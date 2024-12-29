Час подарунків на честь триріччя Veles!
2024 рік став особливим для платформи Veles — трирічний ювілей відзначився серією унікальних конкурсів, які надихнули трейдерів, аналітиків і креативних користувачів на нові досягнення.
Результати підбито, і саме час згадати ключові моменти цієї яскравої події:
1. Майстерність у торгівлі — Конкурс Veles Trader
Торговий конкурс зібрав найкращих трейдерів, готових продемонструвати свої вміння в реальних умовах. Учасники змагалися у номінаціях: чистий дохід (PnL), обсяг угод, кількість угод і загальний профіт.
Переможці розділять призовий фонд у 2000 USDT, а також отримають безкоштовний доступ до бектестів на місяць. Нагороди будуть зараховані до 10 січня.
Переможці спот-торгівлі:
-
🏅 1 місце (300 USDT): id 3646
-
🥈 2 місце (200 USDT): id 108829
-
🥉 3 місце (150 USDT): id 36657
-
📈 4–10 місця (по 50 USDT): id 71052, id 10254, id 141795, id 120732, id 7902, id 60633, id 194376
Переможці ф’ючерсної торгівлі:
-
🏅 1 місце (300 USDT): id 157435
-
🥈 2 місце (200 USDT): id 24684
-
🥉 3 місце (150 USDT): id 9000
-
📈 4–10 місця (по 50 USDT): id 59161, id 105082, id 6125, id 141248, id 88730, id 28227, id 106300
2. Успіх через запрошення — Конкурс Veles Mentor
Конкурс Veles Mentor показав, наскільки активно користувачі готові ділитися перевагами платформи. Завдяки сотням запрошень нових учасників, спільнота Veles суттєво зросла.
Переможці розділили призовий фонд у 1000 USDT, а троє найкращих учасників виграли ексклюзивні брендовані бокси Veles. Ми зв’яжемося з переможцями через офіційний акаунт @VelesSupport для уточнення адрес доставки.
-
🏆 1 місце (300 USDT): olegbutorin
-
🥈 2 місце (200 USDT): d1i2m3a4b5t6c7
-
🥉 3 місце (150 USDT): zyrzcode
-
📈 4–10 місця (по 50 USDT): veles36, 811874, rodnik, parovoz, 13021990, david6868, 1125
3. Знання — це сила: Конкурс Veles Author
У рамках конкурсу Veles Author користувачі представили свої аналітичні статті, ділячись досвідом торгівлі, стратегіями і прогнозами.
Найкращі матеріали будуть опубліковані у блозі Veles, а їх автори вже отримали по 20 USDT за успішну статтю.
-
🏆 60 USDT: id 261951
-
🥈 40 USDT кожному: id 261931, id 241437, id 117551
-
🥉 20 USDT кожному: id 1558310, id 262093, id 176849, id 249073, id 227843, id 252291, id 102254, id 252970, id 107271, id 1561266, id 266272, id 266243, id 265804, id 157305, id 27944, id 155334, id 72437, id 31931, id 260867, id 253111
4. Прогнози на ціну біткоїна — Конкурс Veles Analyst
Конкурс Veles Analyst запропонував учасникам передбачити ціну біткоїна на 26 грудня 2024 року. Цей виклик об’єднав як професіоналів ринку, так і ентузіастів аналітики.
Фінальна ціна біткоїна склала $99 400, а три найточніші прогнози отримали безкоштовний доступ до бектестів Veles на місяць, що дозволить покращити стратегії і досягти нових висот.
Найточніші прогнози:
-
@АлексейЕфремов-в1ы — $99 354
-
@Abudal5000 — $99 485
-
@MrEvy4 — $99 300
5. Історії успіху — Конкурс Veles Blogger
Креативний конкурс Veles Blogger порадував мотиваційними відеороликами. Учасники поділилися своїм досвідом, розповівши, як платформа Veles допомогла їм досягти цілей.
Кожен учасник отримує 10 USDT і місяць безкоштовного доступу до бектестів.
Переможці:
-
id 240065
-
id 249073
-
id 129012
-
id 109130
-
id 265804
-
id 242508
-
id 79255
-
id 238726
Нові висоти попереду
Ювілейні конкурси стали важливою віхою для Veles, демонструючи, наскільки активною, креативною і амбіційною є спільнота платформи. Натхненна цими результатами, команда Veles продовжить розробляти нові інструменти, підтримувати трейдерів і відкривати перед ними ще більше можливостей.
Ми дякуємо всім учасникам за внесок у святкування нашого триріччя!