — это реальный торговый счет на бирже, где вы можете наблюдать за работой наших алгоритмов в реальном времени. Это ваш шанс учиться на живых сделках, не рискуя собственными средствами.

Что такое демонстрационный аккаунт?

Это счет, на котором торгует ряд наших стратегий, пул которых будет расти и корректироваться в зависимости от рыночной ситуации. Все сделки фиксируются в дневнике трейдера на платформе Trader Make Money, где вы можете изучить каждую операцию, проанализировать результаты и увидеть, как алгоритмы входят в сделки в реальных рыночных условиях — с учетом комиссий, волатильности и проскальзываний.

Почему это полезно?

1. Прозрачность:

Вы видите, как алгоритмы входят в сделки и работают на рынке. Никаких скрытых механизмов — только реальные данные.

2. Обучение на практике:

Наблюдая за сделками, вы учитесь понимать, как рынок реагирует на волатильность и какие стратегии устойчивы.

3. Безопасность:

Изучайте трейдинг без риска, как на тренажере, который готовит к реальным условиям.

4. Идеи для стратегий:

Настройки ботов доступны для изучения в наших Telegram-каналах и блоге. Вы можете адаптировать их под свои цели или тестировать свои идеи на небольших суммах.

Как это работает?

На аккаунте торгует ряд стратегий, депозит в которых гибко корректируется для оптимизации результатов. Все данные — от аналитики до бэктестов — доступны в наших Telegram-каналах и блоге. Это не симуляция, а реальная торговля, где вы видите, как алгоритмы справляются с рыночными вызовами.

Стратегии в работе

В публичном аккаунте одновременно торгуют проверенные алгоритмы с полным описанием настроек:

Стратегия «Bomberman»

Принцип: Системный подход к волатильным движениям

Индикаторы: BOP + Mean Reversion Channel + Канал Дончиана

Результат: 160%+ годовых на исторических данных

[Подробнее о Bomberman]

Активы для торговли

Стратегия «Edison»

Принцип: Максимальная диверсификация + точные сигналы

Индикаторы: MFI + ROC + Williams %R

Особенность: Устойчивость к глубоким просадкам

[Подробнее о Edison]

Все настройки открыты и доступны — берите и адаптируйте под свой стиль торговли.

Зачем следить за аккаунтом?

Рынок криптовалют переменчив, но дисциплина и анализ помогают находить возможности. Демонстрационный аккаунт — это не обещание легкой прибыли, а инструмент для обучения.

Вот как он помогает:

- Анализируйте сделки:

Узнайте, что влияет на успех или неудачу, и применяйте это в своих подходах.

- Учитесь на ошибках:

Не все сделки прибыльны, и это ценный урок. Мы показываем, как алгоритмы преодолевают убытки.

- Тестируйте идеи:

Начните с небольших сумм, как делали великие трейдеры, чтобы отточить свои стратегии.

- Развивайте навыки:

Каждая сделка — шаг к уверенной торговле.

Что дальше?

Результаты аккаунта регулярно появляются в наших рубриках и блоге. Все данные и настройки доступны в Telegram-каналах и на сайте. Хотите углубиться? Изучайте наши материалы, тестируйте стратегии и находите свой путь в трейдинге.

Трейдинг — это искусство

Демонстрационный аккаунт — ваш проводник в мир алгоритмической торговли. Он показывает, как стратегии работают в реальных условиях, и учит разбираться в рынке. Это не про мгновенный успех, а про знания и рост. Погружайтесь в рынок, изучайте сделки и оттачивайте мастерство — каждая операция приближает вас к порядку в хаосе криптовалют.

Погружайтесь в трейдинг с уверенностью!