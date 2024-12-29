Время подарков в честь трехлетия Veles!
2024 год стал особенным для платформы Veles — трехлетний юбилей отметился серией уникальных конкурсов, которые вдохновили трейдеров, аналитиков и креативных пользователей на новые достижения.
Итоги подведены, и самое время вспомнить ключевые моменты этого яркого события:
1. Мастерство в торговле — конкурс Veles Trader
Торговый конкурс собрал лучших трейдеров, готовых показать свои умения в реальных условиях. Участники соревновались в номинациях: чистый доход (PnL), объем сделок, количество сделок и общий профит.
-
Победители разделят призовой фонд в 2000 USDT, а также получат бесплатный доступ к бектестам на месяц.
-
Награды будут начислены до 10 января.
Победители Spot-торговли:
🏅 1 место: 300 USDT: id 3646
🥈 2 место: 200 USDT: id 108829
🥉 3 место: 150 USDT: id 36657
📈 4–10 места: по 50 USDT:
-
id 71052
-
id 10254
-
id 141795
-
id 120732
-
id 7902
-
id 60633
-
id 194376
Победители Futures-торговли:
🏅 1 место: 300 USDT: id 157435
🥈 2 место: 200 USDT: id 24684
🥉 3 место: 150 USDT: id 9000
📈 4–10 места: по 50 USDT:
-
id 59161
-
id 105082
-
id 6125
-
id 141248
-
id 88730
-
id 28227
-
id 106300
2. Успех через приглашения — конкурс Veles Mentor
Конкурс Veles Mentor показал, насколько активно пользователи готовы делиться преимуществами платформы. Благодаря сотням приглашений новых участников сообщество Veles значительно выросло.
- Победители разделили призовой фонд в 1000 USDT, а трое лучших участников выиграли фирменные эксклюзивные боксы. Для уточнения адреса отправки мы свяжемся через официальный аккаунт @VelesSupport.
🏆 1 место: 300 USDT: olegbutorin
🥈 2 место: 200 USDT: d1i2m3a4b5t6c7
🥉 3 место: 150 USDT: zyrzcode
4–10 места: по 50 USDT:
-
veles36
-
811874
-
rodnik
-
parovoz
-
13021990
-
david6868
-
1125
3. Знания — это сила: конкурс Veles Author
В рамках конкурса Veles Author пользователи представили свои аналитические статьи, делясь опытом торговли, стратегиями и прогнозами.
- Лучшие материалы опубликуются в блоге Veles, а их авторы уже получили по 20 USDT за успешную статью.
🏆 60 USDT: id 261951
🥈 По 40 USDT: id 261931, id 241437, id 117551
🥉 По 20 USDT: id 1558310, id 262093, id 176849, id 249073, id 227843, id 252291, id 102254, id 252970, id 107271, id 1561266, id 266272, id 266243, id 265804, id 157305, id 27944, id 155334, id 72437, id 31931, id 260867, id 253111.
4. Прогнозы на цену биткоина — конкурс Veles Analyst
Конкурс Veles Analyst предложил участникам предсказать цену биткоина на 26 декабря 2024 года. Этот вызов объединил как профессионалов рынка, так и энтузиастов аналитики. По итогу цена биткоина оказалась $99400.
- Три самых точных прогноза вознаграждены бесплатным доступом к бектестам Veles на месяц, позволяя улучшить стратегии и добиться новых высот.
Точные прогнозы:
-
@АлексейЕфремов-в1ы — $99354
-
@Abudal5000 — $99485
-
@MrEvy4 — $99300
5. Истории успеха — конкурс Veles Blogger
Креативный конкурс Veles Blogger порадовал мотивирующими видеороликами. Участники поделились своим опытом, рассказав, как платформа Veles помогла им достичь целей.
- Каждый участник получает 10 USDT и месяц бесплатного доступа к бектестам.
Победители:
-
id 240065
-
id 249073
-
id 129012
-
id 109130
-
id 265804
-
id 242508
-
id 79255
-
id 238726
Новые высоты впереди
Юбилейные конкурсы стали важной вехой для Veles, демонстрируя, насколько активным, креативным и амбициозным является сообщество платформы. Вдохновившись этими результатами, команда Veles продолжит развивать новые инструменты, поддерживать трейдеров и открывать перед ними еще больше возможностей.
Мы благодарим всех участников за вклад в празднование нашего трехлетия!