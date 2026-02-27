Февраль 2026 | Итоги месяца с Veles

Февраль пролетел незаметно, но мы успели сделать много классного! В этом месяце команда Veles сфокусировалась на том, чтобы сделать вашу торговлю безопаснее, а работу с платформой (особенно со смартфона) еще комфортнее.

Подводим итоги самого короткого, но крайне продуктивного месяца в году.

Обзор рынка: в поисках поддержки

Прежде чем перейти к техническим итогам, давайте вспомним рыночный контекст этого месяца. Февраль начался с достаточно сильного падения, которое стало продолжением январских трендов. Цена биткоина пришла в зону поддержки в районе $59,000, где рынок смог закрепиться и сформировал базу для дальнейших движений.

Большую часть месяца мы наблюдали боковую динамику. Рынок оставался достаточно спокойным и только к концу февраля, перед закрытием месячной свечи, наметилось позитивное лонговое движение.

Статистика Veles за февраль

Цифры, которые показывают объективную картину рынка и эффективность ваших стратегий:

Торговый объем: $265M

Суммарная прибыль пользователей: $583K

Рекордный день: $70.2K

Закрытых сделок: 1.06M

Что мы выпустили в феврале

Мы всегда внимательно читаем ваши отзывы в комьюнити. Все февральские апдейты — это прямые ответы на ваши пожелания.

1. Безопасность и удобный вход

Двухфакторная аутентификация (2FA). Защита вашего капитала — это святое. Теперь вы можете дополнительно защитить свой аккаунт с помощью приложений-аутентификаторов (например, Google Authenticator). Очень советуем зайти в настройки профиля и включить 2FA прямо сейчас!

Функция «Запомнить меня». Сделали вход удобнее, не пожертвовав безопасностью. Теперь можно сохранить сессию на своем любимом устройстве — система не будет просить вас заново вводить логин и пароль 14 дней.

2. Платформа и инструменты

Бэктесты на OKX без границ. Мы полностью пересобрали бэктесты для биржи OKX. Теперь они буквально летают! Мы сильно ускорили расчеты, сохранив их идеальную точность даже на очень длинных отрезках времени.

Новое верхнее меню. Навели порядок на сайте: интерфейс стал чище и понятнее. Мы сгруппировали разделы по смыслу, чтобы всё нужное было под рукой, и подготовили место для новых торговых инструментов, которые покажем уже совсем скоро.

3. Мобильные приложения Veles

Большое обновление для Android. В новой версии появились гибкие push-уведомления — настраивайте их так, чтобы получать алерты только о самом важном. А еще мы вывели актуальный баланс на главный экран и добавили полноценный график прямо в карточку активной сделки.

Апгрейд для iOS. Владельцы iPhone, мы вас услышали! Добавили долгожданный предпросмотр настроек бота в конфигураторе — теперь параметры можно оценить еще до запуска алгоритма. И, как и на Android, в окне активной сделки появился удобный интерактивный график.

Что дальше

Команда Veles продолжает трудиться, чтобы алготрейдинг приносил вам не только прибыль, но и удовольствие.

Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы затестить все новинки! Увидимся в мартовском отчете, всем зеленого PNL!