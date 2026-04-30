Апрель 2026 | Итоги месяца с Veles
После долгого затишья рынок показал импульсный рост, что открыло больше возможностей для системной торговли наших пользователей.
Также мы выпустили ряд масштабных обновлений, которые упростили торговлю, ускорили тестирование стратегий и сделали платформу еще удобнее в ежедневном использовании.
Статистика Veles за апрель
Цифры, которые показывают объективную картину рынка и эффективность ваших стратегий.
Торговый объем: $287M
Суммарная прибыль пользователей: $870K
Рекордный день: $60.5K
Закрытых сделок: 1.46M
Бэктестов рассчитали: 1.04M
Что мы выпустили в апреле
Мы всегда внимательно читаем ваши отзывы в комьюнити. Все апрельские апдейты — это прямые ответы на ваши пожелания.
1. Торговля и риск-менеджмент
Отклонение для стопа в безубыток. Дали возможность смещать безубыток от средней цены или тейк-профита на заданный процент. Теперь вы можете гибко управлять защитой позиции под свою стратегию.
Торговля на OKX стала доступнее. Разрешили покупать контракты частями без минимального порога в 1 контракт. Это открывает OKX для пользователей с меньшим депозитом и дает больше гибкости при наборе позиции.
Поддержка субаккаунтов BitMEX. Разрешили подключать субаккаунты BitMEX отдельными API-ключами — удобно для тех, кто разделяет стратегии по разным аккаунтам.
2. Платформа и инструменты
Бэктесты 2.0. Главный релиз месяца. Ускорили тестирование, сделали запуски безлимитными и добавили возможность выбирать любой исторический период. Теперь проверка стратегии занимает минуты, а не часы.
Копирование настроек из подбора индикаторов в один клик. Убрали ручной перенос параметров из результата подбора в конфигуратор. Нашли подходящую комбинацию — сразу применяете.
Обновили навигацию в личном кабинете. Добавили подсказки при первом входе, расширенную статистику, меню курса активов и улучшения раздела поддержки.
Обновили витрину ботов. Разделили на категории «Для новичков», «Crypto» и «TradeFi» и упростили поиск. Найти подходящего бота теперь гораздо быстрее.
Комиссия биржи в Telegram-уведомлениях. Начали показывать комиссию рядом с суммой, номиналом и средней ценой — вся важная информация по сделке теперь в одном сообщении.
Видеоподсказки в конфигураторе ботов. Сделали настройку бота понятнее прямо в интерфейсе — короткие видео объясняют каждый параметр в контексте.
3. Мобильное приложение Veles
Бэктесты в приложении на iOS. Добавили полноценный функционал бэктестов для пользователей iPhone. Теперь тестировать стратегии можно прямо со смартфона.
Шаблоны быстрой настройки бота в iOS. Ввели готовые наборы индикаторов RSI и CCI и быстрые настройки режима торговли. Запустить первого бота стало проще, чем когда-либо.
Адаптивный терминал Veles для телефона. Добавили адаптивный дизайн для мобильных экранов — торговый терминал теперь удобен не только на десктопе.
Поддержка внутри мобильного приложения. Сделали обращение в поддержку доступным без перехода в Telegram. Помощь — в два касания прямо из приложения.
Что дальше
Команда Veles продолжает трудиться, чтобы алготрейдинг приносил вам не только прибыль, но и удовольствие.
Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы затестить все новинки! Увидимся в майском отчете, всем зеленого PNL!