Після тривалого затишшя ринок показав імпульсне зростання, що відкрило більше можливостей для системної торгівлі наших користувачів.

Також ми випустили низку масштабних оновлень, які спростили торгівлю, прискорили тестування стратегій і зробили платформу ще зручнішою у щоденному використанні.

Цифри, які показують об’єктивну картину ринку та ефективність ваших стратегій.

Торговий обсяг: $287M

Сумарний прибуток користувачів: $870K

Рекордний день: $60.5K

Закритих угод: 1.46M

Бектестів розрахували: 1.04M

Ми завжди уважно читаємо ваші відгуки у комʼюніті. Всі квітневі апдейти — це прямі відповіді на ваші побажання.

Підтримка субакаунтів BitMEX . Дозволили підключати субакаунти BitMEX окремими API-ключами — зручно для тих, хто розділяє стратегії за різними акаунтами.

Торгівля на OKX стала доступнішою . Дозволили купувати контракти частинами без мінімального порогу в 1 контракт. Це відкриває OKX для користувачів з меншим депозитом і дає більше гнучкості при наборі позиції.

Відхилення для стопу в беззбитковість . Дали можливість зміщувати беззбитковість від середньої ціни або тейк-профіту на заданий відсоток. Тепер ви можете гнучко керувати захистом позиції під свою стратегію.

Бектести 2.0. Головний реліз місяця. Прискорили тестування, зробили запуски безлімітними і додали можливість обирати будь-який історичний період. Тепер перевірка стратегії займає хвилини, а не години.

Копіювання налаштувань із підбору індикаторів в один клік. Прибрали ручне перенесення параметрів із результату підбору в конфігуратор. Знайшли підходящу комбінацію — одразу застосовуєте.

Оновили навігацію в особистому кабінеті. Додали підказки при першому вході, розширену статистику, меню курсу активів та покращення розділу підтримки.

Оновили вітрину ботів. Розділили на категорії «Для новачків», «Crypto» та «TradeFi» і спростили пошук. Знайти підходящого бота тепер набагато швидше.

Комісія біржі в Telegram-повідомленнях. Почали показувати комісію поруч із сумою, номіналом та середньою ціною — вся важлива інформація по угоді тепер в одному повідомленні.