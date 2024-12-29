English Українська
Время подарков в честь трехлетия Veles!

2024 год стал особенным для платформы Veles — трехлетний юбилей отметился серией уникальных конкурсов, которые вдохновили трейдеров, аналитиков и креативных пользователей на новые достижения.

Итоги подведены, и самое время вспомнить ключевые моменты этого яркого события:

1. Мастерство в торговле — конкурс Veles Trader

Торговый конкурс собрал лучших трейдеров, готовых показать свои умения в реальных условиях. Участники соревновались в номинациях: чистый доход (PnL), объем сделок, количество сделок и общий профит.

  • Победители разделят призовой фонд в 2000 USDT, а также получат бесплатный доступ к бектестам на месяц.

  • Награды будут начислены до 10 января.

Победители Spot-торговли:

🏅 1 место: 300 USDT: id 3646

🥈 2 место: 200 USDT: id 108829

🥉 3 место: 150 USDT: id 36657

📈 4–10 места: по 50 USDT:

  • id 71052

  • id 10254

  • id 141795

  • id 120732

  • id 7902

  • id 60633

  • id 194376

Победители Futures-торговли:

🏅 1 место: 300 USDT: id 157435

🥈 2 место: 200 USDT: id 24684

🥉 3 место: 150 USDT: id 9000

📈 4–10 места: по 50 USDT:

  • id 59161

  • id 105082

  • id 6125

  • id 141248

  • id 88730

  • id 28227

  • id 106300

2. Успех через приглашения — конкурс Veles Mentor

Конкурс Veles Mentor показал, насколько активно пользователи готовы делиться преимуществами платформы. Благодаря сотням приглашений новых участников сообщество Veles значительно выросло.

  • Победители разделили призовой фонд в 1000 USDT, а трое лучших участников выиграли фирменные эксклюзивные боксы. Для уточнения адреса отправки мы свяжемся через официальный аккаунт @VelesSupport.

🏆 1 место: 300 USDT: olegbutorin

🥈 2 место: 200 USDT: d1i2m3a4b5t6c7

🥉 3 место: 150 USDT: zyrzcode

4–10 места: по 50 USDT:

  • veles36

  • 811874

  • rodnik

  • parovoz

  • 13021990

  • david6868

  • 1125

3. Знания — это сила: конкурс Veles Author

В рамках конкурса Veles Author пользователи представили свои аналитические статьи, делясь опытом торговли, стратегиями и прогнозами.

  • Лучшие материалы опубликуются в блоге Veles, а их авторы уже получили по 20 USDT за успешную статью.

🏆 60 USDT: id 261951

🥈 По 40 USDT: id 261931, id 241437, id 117551

🥉 По 20 USDT: id 1558310, id 262093, id 176849, id 249073, id 227843, id 252291, id 102254, id 252970, id 107271, id 1561266, id 266272, id 266243, id 265804, id 157305, id 27944, id 155334, id 72437, id 31931, id 260867, id 253111.

4. Прогнозы на цену биткоина — конкурс Veles Analyst

Конкурс Veles Analyst предложил участникам предсказать цену биткоина на 26 декабря 2024 года. Этот вызов объединил как профессионалов рынка, так и энтузиастов аналитики. По итогу цена биткоина оказалась $99400.

  • Три самых точных прогноза вознаграждены бесплатным доступом к бектестам Veles на месяц, позволяя улучшить стратегии и добиться новых высот.

Точные прогнозы:

  • @АлексейЕфремов-в1ы — $99354

  • @Abudal5000 — $99485

  • @MrEvy4 — $99300

5. Истории успеха — конкурс Veles Blogger

Креативный конкурс Veles Blogger порадовал мотивирующими видеороликами. Участники поделились своим опытом, рассказав, как платформа Veles помогла им достичь целей.

  • Каждый участник получает 10 USDT и месяц бесплатного доступа к бектестам.

Победители:

  • id 240065

  • id 249073

  • id 129012

  • id 109130

  • id 265804

  • id 242508

  • id 79255

  • id 238726

Новые высоты впереди

Юбилейные конкурсы стали важной вехой для Veles, демонстрируя, насколько активным, креативным и амбициозным является сообщество платформы. Вдохновившись этими результатами, команда Veles продолжит развивать новые инструменты, поддерживать трейдеров и открывать перед ними еще больше возможностей.

Мы благодарим всех участников за вклад в празднование нашего трехлетия!

