Добірка спотових ботів від Veles
Команда Veles підготувала низку налаштувань для торгівлі на споті, результати яких показали високі результати на дистанції в один рік.
Усі сигнали індикаторів були протестовані за допомогою технологій Veles.
TON Spot
Канальний бот із частими угодами, набирає позицію в 9% сітці.
Середній час в угоді: 1 день
Максимальний час в угоді: 11 днів
Річна прибутковість: 105% PnL
ETH Spot
Бот відкриває угоду на різкому падаючому русі ринку. Налаштований із 8% сіткою перекриття.
Середній час в угоді: 2 дні
Максимальний час в угоді: 2 місяці
Річна прибутковість: 56% PnL
SOL Spot
Бот налаштований на торгівлю з індикатором Смуги Боллінджера. Набирає позицію в широкій сітці ордерів.
Середній час в угоді: 1 день.
Максимальний час в угоді: 2 місяці.
Річна прибутковість: 124% PnL
AVAX Spot
Бот для відкриття позицій на імпульсних низхідних рухах з рідкісними сигналами. Набирає позицію в 10% сітці.
Середній час в угоді: 5 днів
Максимальний час в угоді: місяць
Річна прибутковість: 41% PnL
LTC Spot
Бот відкриває угоду в короткій сітці перекриття в момент протоки ринку. Фіксування прибутку відбувається за сигналом індикатора.
Середній час в угоді: 2 дні
Максимальний час в угоді: 14 днів
Річна прибутковість: 35% PnL