Травень 2026 | Підсумки місяця з Veles

Цього місяця наша команда сфокусувалася на великих проєктах, які вже перебувають на фінішній прямій і незабаром стануть доступними користувачам. Ми значно розширили можливості торгівлі завдяки інтеграції з провідною DEX-платформою, а також перенесли важливий десктопний функціонал у ваші смартфони.

Нижче детально розберемо ключові досягнення, статистичні показники та оновлення, які приніс нам травень.

Статистика Veles за травень

Торговий обсяг — $415M

Сумарний прибуток користувачів — $1.37M

Рекордний день — $75.4K

Закритих угод — 1.53M

Бектестів розрахували — 3.05M

Що випустили в травні

1. Нова біржа для торгівлі Hyperliquid

Ми відкрили можливість запускати роботів Veles на Hyperliquid — одному з найшвидших та найліквідніших DEX-майданчиків на ринку! Інтеграція Hyperliquid × Veles Finance виводить автоматизовану торгівлю на абсолютно новий рівень.

Ось основні причини, чому вам точно потрібно підключити цей майданчик:

Боти знаходять більше угод. Завдяки новій ліквідності з’являється більше точок входу. Боти частіше заходять у ринок і не простоюють.

Окремий пул ліквідності DEX. Ви отримуєте додаткові торгові можливості, яких просто немає на класичних CEX-біржах.

Гроші завжди у вас. Ви торгуєте через децентралізований майданчик, а отже, кошти не зберігаються на балансі біржі. Ризик блокувань та заморожування активів зводиться до мінімуму.

Більше можливостей для прибутку. Ви просто підключаєте Hyperliquid, і ваші звичні боти починають заробляти більше.

Більше незалежності. Тепер у вашому арсеналі є і CEX, і DEX. Якщо на одному з майданчиків виникнуть технічні проблеми, ваша торгівля не зупиниться.

Для легкого старту на новій біржі команда експертів Veles підготувала ексклюзивну добірку ботів. Про всі деталі запуску ми детально розповіли в нашій спеціальній статті.

2. Розділ бектестів у додатку на Android

Наші користувачі отримали повноцінний доступ до тестування стратегій прямо зі своїх смартфонів. Ми випустили масштабне оновлення мобільного додатка для Android, додавши туди весь необхідний функціонал бектестів.

Тепер на мобільних пристроях доступні:

Завершені бектести — вся історія ваших минулих запусків із детальною статистикою. Аналізуйте чисті результати та порівнюйте ефективність різних стратегій прямо на ходу.

Обрані бектести — регулярні добірки найкращих торгових стратегій, складені експертами Veles. Вивчайте готові пресети, адаптуйте під свій ризик-профіль і одразу беріть їх на озброєння.

Крім цього, в Android-додатку тепер можна:

моніторити активні бектести в реальному часі та створювати нові симуляції;

відстежувати статус своєї поточної підписки.

Мобільний алгоритмічний трейдинг стає дедалі доступнішим. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб наші користувачі насолоджувалися не лише зручним інтерфейсом, а й передовими технологічними інноваціями.

3. Підказки в додатку на iOS

Ми впровадили єдиний стандарт підказок та зручний міні-онбординг при першому вході, щоб ви могли ще швидше орієнтуватися в конфігураторі та ключових робочих просторах на вашому iPhone. Знайти відповідь на будь-яке технічне питання тепер можна прямо всередині інтерфейсу Veles.

По всьому додатку підказки тепер оформлені в єдиному стилі та розташовані саме в тих місцях, де вони дійсно можуть знадобитися.

Що саме змінилося:

Головний екран — з’явилися зрозумілі покрокові підказки щодо основних розділів та функціональних кнопок.

Конфігуратор та фільтри — розібратися в складних технічних параметрах налаштування бота стало значно простіше.

Розділ бектестів — ми додали детальні пояснення до важливих опцій, щоб повністю виключити помилки користувача при симуляції запусків.

Оновіть додаток в App Store прямо зараз і спробуйте налаштувати свого першого бота з використанням нових інтерактивних підказок.

Що далі

Команда Veles продовжує безперервно працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам не лише стабільний прибуток, а й максимальне задоволення від використання платформи. Ми вже готуємо для вас кілька великих оновлень, які презентуємо зовсім скоро.

Швидше оновлюйте наші додатки в App Store та Google Play, щоб особисто протестувати всі травневі новинки! Побачимося в наступному звіті, і всім зеленого PNL!