MemeFi Coin: дата листинга, Airdrop и ожидаемая цена

Осенний сезон этого года богат на листинги экосистемных проектов в рамках Telegram, и проект MemeFi не стал исключением. Запущенный полгода назад, он долго ждал своей минуты славы после нескольких переносов. Наконец, разработчики сообщили точную дату листинга — 12 ноября.

MemeFi - краткий обзор проекта

MemeFi - это игра нарратива T2E (Tap-to-Earn), запущенная в начале апреля, в которой можно зарабатывать игровые монеты, путем уже всем знакомой механики «тапания», но не просто по экрану, а по одному из многочисленных боссов с запасом прочности, также валюту можно получать выполняя социальные активности в разделе Earn и покупки за телеграм-звезды или монеты TON в игровом магазине всеразличных предметов. После окончания периода фарминга, добытые монеты будут сконвертированы в токены.

Значимость листинга MemeFi

Множество участников уже давно активно занимаются этой игрой и с нетерпением ожидают появления токена на биржах, чтобы получить свои заслуженные награды за проявленную активность. Выход токена на криптобиржи может открыть возможности для инвесторов, заинтересованных в проекте, приобрести его на ранних этапах для разнообразия своих крипто-активов (диверсификации криптовалют) или для других целей. Листинг токена способен привлечь значительное внимание не только со стороны инвесторов, но и новых пользователей, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на будущее развитие проекта.

Аирдроп MemeFi и его критерии

Обратившись к токеномике проекта можно увидеть, что большая часть всех монет (90%) будет распределена аирдропом среди комьюнити со 100% разблокировкой на листинге, это один из немногих mini-app, который выделяет на дроп такое большое количество токенов.

Основными критериями для получения аирдропа будут являться общее количество монет в игре и сумма доната, чем больше этого у вас, тем больше и будет итоговое распределение после снэпшота (снимка баланса), который состоится 6 ноября. Однако это лишь основные критерии, чтобы быть eligible (соответствующим) процедуре аирдропа, потому что общее количество токенов будет зависеть еще от дополнительных критериев, связанных с проявленной игровой и on–chain активностями:

– Транзакции в сети TON

– Участие в розыгрыше подарков

– Наличие подписки MemeFi Премиум

– Количество пройденных компаний в разделе Earn

На каких биржах планируется листинг MemeFi

На данный момент отсутствует официальная информация от бирж и разработчиков. Тем не менее, анализируя заключенные партнерства и совместно организованные мероприятия в период подготовки к листингу, можно сделать некоторые выводы. Например, MemeFi совместно с Binance провели розыгрыш, где игроки могли зарегистрироваться на бирже, пройти процедуру KYC (верификации личности клиентов финансовыми организациями) и получить шанс на выигрыш. На бирже OKX был запущен премаркет для фьючерсных торгов, а с 25 октября появилась возможность подключить WEB 3 кошелек в сети SUI к мини-приложению. Все эти события позволяют предположить, что листинг, скорее всего, состоится как минимум на двух крупных биржах: Binance и OKX. Вероятнее всего, этот листинг не будет ограничиваться только этими двумя платформами, а распространится и на другие биржи, которые уже ранее осуществляли листинг проектов, связанных с Telegram:

Bybit — известная биржа для фьючерсной торговли, которая активно поддерживает листинги новых крипто-проектов и предоставляет множество активностей для знакомства с миром WEB 3.0

HTX — одна из крупнейших криптовалютных мировых бирж.

Gate. io — одна из ведущих бирж с солидным опытом работы на крипто рынке с 2013 года.

BingX — централизованная криптовалютная биржа и торговая платформа, основанная в 2018 году.

Прогноз цены MemeFi

Во время листинга на рынке будет представлено почти все общее предложение монет, что делает цену крайне непредсказуемой. В значительной степени это будет зависеть от действий пользователей, которые получили аирдроп: некоторые могут сразу продать свои монеты, в то время как другие решат удерживать актив, надеясь на дальнейшее развитие проекта.

Для анализа динамики спроса и предложения на токен проекта можно обратиться к бирже OKX, которая на своем премаркете разместила фьючерс, и цена сейчас колеблется в пределах 0.01-0.02$. Однако не стоит рассчитывать на то, что такая же цена будет в момент листинга на спотовом рынке.

Есть возможность заработать на потенциальном снижении цены во время листинга, если ознакомиться со стратегией, о которой мы уже неоднократно упоминали на нашей платформе Veles.

Подробнее о Short-Spot стратегии Veles.

Как подготовиться к листингу MemeFi

Если вы играли в игру, соответствуете критериям и хотите получить аирдроп:

– Зарегистрируйте аккаунты и пройдите процедуру KYC на всех биржах, где токен может быть добавлен, так как неясно, какую именно площадку выберут для листинга. Более того, некоторые из этих бирж могут предложить отличные акционные предложения для новых клиентов в преддверии события.

– Создайте кошелек для внутриигровых активов, сохраните seed-фразу в надежном месте и не потеряйте ее, так как есть вероятность, что аирдроп будут отправлять именно на этот кошелек.

– Будьте в курсе всех обновлений через официальные социальные сети проекта, чтобы не пропустить важную информацию.

Если вы трейдер, спекулянт, инвестор:

– Зарегистрируйте учетные записи и пройдите процесс KYC на всех возможных биржах, где токен может быть представлен, поскольку неясно, где именно это произойдет.

– Заранее внесите средства на свой торговый счет, чтобы избежать неожиданных ситуаций во время листинга и быть готовым к приобретению токена $MemeFi.

– Подпишитесь на официальные каналы проекта для быстрого получения обновлений и изучите его деятельность, планы и интересующие вас статистические данные, которые могут повлиять на стоимость актива, а также на спрос и предложение как в данный момент, так и в будущем.

– Оцените заранее возможные риски, связанные с покупкой и продажей токенов, так как этого следует придерживаться всегда, особенно в периоды резких колебаний цен за короткий промежуток времени (волатильности) во время листинга.

Как вывести MemeFi

На данный момент неясно, каким образом будет осуществляться процесс клейма и вывода токенов из мини-приложения. Однако, вероятно, последовательность действий окажется схожей с предыдущими аналогичными проектами. Пользователю потребуется указать адрес биржи для перевода токенов или привязать к игре некастодиальный кошелек. После этого токены будут перечислены на указанный счет и станут доступны для продажи.

Заключение

MemeFi планирует провести один из самых масштабных аирдропов в истории тапалок, распределяя почти весь объем своих токенов среди участников игры. Этот шаг представляет собой значительный вклад в создание искреннего сообщества вокруг проекта. После выхода на биржу к игре смогут присоединиться как новые пользователи, так и потенциальные инвесторы. Важно внимательно следить за всеми обновлениями, чтобы быть в курсе актуальной информации и быть готовым участвовать в этом событии.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда пройдет листинг токенов MemeFi и на каких торговых площадках?

Из официального объявления команды известна дата – 12 ноября. На данный момент нет точной информации от бирж и проекта о листинге, но стоит рассмотреть такие платформы, как Binance, Bybit, OKX, Gate.io, HTX и BingX.

2. Какие ключевые условия для участия в аирдропе MemeFi?

Общее количество игровых монет должно составлять не менее 50 миллионов или же проявляться в виде покупок (доната). Чтобы получить аирдроп, нужно выполнить хотя бы одно из условий.

3. Какие действия могут повысить шансы на получение аирдропа MemeFi?

– Проведение транзакций в сети TON и приобретение игрового инвентаря за telegram stars.

– Участие в розыгрышах призов.

– Наличие подписки на MemeFi Премиум.

– Количество завершенных кампаний в разделе Earn.

4. Будут ли ограничения на использование токенов после аирдропа?

Все токены, полученные в результате аирдропа, не подлежат вестингу, что означает их свободный доступ для вас.

5. Как проект MemeFi намерен наградить преданных участников сообщества?

Ранее проект уже вознаградил первых пользователей, сделав им зачисления бонусных монет на игровые счета, а также при итоговом распределении будут учтены достижения активных участников игрового процесса.