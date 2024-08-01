Подборка спотовых ботов от Veles

Команда Veles подготовила ряд настроек для торговли на споте, результаты которых показали высокие результаты на дистанции в один год.

Все сигналы индикаторов были протестированы с помощью технологий Veles.

TON Spot

Канальный бот с частыми сделками, набирает позицию в 9% сетке.

Среднее время в сделке: 1 день

Максимальное время в сделке: 11 дней

Годовая доходность: 109% PnL

Настройка бота

Тесты за год

ETH Spot

Бот открывает сделку на резком падающем движении рынка. Настроен с 8% сеткой перекрытия.

Среднее время в сделке: 2 дня

Максимальное время в сделке: 2 месяца

Годовая доходность: 56% PnL

Настройка бота

Тесты за год

SOL Spot

Бот настроенный на торговлю с индикатором Полосы Боллинджера. Набирает позицию в широкой сетке ордеров.

Среднее время в сделке: 1 день.

Максимальное время в сделке: 2 месяца

Годовая доходность: 124% PnL

Настройка бота

Тесты за год

AVAX Spot

Бот для открытия позиций на импульсных нисходящих движениях с редкими сигналами. Набирает позицию в 10% сетке.

Среднее время в сделке: 5 дней

Максимальное время в сделке: месяц

Годовая доходность: 41% PnL

Настройка бота

Тесты за год

LTC Spot

Бот открывает сделку в короткой сетке перекрытия в момент пролива рынка. Фиксирование прибыли производится по сигналу индикатора.

Среднее время в сделке: 2 дня

Максимальное время в сделке: 14 дней

Годовая доходность: 35% PnL

Настройка бота

Тесты за год