Новогодняя акция от Bybit и Veles с призовым пулом в 105 000 USDT!
Начните 2025 год с успешных сделок и невероятных возможностей! Veles и Bybit объявляют о старте новогодней акции, которая объединяет профессиональных трейдеров и новичков, стремящихся выйти на новый уровень.
Условия акции:
-
Призовой пул: 105 000 USDT.
-
Призовые места: 40 участников с наивысшими результатами.
-
Общий торговый оборот: достигните оборот в 500 000 000.
-
Период проведения: с 2 января по 2 февраля 2025 года.
Эта акция — ваш шанс не только показать свои торговые навыки, но и стать частью профессионального трейдерского сообщества, где вас ждут щедрые призы и признание.
Как участвовать?
- Регистрируйтесь в конкурсе
- Продолжайте торговать с Veles и увеличивайте свой оборот, чтобы попасть в топ-40
- Следите за обновлениями на отдельной странице, чтобы узнать о дополнительных возможностях и лидерах рейтинга!
Если у вас еще нет аккаунта на Bybit, то регистрируйтесь по ссылке и получайте бонусы.
Почему стоит участвовать?
-
Новый год — новые вершины: с такими партнёрами, как Veles и Bybit, вы получаете доступ к передовым инструментам алгоритмической торговли.
-
Щедрый призовой пул: 105 000 USDT ждут своих победителей! Соревнуйтесь, и ваша стратегия может принести вам внушительную сумму.
-
Простые условия участия: подключайте Bybit API, демонстрируйте свою активность и увеличивайте шансы на успех.
-
Технологические возможности Veles: используйте мощные инструменты Veles, включая фирменные бектесты для анализа и оптимизации своих торговых стратегий, чтобы добиться максимальных результатов.
-
Эксклюзивный опыт: участвуя в акции, вы присоединяетесь к одному из самых динамичных трейдерских сообществ.
Начало года с победами!
2025 год обещает быть успешным и прибыльным, если вы начнете его с участия в акции Bybit & Veles. Не упустите возможность доказать свое мастерство, получить признание и выиграть денежные призы.
Участвуйте в акции с 2 января по 2 февраля и начинайте Новый год с финансового успеха вместе с Bybit и Veles!