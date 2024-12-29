Час подарунків на честь триріччя Veles!

2024 рік став особливим для платформи Veles — трирічний ювілей відзначився серією унікальних конкурсів, які надихнули трейдерів, аналітиків і креативних користувачів на нові досягнення.

Результати підбито, і саме час згадати ключові моменти цієї яскравої події:

1. Майстерність у торгівлі — Конкурс Veles Trader

Торговий конкурс зібрав найкращих трейдерів, готових продемонструвати свої вміння в реальних умовах. Учасники змагалися у номінаціях: чистий дохід (PnL), обсяг угод, кількість угод і загальний профіт.

Переможці розділять призовий фонд у 2000 USDT, а також отримають безкоштовний доступ до бектестів на місяць. Нагороди будуть зараховані до 10 січня.

Переможці спот-торгівлі:

🏅 1 місце (300 USDT) : id 3646

🥈 2 місце (200 USDT) : id 108829

🥉 3 місце (150 USDT) : id 36657

📈 4–10 місця (по 50 USDT): id 71052, id 10254, id 141795, id 120732, id 7902, id 60633, id 194376

Переможці ф’ючерсної торгівлі:

🏅 1 місце (300 USDT) : id 157435

🥈 2 місце (200 USDT) : id 24684

🥉 3 місце (150 USDT) : id 9000

📈 4–10 місця (по 50 USDT): id 59161, id 105082, id 6125, id 141248, id 88730, id 28227, id 106300

2. Успіх через запрошення — Конкурс Veles Mentor

Конкурс Veles Mentor показав, наскільки активно користувачі готові ділитися перевагами платформи. Завдяки сотням запрошень нових учасників, спільнота Veles суттєво зросла.

Переможці розділили призовий фонд у 1000 USDT, а троє найкращих учасників виграли ексклюзивні брендовані бокси Veles. Ми зв’яжемося з переможцями через офіційний акаунт @VelesSupport для уточнення адрес доставки.

🏆 1 місце (300 USDT) : olegbutorin

🥈 2 місце (200 USDT) : d1i2m3a4b5t6c7

🥉 3 місце (150 USDT) : zyrzcode

📈 4–10 місця (по 50 USDT): veles36, 811874, rodnik, parovoz, 13021990, david6868, 1125

3. Знання — це сила: Конкурс Veles Author

У рамках конкурсу Veles Author користувачі представили свої аналітичні статті, ділячись досвідом торгівлі, стратегіями і прогнозами.

Найкращі матеріали будуть опубліковані у блозі Veles, а їх автори вже отримали по 20 USDT за успішну статтю.

🏆 60 USDT: id 261951

🥈 40 USDT кожному: id 261931, id 241437, id 117551

🥉 20 USDT кожному: id 1558310, id 262093, id 176849, id 249073, id 227843, id 252291, id 102254, id 252970, id 107271, id 1561266, id 266272, id 266243, id 265804, id 157305, id 27944, id 155334, id 72437, id 31931, id 260867, id 253111

4. Прогнози на ціну біткоїна — Конкурс Veles Analyst

Конкурс Veles Analyst запропонував учасникам передбачити ціну біткоїна на 26 грудня 2024 року. Цей виклик об’єднав як професіоналів ринку, так і ентузіастів аналітики.

Фінальна ціна біткоїна склала $99 400, а три найточніші прогнози отримали безкоштовний доступ до бектестів Veles на місяць, що дозволить покращити стратегії і досягти нових висот.

Найточніші прогнози:

@АлексейЕфремов-в1ы — $99 354

@Abudal5000 — $99 485

@MrEvy4 — $99 300

5. Історії успіху — Конкурс Veles Blogger

Креативний конкурс Veles Blogger порадував мотиваційними відеороликами. Учасники поділилися своїм досвідом, розповівши, як платформа Veles допомогла їм досягти цілей.

Кожен учасник отримує 10 USDT і місяць безкоштовного доступу до бектестів.

Переможці:

id 240065

id 249073

id 129012

id 109130

id 265804

id 242508

id 79255

id 238726

Нові висоти попереду

Ювілейні конкурси стали важливою віхою для Veles, демонструючи, наскільки активною, креативною і амбіційною є спільнота платформи. Натхненна цими результатами, команда Veles продовжить розробляти нові інструменти, підтримувати трейдерів і відкривати перед ними ще більше можливостей.

Ми дякуємо всім учасникам за внесок у святкування нашого триріччя!