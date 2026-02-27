Лютий 2026 | Підсумки місяця з Veles

Лютий пролетів непомітно, але ми встигли зробити багато класного! Цього місяця команда Veles сфокусувалася на тому, щоб зробити вашу торгівлю безпечнішою, а роботу з платформою (особливо зі смартфона) ще комфортнішою.

Підбиваємо підсумки найкоротшого, але вкрай продуктивного місяця в році.

Огляд ринку: у пошуках підтримки

Перш ніж перейти до технічних підсумків, давайте згадаємо ринковий контекст цього місяця. Лютий почався з досить сильного падіння, яке стало продовженням січневих трендів. Ціна біткоїна прийшла в зону підтримки в районі $59,000, де ринок зміг закріпитися і сформував базу для подальших рухів.

Більшу частину місяця ми спостерігали бічну динаміку. Ринок залишався досить спокійним і тільки до кінця лютого, перед закриттям місячної свічки, намітився позитивний лонговий рух.

Статистика Veles за лютий

Цифри, які показують об’єктивну картину ринку та ефективність ваших стратегій:

Торговий об’єм: $265M

Сумарний прибуток користувачів: $583K

Рекордний день: $70.2K

Закритих угод: 1.06M

Що ми випустили в лютому

Ми завжди уважно читаємо ваші відгуки в ком’юніті. Усі лютневі апдейти — це прямі відповіді на ваші побажання.

1. Безпека та зручний вхід

Двофакторна автентифікація (2FA). Захист вашого капіталу — це святе. Тепер ви можете додатково захистити свій акаунт за допомогою додатків-автентифікаторів (наприклад, Google Authenticator). Дуже радимо зайти в налаштування профілю та увімкнути 2FA прямо зараз!

Функція «Зам’ятати мене». Зробили вхід зручнішим, не пожертвувавши безпекою. Тепер можна зберегти сесію на своєму улюбленому пристрої — система не проситиме вас заново вводити логін і пароль 14 днів.

2. Платформа та інструменти

Бектести на OKX без меж. Ми повністю перезібрали бектести для біржі OKX. Тепер вони буквально літають! Ми сильно прискорили розрахунки, зберігши їхню ідеальну точність навіть на дуже довгих відрізках часу.

Нове верхнє меню. Навели лад на сайті: інтерфейс став чистішим і зрозумілішим. Ми згрупували розділи за змістом, щоб усе потрібне було під рукою, і підготували місце для нових торгових інструментів, які покажемо вже зовсім скоро.

3. Мобільні додатки Veles

Велике оновлення для Android. У новій версії з’явилися гнучкі push-сповіщення — налаштовуйте їх так, щоб отримувати алерти тільки про найважливіше. А ще ми вивели актуальний баланс на головний екран і додали повноцінний графік прямо в картку активної угоди.

Апгрейд для iOS. Власники iPhone, ми вас почули! Додали довгоочікуваний попередній перегляд налаштувань бота в конфігураторі — тепер параметри можна оцінити ще до запуску алгоритму. І, як і на Android, у вікні активної угоди з’явився зручний інтерактивний графік.

Що далі

Команда Veles продовжує працювати, щоб алготрейдинг приносив вам не тільки прибуток, а й задоволення.

Швидше оновлюйте наші додатки в App Store і Google Play, щоб затестити всі новинки! Побачимося в березневому звіті, усім зеленого PNL!