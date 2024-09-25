Мемкоїни - що впливає на їхній курс, ризики та чому вони такі популярні

2024 рік можна сміливо назвати роком мемів та ігор для криптовалютного сегмента. Спочатку були мемкоїни, які дуже голосно увірвалися на початку року в серця трейдерів та інвесторів: PEPE, WIF, SHIB, FLOKI. Саме завдяки цим мем-монетам багато хто збагатився з рівного місця.

Люди люблять шукати цінність там, де її немає. І мемкоїни стали чудовим доказом цієї думки. Капіталізація PEPE понад $3 млрд, а добовий торговий обсяг у середньому від $500 тис. до $1 млрд.

Конкретної мети або фундаменталу для криптовалютного сегмента у мемкоїнів немає. Люди самі придумують для них сенс. Хтось купує мемкоїни як жарт, хтось як протест, а хтось просто хоче заробити свої кровні.

Меми - це вже не просто картинки в інтернеті, з яких можна посміятися або замислитися. Це ціла культура, яка несподівано щільно закріпилася в наших умах. Їх дивляться по всьому світу, і за допомогою них люди висловлюють свою думку, протест або просто хочуть описати ситуацію.

Тому не дивно, що симбіоз мемів і криптовалют настільки сильно вплинув на курси монет і на людей. Усі люблять меми, і всі хочуть бути частиною чогось більшого. Саме ця ідея дає людям надію на щось більше, ніж просто на віртуальну монетку.

Мемкоїни - що це за криптовалюта

Для загального розуміння - це монети-жарти, які зазвичай створювалися на основі популярних інтернет-мемів, культурних явищ або подій. Більшість мемкоїнів не мають реальної цінності чи практичного застосування. Вони орієнтовані на короткострокові спекулятивні інвестиції.

Також за мемкоїнами зазвичай не стоїть якийсь реальний продукт, технологія або бізнес-модель. Їхня цінність ґрунтується на ентузіазмі та хайпі спільноти.

Однак якщо надихнутися проєктом або просто купити якусь мем-монетку як жарт, то людина стає частиною великої спільноти. Ця думка надихає, хоч її зазвичай і не усвідомлюють.

Якщо коротко, то мемкоїни - це монети, які не мають практичної цінності, але мають духовний і культурний зв’язок.

Чим зумовлена популярність мемкоїнів?

Насамперед популярність мемкоїнів корелює з популярністю самих мемів.

Оскільки меми - це один з головних культурних феноменів сьогодення, а криптовалюти - це молодий сектор нових фінансів, то і токени, пов’язані з мемами, особливо не потребують пояснення, чому вони такі популярні.

Якщо подивитися з іншого боку, то популярність можна пояснити тим, що люди хочуть дуже багато заробити і не докладати особливих зусиль до цього. Бачачи, що хтось зі $100 заробив $1 млн. за кілька днів, буквально купивши PEPE на ICO або купивши до лістингу на біржі Binance, люди приходять у шок від того, що це реальність, а не вигадка.

Адже курс валюти можна подивитися в будь-який момент, і вони біжать вкладати свої гроші в те, що вони не можуть пояснити, і їхнім головним аргументом стає: ну хтось же заробив на них! чим я гірший?

Інфлюенсери проєктів підживлюють інтерес до мем-токенів, випускаючи новини або сублімуючи штучний інтерес до монети, щоб вона завжди була на слуху у користувачів інтернету, а головне, щоб завжди були новини, що курси зростають і зростатимуть.

Які чинники впливають на курс мемкоїнів

Розберемо 8 факторів, які охоплюють масового користувача. Але не забувайте, що є й індивідуальні причини цінових коливань, про які нам, простим обивателям, може бути невідомо.

1. Вплив соціальних мереж

Мемкоїни сильно залежать від активності спільноти в соціальних медіа, таких як Twitter, Reddit, TikTok. Хайп, обговорення та згадки впливають на ціни.

2. твіти впливових особистостей

Коментарі та пости відомих людей, особливо Ілона Маска, мають значний вплив на курс мемкоїнів.

3. трендовість і популярність

Мемкоїни часто стають об’єктом короткострокового ажіотажу, коли перебувають на піку своєї «трендовості» і популярності.

4. FOMO-ефект (страх втраченої вигоди)

Купівля мемкоїнів на підйомі часто викликана емоційним бажанням не упустити можливість швидкого заробітку.

5. Спекуляції роздрібних інвесторів

Мемкоїни приваблюють велику кількість роздрібних інвесторів, орієнтованих на швидкі спекулятивні угоди.

6. Брак фундаментальної цінності

За мемкоїнами, як правило, не стоїть реальний продукт, технологія або бізнес-модель. Їхня ціна заснована лише на ентузіазмі спільноти.

7. Висока волатильність

Різкі та непередбачувані коливання курсу мемкоїнів посилюють їхній спекулятивний характер.

8. Відсутність регулювання

Мемкоїни часто не підпадають під фінансове регулювання, що збільшує ризики для інвесторів.

Ризики цієї криптовалюти і як їх знизити

Мемкоїни мають належати до третього рангу активів, у які можна інвестувати.

Активи першого рангу - Біткоїн та Ефіріум.

Активи другого рангу - фундаментальні альткоїни, такі як Solana або Litecoin.

Активи третього рангу - альткоїни, що не мають фундаментальної цінності.

Активи характеризуються різкими і непередбачуваними коливаннями курсу, що робить їх невідповідними для довгострокових інвестицій. Відсутність фундаментальної цінності у мемкоїнів робить їх виключно спекулятивними активами, орієнтованими на отримання короткострокового прибутку. За більшістю мемкоїнів не стоїть реальний продукт, технологія або бізнес-модель. Їхня цінність визначається лише ентузіазмом спільноти. А також курс мемкоїнів легко піддається маніпуляціям з боку окремих впливових учасників ринку.

Якщо узагальнити, то криптовалюта - це високоризиковані активи, а мемкоїни - це високоризиковані активи в квадраті.

Щоб знизити ризики від володіння жартівливих монет у вашому портфелі, необхідно знизити їхню частку до 5-10% і не більше. Як би не хотілося швидше побачити ікси вашого криптопортфеля, повірте, мемкоїни - не вихід.

Диверсифікуйте ваш портфель і не тримайте відведену частину капіталу на мемкоїни в одній мем-монеті. Краще розподілити депозит на кілька монет, знижуючи залежність від одного активу.

Яку роль відіграють мемкоїни на ринку криптовалют

Якщо розглядати фундаментальні аспекти, як-от: інноваційні блокчейн-технології або технологічні рішення використання криптовалют у реальному світі, то це точно не про мемкоїни.

Загалом мемкоїни відіграють доволі неоднозначну роль на ринку криптовалют:

1. Залучення нових інвесторів

Мемкоїни залучають велику кількість нових, часто недосвідчених, роздрібних інвесторів у криптовалютну екосистему. Це розширює базу учасників ринку.

2. Створення ажіотажу та волатильності

Ажіотаж навколо популярних мемкоїнів призводить до значних цінових коливань, що підвищує загальну волатильність ринку.

3. відволікання капіталу від інших проєктів

Спекулятивний інтерес до мемкоїнів може відволікати капітал від інвестицій у більш перспективні криптовалюти та блокчейн-проекти.

4. Демонстрація сили спільноти

Успішні приклади мемкоїнів, таких як Dogecoin, показують вплив ентузіазму та об’єднання інвесторів-ентузіастів.

5. Привернення уваги до криптовалют

Популярність мемкоїнів у соціальних мережах сприяє поширенню інформації про криптовалюти серед широких мас.

Найпопулярніші мемкоїни

За єдиний критерій оцінки популярності мем-токенів буде розумно взяти капіталізацію монети.

Обґрунтовується це тим, що люди не будуть вкладати свої гроші в те, що нікому не потрібне і не популярне. Чим більша концентрація коштів в активі, тим він популярніший і більш у масах, ніж активи з маленькою капіталізацією.

ТОП-5 мем-токенів, які популярні серед своїх побратимів:

DOGE

Об’єктивно, найдорожчий пес на планеті. Капіталізація мем-токена становить понад $15 млрд. Улюбленець Ілона Маска. Був час, коли за DOGE можна було купити автомобіль марки Tesla. Загалом, це дійсно хороший хлопчик.

SHIB

Собакен, капіталізація якого майже вдвічі менша, ніж у свого більшого побратима, але все одно має доволі велику суму в понад $8 млрд. Не менш хороший хлопчик, ніж DOGE. В основу монети лягла та сама ідея - собака Сіба Іну.

PEPE

Те саме жабеня PEPE, яке оселилося в наших серцях і тепер ще й у гаманцях. Капіталізація активу понад $3 млрд. Вважається фундаменталом мем-коінів.

WIF

Черговий проєкт, який був натхненний собакою Сіба Іну, але вже в капелюсі. Капіталізація монети - трохи більше $1.7 млрд.

FLOKI

Хотілося б побачити хоча б іншу породу, але ні! Цей мем-актив також натхненний собакою породи Сіба Іну, але цього разу цей пес належить Ілону Маску, а Флокі - це його ім’я. Капіталізація активу - майже $1.3 млрд.

Де і як купити мемкоїни

Існує кілька основних способів придбання мемкоїнів:

1. Централізовані криптовалютні біржі

Великі майданчики, такі як Binance, Bybit, OKX, часто листять популярні мемкоїни.

Тут можна купити мемкоїни після обміну на інші криптовалюти або за стейблкоїни.

2. Децентралізовані біржі (DEX)

На децентралізованих біржах, що працюють на основі смарт-контрактів, також доступні мемкоїни.

Наприклад, PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap дають змогу обмінювати одні токени на інші.

3. P2P-платформи

Існують спеціальні P2P-платформи, де можна безпосередньо купити мемкоїни в інших користувачів.

Оплата зазвичай відбувається через банківські перекази, електронні гаманці або готівку.

4. Мобільні додатки

Деякі мобільні криптогаманці, такі як Trust Wallet, дають змогу безпосередньо купувати мемкоїни за фіат.

Для цього використовуються вбудовані сервіси, інтегровані з біржами та платіжними провайдерами.

Висновок

Хоч мемкоїни - це вже не молодий сектор криптовалют, але по-справжньому «вистрілити» він зміг тільки у 2024 році. За наявності певних ризиків ці активи виглядають перспективними варіантами для вкладень, але тільки за дотримання інвестиційної стратегії.

Для додавання токенів мем-сектора до вашого криптопортфеля необхідно детально вивчити кожен проєкт. Вони різняться спільнотою, розробниками та ідеєю. Важливо знати наперед, які тренди в майбутньому можуть привести мем-токени назад до хайпу і масового ажіотажу.

Часті запитання

1. Який найперший мем коїн і коли його було випущено?

Першим мемкоїном вважається DOGE, і випущений він був у далекому 2013 році. Завдяки йому мода на собак Сіба Іну продовжує бути актуальною.

2. Як визначити в який мемкоїн варто інвестувати?

Вивчіть детально команду розробників, а головне, наскільки активне і лояльне ком'юніті проєкту. Пам'ятайте, що токени в мем-сегменті належать до особливо ризикованих активів.

3. Для чого потрібні мемкоїни?

Цілі можуть бути індивідуальні, але якщо узагальнити, то це одна з форм підтримки сучасної мемної культури. Друга, але не за важливістю мета - це отримання швидкого прибутку від високо волатильних курсів ціни активів.