Новорічна акція від Bybit і Veles із призовим фондом 105 000 USDT!

Розпочніть 2025 рік із успішних угод та неймовірних можливостей! Veles і Bybit оголошують старт новорічної акції, яка об’єднує професійних трейдерів і новачків, що прагнуть досягти нових висот.

Умови акції:

Призовий фонд: 105 000 USDT

Призові місця: Топ-40 учасників із найкращими результатами

Загальний торговий оборот: Досягніть обороту в 500 000 000

Період проведення: з 2 січня по 2 лютого 2025 року

Ця акція — ваш шанс не лише продемонструвати свої торгові навички, а й стати частиною професійної спільноти трейдерів, де вас чекають щедрі призи та визнання.

Як взяти участь?

1. Реєструйтеся в конкурсі

2. Продовжуйте торгувати з Veles і збільшуйте свій оборот, щоб потрапити в топ-40

3. Слідкуйте за оновленнями на окремій сторінці, щоб дізнатися про додаткові можливості та лідерів рейтингу!

Якщо у вас ще немає аккаунта на Bybit, то реєструйтеся за посиланням і отримуйте бонуси.

Чому варто брати участь?

Новий рік — нові вершини: З такими партнерами, як Veles і Bybit, ви отримуєте доступ до передових інструментів алгоритмічної торгівлі.

Щедрий призовий фонд: 105 000 USDT чекають на переможців! Змагайтеся, і ваша стратегія може принести вам солідну винагороду.

Прості умови участі: Підключайте Bybit API, демонструйте активність і збільшуйте шанси на успіх.

Технологічні можливості Veles: Використовуйте потужні інструменти Veles, включаючи фірмові бектести для аналізу та оптимізації своїх торгових стратегій, щоб досягти максимальних результатів.

Ексклюзивний досвід: Беручи участь в акції, ви приєднуєтесь до одного з найдинамічніших трейдерських спільнот.

Почніть рік із перемогами!

2025 рік обіцяє бути успішним і прибутковим, якщо ви почнете його з участі в акції Bybit & Veles. Не пропустіть можливість довести свою майстерність, отримати визнання та виграти грошові призи.

Беріть участь в акції з 2 січня по 2 лютого і починайте Новий рік із фінансового успіху разом із Bybit і Veles!