Подборка спотовых ботов от Veles
Команда Veles подготовила ряд настроек для торговли на споте, результаты которых показали высокие результаты на дистанции в один год.
Все сигналы индикаторов были протестированы с помощью технологий Veles.
TON Spot
Канальный бот с частыми сделками, набирает позицию в 9% сетке.
Среднее время в сделке: 1 день
Максимальное время в сделке: 11 дней
Годовая доходность: 109% PnL
ETH Spot
Бот открывает сделку на резком падающем движении рынка. Настроен с 8% сеткой перекрытия.
Среднее время в сделке: 2 дня
Максимальное время в сделке: 2 месяца
Годовая доходность: 56% PnL
SOL Spot
Бот настроенный на торговлю с индикатором Полосы Боллинджера. Набирает позицию в широкой сетке ордеров.
Среднее время в сделке: 1 день.
Максимальное время в сделке: 2 месяца
Годовая доходность: 124% PnL
AVAX Spot
Бот для открытия позиций на импульсных нисходящих движениях с редкими сигналами. Набирает позицию в 10% сетке.
Среднее время в сделке: 5 дней
Максимальное время в сделке: месяц
Годовая доходность: 41% PnL
LTC Spot
Бот открывает сделку в короткой сетке перекрытия в момент пролива рынка. Фиксирование прибыли производится по сигналу индикатора.
Среднее время в сделке: 2 дня
Максимальное время в сделке: 14 дней
Годовая доходность: 35% PnL