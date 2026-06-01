Май 2026 | Итоги месяца с Veles

В этом месяце наша команда сфокусировалась на крупных проектах, которые уже находятся на финишной прямой и уже скоро станут доступны пользователям. Мы значительно расширили возможности торговли за счет интеграции с ведущей DEX-площадкой, а также перенесли важный десктопный функционал в ваши смартфоны.

Ниже подробно разберем ключевые достижения, статистические показатели и обновления, которые принес нам май.

Статистика Veles за май

Торговый объем — $415M

— $415M Суммарная прибыль пользователей — $1.37M

— $1.37M Рекордный день — $75.4K

— $75.4K Закрытых сделок — 1.53M

— 1.53M Бэктестов рассчитали — 3.05M

Что выпустили в мае

1. Новая биржа для торговли Hyperliquid

Мы открыли возможность запускать ботов Veles на Hyperliquid — одной из самых быстрых и ликвидных DEX-площадок на рынке! Интеграция Hyperliquid × Veles Finance выводит автоматизированную торговлю на совершенно новый уровень.

Вот основные причины, по которым вам точно нужно подключить эту площадку:

Боты находят больше сделок. За счет новой ликвидности появляется больше точек входа. Боты чаще входят в рынок и не простаивают.

Отдельный пул ликвидности DEX. Вы получаете дополнительные торговые возможности, которых просто нет на классических CEX-биржах.

Деньги всегда у вас. Вы торгуете через децентрализованную площадку, а значит, средства не хранятся на балансе биржи. Риск блокировок и заморозок активов сводится к минимуму.

Больше возможностей для прибыли. Вы просто подключаете Hyperliquid, и ваши привычные боты начинают зарабатывать больше.

Больше независимости. Теперь в вашем арсенале есть и CEX, и DEX. Если на одной из площадок возникнут технические проблемы, ваша торговля не остановится.

Для легкого старта на новой бирже команда экспертов Veles подготовила эксклюзивную подборку ботов. Обо всех деталях запуска мы подробно рассказали в нашей специальной статье.

2. Раздел бэктестов в приложении на Android

Наши пользователи получили полноценный доступ к тестированию стратегий прямо со своих смартфонов. Мы выпустили масштабное обновление мобильного приложения для Android, добавив туда весь необходимый функционал бэктестов.

Теперь на мобильных устройствах доступны:

Завершенные бэктесты — вся история ваших прошлых запусков с детальной статистикой. Анализируйте чистые результаты и сравнивайте эффективность различных стратегий прямо на ходу.

Избранные бэктесты — регулярные подборки лучших торговых стратегий, составленные экспертами Veles. Изучайте готовые пресеты, адаптируйте под свой риск-профиль и сразу берите их на вооружение.

Помимо этого, в Android-приложении теперь можно:

мониторить активные бэктесты в реальном времени и создавать новые симуляции;

отслеживать статус своей текущей подписки.

Мобильный алгоритмический трейдинг становится все доступнее. Мы прилагаем все усилия, чтобы наши пользователи наслаждались не только удобным интерфейсом, но и передовыми технологическими инновациями.

3. Подсказки в приложении на iOS

Мы внедрили единый стандарт подсказок и удобный мини-онбординг при первом входе, чтобы вы могли еще быстрее ориентироваться в конфигураторе и ключевых рабочих пространствах на вашем iPhone. Найти ответ на любой технический вопрос теперь можно прямо внутри интерфейса Veles.

По всему приложению подсказки теперь оформлены в едином стиле и расположены именно в тех местах, где они действительно могут понадобиться.

Что конкретно изменилось:

Главный экран — появились понятные пошаговые подсказки по основным разделам и функциональным кнопкам.

— появились понятные пошаговые подсказки по основным разделам и функциональным кнопкам. Конфигуратор и фильтры — разобраться в сложных технических параметрах настройки бота стало значительно проще.

— разобраться в сложных технических параметрах настройки бота стало значительно проще. Раздел бэктестов — мы добавили детальные пояснения к важным опциям, чтобы полностью исключить пользовательские ошибки при симуляции запусков.

Обновите приложение в App Store прямо сейчас и попробуйте настроить своего первого бота с использованием новых интерактивных подсказок.

Что дальше

Команда Veles продолжает непрерывно трудиться над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам не только стабильную прибыль, но и максимальное удовольствие от использования платформы. Мы уже готовим для вас несколько крупных обновлений, которые презентуем совсем скоро.

Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы лично затестить все майские новинки! Увидимся в следующем отчете, и всем зеленого PNL!