Время подарков в честь трехлетия Veles!

2024 год стал особенным для платформы Veles — трехлетний юбилей отметился серией уникальных конкурсов, которые вдохновили трейдеров, аналитиков и креативных пользователей на новые достижения.

Итоги подведены, и самое время вспомнить ключевые моменты этого яркого события:

1. Мастерство в торговле — конкурс Veles Trader

Торговый конкурс собрал лучших трейдеров, готовых показать свои умения в реальных условиях. Участники соревновались в номинациях: чистый доход (PnL), объем сделок, количество сделок и общий профит.

Победители разделят призовой фонд в 2000 USDT , а также получат бесплатный доступ к бектестам на месяц.

Награды будут начислены до 10 января.

Победители Spot-торговли:

🏅 1 место: 300 USDT: id 3646

🥈 2 место: 200 USDT: id 108829

🥉 3 место: 150 USDT: id 36657

📈 4–10 места: по 50 USDT:

id 71052

id 10254

id 141795

id 120732

id 7902

id 60633

id 194376

Победители Futures-торговли:

🏅 1 место: 300 USDT: id 157435

🥈 2 место: 200 USDT: id 24684

🥉 3 место: 150 USDT: id 9000

📈 4–10 места: по 50 USDT:

id 59161

id 105082

id 6125

id 141248

id 88730

id 28227

id 106300

2. Успех через приглашения — конкурс Veles Mentor

Конкурс Veles Mentor показал, насколько активно пользователи готовы делиться преимуществами платформы. Благодаря сотням приглашений новых участников сообщество Veles значительно выросло.

Победители разделили призовой фонд в 1000 USDT, а трое лучших участников выиграли фирменные эксклюзивные боксы. Для уточнения адреса отправки мы свяжемся через официальный аккаунт @VelesSupport.

🏆 1 место: 300 USDT: olegbutorin

🥈 2 место: 200 USDT: d1i2m3a4b5t6c7

🥉 3 место: 150 USDT: zyrzcode

4–10 места: по 50 USDT:

veles36

811874

rodnik

parovoz

13021990

david6868

1125

3. Знания — это сила: конкурс Veles Author

В рамках конкурса Veles Author пользователи представили свои аналитические статьи, делясь опытом торговли, стратегиями и прогнозами.

Лучшие материалы опубликуются в блоге Veles, а их авторы уже получили по 20 USDT за успешную статью.

🏆 60 USDT: id 261951

🥈 По 40 USDT: id 261931, id 241437, id 117551

🥉 По 20 USDT: id 1558310, id 262093, id 176849, id 249073, id 227843, id 252291, id 102254, id 252970, id 107271, id 1561266, id 266272, id 266243, id 265804, id 157305, id 27944, id 155334, id 72437, id 31931, id 260867, id 253111.

4. Прогнозы на цену биткоина — конкурс Veles Analyst

Конкурс Veles Analyst предложил участникам предсказать цену биткоина на 26 декабря 2024 года. Этот вызов объединил как профессионалов рынка, так и энтузиастов аналитики. По итогу цена биткоина оказалась $99400.

Три самых точных прогноза вознаграждены бесплатным доступом к бектестам Veles на месяц, позволяя улучшить стратегии и добиться новых высот.

Точные прогнозы:

@АлексейЕфремов-в1ы — $99354

@Abudal5000 — $99485

@MrEvy4 — $99300

5. Истории успеха — конкурс Veles Blogger

Креативный конкурс Veles Blogger порадовал мотивирующими видеороликами. Участники поделились своим опытом, рассказав, как платформа Veles помогла им достичь целей.

Каждый участник получает 10 USDT и месяц бесплатного доступа к бектестам.

Победители:

id 240065

id 249073

id 129012

id 109130

id 265804

id 242508

id 79255

id 238726

Новые высоты впереди

Юбилейные конкурсы стали важной вехой для Veles, демонстрируя, насколько активным, креативным и амбициозным является сообщество платформы. Вдохновившись этими результатами, команда Veles продолжит развивать новые инструменты, поддерживать трейдеров и открывать перед ними еще больше возможностей.

Мы благодарим всех участников за вклад в празднование нашего трехлетия!