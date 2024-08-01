Добірка спотових ботів від Veles

Команда Veles підготувала низку налаштувань для торгівлі на споті, результати яких показали високі результати на дистанції в один рік.

Усі сигнали індикаторів були протестовані за допомогою технологій Veles.

TON Spot

Канальний бот із частими угодами, набирає позицію в 9% сітці.

Середній час в угоді: 1 день

Максимальний час в угоді: 11 днів

Річна прибутковість: 105% PnL

Настройка бота

Тесты за год

ETH Spot

Бот відкриває угоду на різкому падаючому русі ринку. Налаштований із 8% сіткою перекриття.

Середній час в угоді: 2 дні

Максимальний час в угоді: 2 місяці

Річна прибутковість: 56% PnL

Настройка бота

Тесты за год

SOL Spot

Бот налаштований на торгівлю з індикатором Смуги Боллінджера. Набирає позицію в широкій сітці ордерів.

Середній час в угоді: 1 день.

Максимальний час в угоді: 2 місяці.

Річна прибутковість: 124% PnL

Настройка бота

Тесты за год

AVAX Spot

Бот для відкриття позицій на імпульсних низхідних рухах з рідкісними сигналами. Набирає позицію в 10% сітці.

Середній час в угоді: 5 днів

Максимальний час в угоді: місяць

Річна прибутковість: 41% PnL

Настройка бота

Тесты за год

LTC Spot

Бот відкриває угоду в короткій сітці перекриття в момент протоки ринку. Фіксування прибутку відбувається за сигналом індикатора.

Середній час в угоді: 2 дні

Максимальний час в угоді: 14 днів

Річна прибутковість: 35% PnL

Настройка бота

Тесты за год