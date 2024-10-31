MemeFi Coin: дата лістингу, Airdrop та очікувана ціна

Осінній сезон цього року багатий на лістинги екосистемних проєктів у рамках Telegram, і проєкт MemeFi не став винятком. Запущений півроку тому, він довго чекав на свою хвилину слави після кількох переносів. Нарешті, розробники повідомили точну дату лістингу - 12 листопада.

MemeFi - короткий огляд проєкту

MemeFi - це гра наративу T2E (Tap-to-Earn), запущена на початку квітня, в якій можна заробляти ігрові монети, шляхом вже всім знайомої механіки «тапання», але не просто по екрану, а по одному з численних босів із запасом міцності, також валюту можна отримувати, виконуючи соціальні активності у розділі Earn та купівлі за телеграм-зірки або монети TON в ігровому магазині різноманітних предметів. Після закінчення періоду фармінгу, здобуті монети будуть сконвертовані в токени.

Значимість лістингу MemeFi

Безліч учасників уже давно активно займаються цією грою і з нетерпінням очікують появи токена на біржах, щоб отримати свої заслужені нагороди за проявлену активність. Вихід токена на криптобіржі може відкрити можливості для інвесторів, зацікавлених у проєкті, придбати його на ранніх етапах для урізноманітнення своїх крипто-активів (диверсифікації криптовалют) або для інших цілей. Лістинг токена здатний привернути значну увагу не лише з боку інвесторів, а й нових користувачів, що, своєю чергою, матиме позитивний вплив на майбутній розвиток проєкту.

Аірдроп MemeFi та його критерії

Звернувшись до токеноміки проєкту, можна побачити, що більшу частину всіх монет (90%) буде розподілено аірдропом серед ком’юніті зі 100% розблокуванням на лістингу, це один із небагатьох mini-app, який виділяє на дроп таку велику кількість токенів.

Основними критеріями для отримання аірдропа будуть загальна кількість монет у грі та сума донату, що більше цього у вас, то більшим і буде підсумковий розподіл після снепшоту (знімка балансу), який відбудеться 6 листопада. Однак це лише основні критерії, щоб бути eligible (відповідним) процедурі аірдропа, бо загальна кількість токенів залежатиме ще від додаткових критеріїв, пов’язаних із проявленою ігровою та on-chain активностями:

- Транзакції в мережі TON

- Участь у розіграші подарунків

- Наявність підписки MemeFi Преміум

- Кількість пройдених компаній у розділі Earn

На яких біржах планується лістинг MemeFi

Наразі відсутня офіційна інформація від бірж і розробників. Проте, аналізуючи укладені партнерства і спільно організовані заходи в період підготовки до лістингу, можна зробити деякі висновки. Наприклад, MemeFi спільно з Binance провели розіграш, де гравці могли зареєструватися на біржі, пройти процедуру KYC (верифікації особистості клієнтів фінансовими організаціями) і отримати шанс на виграш. На біржі OKX було запущено премаркет для ф’ючерсних торгів, а з 25 жовтня з’явилася можливість під’єднати WEB 3 гаманець у мережі SUI до міні-додатку. Усі ці події дають змогу припустити, що лістинг, найімовірніше, відбудеться щонайменше на двох великих біржах: Binance і OKX. Найімовірніше, цей лістинг не буде обмежуватися тільки цими двома платформами, а пошириться і на інші біржі, які вже раніше здійснювали лістинг проєктів, пов’язаних із Telegram:

Bybit - відома біржа для ф’ючерсної торгівлі, яка активно підтримує лістинги нових крипто-проектів і надає безліч активностей для знайомства зі світом WEB 3.0

HTX - одна з найбільших криптовалютних світових бірж.

Gate. io - одна з провідних бірж із солідним досвідом роботи на крипто ринку з 2013 року.

BingX - централізована криптовалютна біржа і торгова платформа, заснована у 2018 році.

Прогноз ціни MemeFi

Під час лістингу на ринку буде представлена майже вся загальна пропозиція монет, що робить ціну вкрай непередбачуваною. Значною мірою це залежатиме від дій користувачів, які отримали аірдроп: дехто може одразу продати свої монети, тоді як інші вирішать утримувати актив, сподіваючись на подальший розвиток проєкту.

Для аналізу динаміки попиту та пропозиції на токен проєкту можна звернутися до біржі OKX, яка на своєму премаркеті розмістила ф’ючерс, і ціна зараз коливається в межах 0.01-0.02$. Однак не варто розраховувати на те, що така ж ціна буде в момент лістингу на спотовому ринку.

Є можливість заробити на потенційному зниженні ціни під час лістингу, якщо ознайомитися зі стратегією, про яку ми вже неодноразово згадували на нашій платформі Veles.

Детальніше про Short-Spot стратегію Veles.

Як підготуватися до лістингу MemeFi

Якщо ви грали в гру, відповідаєте критеріям і хочете отримати аірдроп:

- Зареєструйте акаунти і пройдіть процедуру KYC на всіх біржах, де токен може бути додано, адже неясно, який саме майданчик виберуть для лістингу. Ба більше, деякі з цих бірж можуть запропонувати чудові акційні пропозиції для нових клієнтів напередодні події.

- Створіть гаманець для внутрішньоігрових активів, збережіть seed-фразу в надійному місці та не загубіть її, адже є ймовірність, що аірдроп відправлятимуть саме на цей гаманець.

- Будьте в курсі всіх оновлень через офіційні соціальні мережі проєкту, щоб не пропустити важливу інформацію.

Якщо ви трейдер, спекулянт, інвестор:

- Зареєструйте облікові записи та пройдіть процес KYC на всіх можливих біржах, де токен може бути представлений, оскільки незрозуміло, де саме це станеться.

- Заздалегідь внесіть кошти на свій торговий рахунок, щоб уникнути несподіваних ситуацій під час лістингу і бути готовим до придбання токена $MemeFi.

- Підпишіться на офіційні канали проєкту для швидкого отримання оновлень і вивчіть його діяльність, плани та статистичні дані, що вас цікавлять, які можуть вплинути на вартість активу, а також на попит і пропозицію як на даний момент, так і в майбутньому.

- Оцініть заздалегідь можливі ризики, пов’язані з купівлею і продажем токенів, оскільки цього слід дотримуватися завжди, особливо в періоди різких коливань цін за короткий проміжок часу (волатильності) під час лістингу.

Як вивести MemeFi

Наразі незрозуміло, яким чином здійснюватиметься процес таврування і виведення токенів з міні-додатку. Однак, імовірно, послідовність дій виявиться схожою з попередніми аналогічними проектами. Користувачеві потрібно буде вказати адресу біржі для переказу токенів або прив’язати до гри некастодіальний гаманець. Після цього токени будуть перераховані на вказаний рахунок і стануть доступні для продажу.

Висновок

MemeFi планує провести один із наймасштабніших аірдропів в історії тапалок, розподіляючи майже весь обсяг своїх токенів серед учасників гри. Цей крок являє собою значний внесок у створення щирої спільноти навколо проєкту. Після виходу на біржу до гри зможуть приєднатися як нові користувачі, так і потенційні інвестори. Важливо уважно стежити за всіма оновленнями, щоб бути в курсі актуальної інформації та бути готовим брати участь у цій події.

Запитання, які часто ставлять

1. Коли відбудеться лістинг токенів MemeFi і на яких торгових майданчиках?

З офіційного оголошення команди відома дата - 12 листопада. Наразі немає точної інформації від бірж і проєкту про лістинг, але варто розглянути такі платформи, як Binance, Bybit, OKX, Gate.io, HTX і BingX.

2. Які ключові умови для участі в аірдропі MemeFi?

Загальна кількість ігрових монет має становити щонайменше 50 мільйонів або ж проявлятися у вигляді покупок (доната). Щоб отримати аірдроп, потрібно виконати хоча б одну з умов.

3. Які дії можуть підвищити шанси на отримання аірдропа MemeFi?

- Проведення транзакцій у мережі TON і придбання ігрового інвентарю за telegram stars.

- Участь у розіграшах призів.

- Наявність підписки на MemeFi Преміум.

- Кількість завершених кампаній у розділі Earn.

4. Чи будуть обмеження на використання токенів після аірдропу?

Усі токени, отримані в результаті аірдропу, не підлягають вестінгу, що означає їхній вільний доступ для вас.

5. Як проєкт MemeFi має намір нагородити відданих учасників спільноти?

Раніше проєкт уже винагородив перших користувачів, зробивши їм зарахування бонусних монет на ігрові рахунки, а також під час підсумкового розподілу будуть враховані досягнення активних учасників ігрового процесу.