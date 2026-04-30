После долгого затишья рынок показал импульсный рост, что открыло больше возможностей для системной торговли наших пользователей.

Также мы выпустили ряд масштабных обновлений, которые упростили торговлю, ускорили тестирование стратегий и сделали платформу еще удобнее в ежедневном использовании.

Цифры, которые показывают объективную картину рынка и эффективность ваших стратегий.

Торговый объем: $287M

Суммарная прибыль пользователей: $870K

Рекордный день: $60.5K

Закрытых сделок: 1.46M

Бэктестов рассчитали: 1.04M

Мы всегда внимательно читаем ваши отзывы в комьюнити. Все апрельские апдейты — это прямые ответы на ваши пожелания.

Поддержка субаккаунтов BitMEX . Разрешили подключать субаккаунты BitMEX отдельными API-ключами — удобно для тех, кто разделяет стратегии по разным аккаунтам.

Торговля на OKX стала доступнее . Разрешили покупать контракты частями без минимального порога в 1 контракт. Это открывает OKX для пользователей с меньшим депозитом и дает больше гибкости при наборе позиции.

Отклонение для стопа в безубыток . Дали возможность смещать безубыток от средней цены или тейк-профита на заданный процент. Теперь вы можете гибко управлять защитой позиции под свою стратегию.

Бэктесты 2.0. Главный релиз месяца. Ускорили тестирование, сделали запуски безлимитными и добавили возможность выбирать любой исторический период. Теперь проверка стратегии занимает минуты, а не часы.

Копирование настроек из подбора индикаторов в один клик. Убрали ручной перенос параметров из результата подбора в конфигуратор. Нашли подходящую комбинацию — сразу применяете.

Обновили навигацию в личном кабинете. Добавили подсказки при первом входе, расширенную статистику, меню курса активов и улучшения раздела поддержки.

Обновили витрину ботов. Разделили на категории «Для новичков», «Crypto» и «TradeFi» и упростили поиск. Найти подходящего бота теперь гораздо быстрее.

Комиссия биржи в Telegram-уведомлениях. Начали показывать комиссию рядом с суммой, номиналом и средней ценой — вся важная информация по сделке теперь в одном сообщении.