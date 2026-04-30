Квітень 2026 | Підсумки місяця з Veles
Після тривалого затишшя ринок показав імпульсне зростання, що відкрило більше можливостей для системної торгівлі наших користувачів.
Також ми випустили низку масштабних оновлень, які спростили торгівлю, прискорили тестування стратегій і зробили платформу ще зручнішою у щоденному використанні.
Статистика Veles за квітень
Цифри, які показують об’єктивну картину ринку та ефективність ваших стратегій.
Торговий обсяг: $287M
Сумарний прибуток користувачів: $870K
Рекордний день: $60.5K
Закритих угод: 1.46M
Бектестів розрахували: 1.04M
Що ми випустили у квітні
Ми завжди уважно читаємо ваші відгуки у комʼюніті. Всі квітневі апдейти — це прямі відповіді на ваші побажання.
1. Торгівля та ризик-менеджмент
Відхилення для стопу в беззбитковість. Дали можливість зміщувати беззбитковість від середньої ціни або тейк-профіту на заданий відсоток. Тепер ви можете гнучко керувати захистом позиції під свою стратегію.
Торгівля на OKX стала доступнішою. Дозволили купувати контракти частинами без мінімального порогу в 1 контракт. Це відкриває OKX для користувачів з меншим депозитом і дає більше гнучкості при наборі позиції.
Підтримка субакаунтів BitMEX. Дозволили підключати субакаунти BitMEX окремими API-ключами — зручно для тих, хто розділяє стратегії за різними акаунтами.
2. Платформа та інструменти
Бектести 2.0. Головний реліз місяця. Прискорили тестування, зробили запуски безлімітними і додали можливість обирати будь-який історичний період. Тепер перевірка стратегії займає хвилини, а не години.
Копіювання налаштувань із підбору індикаторів в один клік. Прибрали ручне перенесення параметрів із результату підбору в конфігуратор. Знайшли підходящу комбінацію — одразу застосовуєте.
Оновили навігацію в особистому кабінеті. Додали підказки при першому вході, розширену статистику, меню курсу активів та покращення розділу підтримки.
Оновили вітрину ботів. Розділили на категорії «Для новачків», «Crypto» та «TradeFi» і спростили пошук. Знайти підходящого бота тепер набагато швидше.
Комісія біржі в Telegram-повідомленнях. Почали показувати комісію поруч із сумою, номіналом та середньою ціною — вся важлива інформація по угоді тепер в одному повідомленні.
Відеопідказки в конфігураторі ботів. Зробили налаштування бота зрозумілішим прямо в інтерфейсі — короткі відео пояснюють кожен параметр у контексті.
3. Мобільний застосунок Veles
Бектести в застосунку на iOS. Додали повноцінний функціонал бектестів для користувачів iPhone. Тепер тестувати стратегії можна прямо зі смартфона.
Шаблони швидкого налаштування бота в iOS. Ввели готові набори індикаторів RSI і CCI та швидкі налаштування режиму торгівлі. Запустити першого бота стало простіше, ніж будь-коли.
Адаптивний термінал Veles для телефону. Додали адаптивний дизайн для мобільних екранів — торговий термінал тепер зручний не лише на десктопі.
Підтримка всередині мобільного застосунку. Зробили звернення до підтримки доступним без переходу в Telegram. Допомога — у два дотики прямо з застосунку.
Що далі
Команда Veles продовжує працювати, щоб алготрейдинг приносив вам не лише прибуток, а й задоволення.
Швидше оновлюйте наші застосунки в App Store та Google Play, щоб протестувати всі новинки! Побачимося у травневому звіті, всім зеленого PNL!