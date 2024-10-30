Криптовалюта Трампа: Основна інформація

Дональд Трамп, колишній президент США і один із ключових кандидатів на виборах 2024 року, офіційно представив свою криптовалюту - World Liberty Financial. Цей токен став однією з найбільш обговорюваних новинок на ринку і викликав інтерес як серед прихильників Трампа, так і серед широкого кола криптоінвесторів. Криптовалюта обіцяє запропонувати унікальні можливості в галузі децентралізованих фінансів (DeFi), а також підтримати політичні цілі Трампа і його прагнення до фінансової свободи.

У цій статті розберемо, як називається монета, де її можна купити, і що чекає на проєкт у майбутньому.

Як називається монета Трампа?

Криптовалюта Трампа має назву World Liberty Financial і позначається тікером WLFI. Цей токен розроблено з метою створення децентралізованої фінансової платформи, яка буде надавати користувачам можливість брати участь у голосуванні з важливих питань і управляти проектом, а також здійснювати операції поза традиційною банківською системою.

Важливою частиною філософії токена є ідея фінансової свободи, яку Трамп має намір поширити серед своїх прихильників і всіх користувачів криптовалюти.

Де купити WLFI?

Купівля токена WLFI наразі доступна тільки для акредитованих інвесторів, які пройшли перевірку і внесені до білого списку (whitelist) до початку пресейлу 15 жовтня 2024 року. Для участі в придбанні потрібне дотримання вимог Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), включно з рівнем доходу і станом активів.

Для міжнародних користувачів і тих, хто не потрапив у пресейл, токен WLFI стане доступним пізніше, у 2024 році, після лістингу на популярних криптовалютних біржах.

Поки Трамп і його команда не розкрили точних даних про партнерства з біржами, але, ймовірно, монета з’явиться на провідних платформах на кшталт Binance, Coinbase і Kraken.

Купівля WLFI буде також можлива через протоколи DeFi, такі як Aave, з якими WLFI планує партнерство. З моменту лістингу монету можна буде придбати через обмінники (свап) і ліквідні пули, що забезпечить користувачам можливість вільно торгувати і брати участь в управлінні проєктом.

Прогнозована ціна криптовалюти Трампа, що прогнозується

На момент старту WLFI його ціна становила 0,015 долара, а капіталізація проєкту оцінюється в $1,8 млрд. У перші години пресейлу продали понад $12 млн токенів, що становило близько 4,32% від заявленого обсягу. Однак попит на токен може зрости, особливо якщо Трамп виграє майбутні вибори, що може позитивно позначитися на вартості токена.

Деякі аналітики вважають, що ціна WLFI може значно зрости за умови успішного розвитку проєкту і підтримки великої інвесторської спільноти. Проте волатильність і можливі регуляторні обмеження залишаються факторами ризику, які можуть вплинути на довгострокову вартість монети.

Плани проєкту після лістингу

Після лістингу на біржах проєкт планує розвивати функціонал WLFI як управлінського токена, надаючи власникам можливість брати участь у вирішенні стратегічних питань. Крім того, планується інтеграція з іншими проєктами DeFi і запуск нових фінансових продуктів, що дасть змогу користувачам брати позики, брати участь у ліквідних пулах і здійснювати операції.

Серед амбітних цілей проєкту також значиться залучення додаткових партнерів у сфері DeFi, які допоможуть забезпечити ліквідність і підвищити довіру до токена. Зокрема, співпраця з Aave передбачає плани з блокування частини токенів для стимуляції активності в DeFi-протоколах і залучення нової аудиторії.

Висновок

Криптовалюта WLFI, запущена Дональдом Трампом, прагне об’єднати інновації децентралізованих фінансів і політичний порядок денний. Незважаючи на неоднозначні думки, WLFI привертає увагу завдяки амбітним планам і прагненню вплинути на криптовалютний ринок. Якщо проєкт досягне своїх цілей, це може стати новим кроком до масового прийняття криптовалют серед широких верств населення, що принесе фінансову свободу мільйонам користувачів.

Запитання, які часто ставлять

1. Що таке WLFI?

WLFI - це криптовалюта, випущена Дональдом Трампом для децентралізованого управління фінансовим проєктом World Liberty Financial.

2. Де можна купити токен WLFI?

Токен можна буде придбати на великих біржах після офіційного лістингу. Поки що купівля доступна тільки для акредитованих інвесторів, які пройшли пресейл.

3. Які можливості дає WLFI?

WLFI пропонує власникам участь в управлінні проєктом і доступ до фінансових продуктів DeFi, як-от позики, ліквідні пули і голосування зі стратегічних питань.

4. Як заробити на WLFI?

Заробіток на WLFI може бути здійснений через довгострокове інвестування, алгоритмічну торгівлю через платформу Veles, а також можливу участь у DeFi-протоколах.

5. Які перспективи у цієї монети?

Перспективи WLFI залежать від підтримки спільноти, успішного розвитку проєкту, стану криптовалютного ринку і політичних подій. Успішна реалізація планів команди може значно підвищити інтерес до токена і його вартість