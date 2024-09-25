Мемкоины - что влияет на их курс, риски и почему они так популярны

2024 год можно смело назвать годом мемов и игр для криптовалютного сегмента. Сначала были мемкоины, которые очень громко ворвались в начале года в сердца трейдеров и инвесторов: PEPE, WIF, SHIB, FLOKI. Именно благодаря этим мем-монетам многие обогатились с ровного места.

Люди любят искать ценность там, где ее нет. И мемкоины стали отличным доказательством этой мысли. Капитализация PEPE свыше $3 млрд, а суточный торговый объем в среднем от $500 тыс. до $1 млрд.

Конкретной цели или фундаментала для криптовалютного сегмента у мемкоинов нет. Люди сами придумывают для них смысл. Кто-то покупает мемкоин в качестве шутки, кто-то в качестве протеста, а кто-то просто хочет заработать свои кровные.

Мемы – это уже не просто картинки в интернете, с которых можно посмеяться или задуматься. Это целая культура, которая неожиданно плотно закрепилась в наших умах. Их смотрят по всему миру, и с помощью них люди выражают свое мнение, протест или просто хотят описать ситуацию.

Поэтому не удивительно, что симбиоз мемов и криптовалют оказали настолько сильное влияние на курсы монет и на людей. Все любят мемы, и все хотят быть частью чего-то большего. Именно эта идея дает людям надежду на что-то большее, чем просто на виртуальную монетку.

Мемкоины – что это за криптовалюта

Для общего понимания – это монеты-шутки, которые обычно создавались на основе популярных интернет-мемов, культурных явлений или событий. Большинство мемкоинов не имеют реальной ценности или практического применения. Они ориентированы на краткосрочные спекулятивные инвестиции.

Также за мемкоинами обычно не стоит какой-либо реальный продукт, технология или бизнес-модель. Их ценность основана на энтузиазме и хайпе сообщества.

Однако если вдохновиться проектом или просто купить какую-нибудь мем-монетку в качестве шутки, то человек становится частью большого сообщества. Эта мысль вдохновляет, хоть ее обычно и не осознают.

Если коротко, то мемкоины – это монеты, не имеющие практической ценности, но имеющие духовную и культурную связь.

Чем обусловлена популярность мемкоинов?

В первую очередь популярность мемкоинов коррелирует с популярностью самих мемов.

Так как мемы – это один из главных культурных феноменов настоящего времени, а криптовалюты – это молодой сектор новых финансов, то и токены, связанные с мемами, особо не нуждаются в объяснении, почему они так популярны.

Если посмотреть с другой стороны, то популярность можно объяснить тем, что люди хотят очень много заработать и не прилагать особых усилий к этому. Видя, что кто-то со $100 заработал $1 млн. за пару дней, буквально купив PEPE на ICO или купив до листинга на бирже Binance, люди приходят в шок от того, что это реальность, а не вымысел.

Ведь курс валюты можно посмотреть в любой момент, и они бегут вкладывать свои деньги в то, что они не могут объяснить и их главным аргументом становится: ну ведь кто-то же заработал на них! чем я хуже?.

Инфлюенсеры проектов подпитывают интерес к мем-токенам, выпуская новости или сублимируя искусственный интерес к монете, чтобы она всегда была на слуху у пользователей интернета, а главное, чтобы всегда были новости, что курсы растут и будут расти.

Какие факторы влияют на курс мемкоинов

Разберем 8 факторов, которые охватывают массового пользователя. Но не забывайте, что есть и индивидуальные причины ценовых колебаний, о которых нам, простым обывателям, может быть неизвестно.

1. Влияние социальных сетей

Мемкоины сильно зависят от активности сообщества в социальных медиа, таких как Twitter, Reddit, TikTok. Хайп, обсуждения и упоминания влияют на цены.

2. Твиты влиятельных личностей

Комментарии и посты известных людей, особенно Илона Маска, оказывают значительное воздействие на курс мемкоинов.

3. Трендовость и популярность

Мемкоины часто становятся объектом краткосрочного ажиотажа, когда находятся на пике своей “трендовости” и популярности.

4. FOMO-эффект (страх упущенной выгоды)

Покупки мемкоинов на подъёме часто вызваны эмоциональным желанием не упустить возможность быстрого заработка.

5. Спекуляции розничных инвесторов

Мемкоины привлекают большое количество розничных инвесторов, ориентированных на быстрые спекулятивные сделки.

6. Недостаток фундаментальной ценности

За мемкоинами, как правило, не стоит реальный продукт, технология или бизнес-модель. Их цена основана лишь на энтузиазме сообщества.

7. Высокая волатильность

Резкие и непредсказуемые колебания курса мемкоинов усиливают их спекулятивный характер.

8. Отсутствие регулирования**

Мемкоины зачастую не подпадают под финансовое регулирование, что увеличивает риски для инвесторов.

Риски данной криптовалюты и как их снизить

Мемкоины должны относиться к третьему рангу активов, в которые можно инвестировать.

Активы первого ранга – Биткоин и Эфириум.

Активы второго ранга – фундаментальные альткоины такие как Solana или Litecoin.

Активы третьего ранга – альткоины, не имеющие фундаментальной ценности.

Активы характеризуются резкими и непредсказуемыми колебаниями курса, что делает их неподходящими для долгосрочных инвестиций. Отсутствие фундаментальной ценности у мемкоинов делает их исключительно спекулятивными активами, ориентированными на получение краткосрочной прибыли. За большинством мемкоинов не стоит реальный продукт, технология или бизнес-модель. Их ценность определяется лишь энтузиазмом сообщества. А также курс мемкоинов легко поддается манипуляциям со стороны отдельных влиятельных участников рынка.

Если обобщить, то криптовалюта – это высокорискованные активы, а мемкоины – это высокорискованные активы в квадрате.

Чтобы снизить риски от владения шуточных монет в вашем портфеле, необходимо снизить их долю до 5-10% и не более. Как бы не хотелось быстрее увидеть иксы вашего крипто портфеля, поверьте, мемкоины – не выход.

Диверсифицируйте ваш портфель и не держите отведенную часть капитала на мемкоины в одной мем-монете. Лучше распределить депозит на несколько монет, снижая зависимость от одного актива.

Какую роль играют мемкоины на рынке криптовалюты

Если рассматривать фундаментальные аспекты, такие как: инновационные блокчейн-технологии или технологичные решения использования криптовалют в реальном мире, то это точно не про мемкоины.

В целом мемкоины играют довольно неоднозначную роль на рынке криптовалют:

1. Привлечение новых инвесторов

Мемкоины привлекают большое количество новых, часто неопытных, розничных инвесторов в криптовалютную экосистему. Это расширяет базу участников рынка.

2. Создание ажиотажа и волатильности

Ажиотаж вокруг популярных мемкоинов приводит к значительным ценовым колебаниям, что повышает общую волатильность рынка.

3. Отвлечение капитала от других проектов

Спекулятивный интерес к мемкоинам может отвлекать капитал от инвестиций в более перспективные криптовалюты и блокчейн-проекты.

4. Демонстрация силы сообщества

Успешные примеры мемкоинов, таких как Dogecoin, показывают влияние энтузиазма и объединения инвесторов-энтузиастов.

5. Привлечение внимания к криптовалютам

Популярность мемкоинов в социальных сетях способствует распространению информации о криптовалютах среди широких масс.

Самые популярные мемкоины

За единственный критерий оценки популярности мем-токенов будет разумно взять капитализацию монеты.

Обосновывается это тем, что люди не будут вкладывать свои деньги в то, что никому не нужно и не популярно. Чем большая концентрация средств в активе, тем он популярнее и более в массах, нежели активы с маленькой капитализацией.

ТОП-5 мем-токенов, которые популярны среди своих собратьев:

DOGE

Объективно, самый дорогой пес на планете. Капитализация мем-токена составляет свыше $15 млрд. Любимчик Илона Маска. Было время, когда за DOGE можно было купить автомобиль марки Tesla. В общем, это действительно хороший мальчик.

SHIB

Собакен, капитализация которого почти вдвое меньше, чем у своего более крупного собрата, но все равно имеющая довольно крупную сумму в больше чем $8 млрд. Не менее хороший мальчик, чем DOGE. В основу монеты легла та же идея – собака Сиба Ину.

PEPE

Тот самый лягушонок PEPE, который поселился в наших сердцах и теперь еще в кошельках. Капитализация актива свыше $3 млрд. Считается фундаменталом мем-коинов.

WIF

Очередной проект, который был вдохновлен собакой Сиба Ину, но уже в шляпе. Капитализация монеты – чуть больше $1.7 млрд.

FLOKI

Хотелось бы увидеть хотя бы другую породу, но нет! Этот мем-актив также вдохновлен собакой породы Сиба Ину, но на этот раз этот пес принадлежит Илону Маску, а Флоки – это его имя. Капитализация актива – почти $1.3 млрд.

Где и как купить мемкоины

Существует несколько основных способов приобретения мемкоинов:

1. Централизованные криптовалютные биржи

Крупные площадки, такие как Binance , Bybit, OKX, часто листят популярные мемкоины.

Здесь можно купить мемкоины потем обмена на другие криптовалюты или за стейблкоины.

2. Децентрализованные биржи (DEX)

На децентрализованных биржах, работающих на основе смарт-контрактов, также доступны мемкоины.

Например, PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap позволяют обменивать одни токены на другие.

3. P2P-платформы

Существуют специальные P2P-платформы, где можно напрямую купить мемкоины у других пользователей.

Оплата обычно происходит через банковские переводы, электронные кошельки или наличные.

4. Мобильные приложения

Некоторые мобильные криптокошельки, такие как Trust Wallet, позволяют напрямую покупать мемкоины за фиат.

Для этого используются встроенные сервисы, интегрированные с биржами и платежными провайдерами.

Заключение

Хоть мемкоины – это уже не молодой сектор криптовалют, но по настоящему “выстрелить” он смог только в 2024 году. При наличии определенных рисков эти активы выглядят перспективными вариантами для вложений, но только при соблюдении инвестиционной стратегии.

Для добавления токенов мем-сектора в ваш криптопортфель необходимо подробно изучить каждый проект. Они различаются сообществом, разработчиками и идеей. Важно знать наперед, какие тренды в будущем могут привести мем-токены обратно к хайпу и массовому ажиотажу.

Часто задаваемые вопросы

1. Какой самый первый мем коин и когда он был выпущен?

Первым мемкоином считается DOGE, и выпущен он был в далеком 2013 году. Благодаря ему мода на собак Сиба Ину продолжает быть актуальной.

2. Как определить в какой мемкоин стоит инвестировать?

Изучите подробно команду разработчиков, а главное, насколько активно и лояльно комьюнити проекта. Помните, что токены в мем-сегменте относятся к особо рискованным активам. С помощью ботов Veles можно расставить сетку ордеров на выбранном активе и алгоритмы подберут для вас самую оптимальную точку входа. Выбранные критерии для входа и выхода из позиции будут соблюдены без лишних движений и эмоций. Пользователи платформы активно инвестируют и спокойно занимаются своими делами, получая пассивный доход.

3. Для чего нужны мемкоины?

Цели могут быть индивидуальны, но если обобщить, то это одна из форм поддержки современной мемной культуры. Вторая, но не по важности цель – это получение быстрой прибыли от высоко волатильных курсов цены активов.