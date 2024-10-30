Криптовалюта Трампа: Основная информация

Дональд Трамп, бывший президент США и один из ключевых кандидатов на выборах 2024 года, официально представил свою криптовалюту — World Liberty Financial. Этот токен стал одной из самых обсуждаемых новинок на рынке и вызвал интерес как среди сторонников Трампа, так и среди широкого круга криптоинвесторов. Криптовалюта обещает предложить уникальные возможности в области децентрализованных финансов (DeFi), а также поддержать политические цели Трампа и его стремление к финансовой свободе.

В этой статье разберем, как называется монета, где её можно купить, и что ожидает проект в будущем.

Как называется монета Трампа?

Криптовалюта Трампа носит название World Liberty Financial и обозначается тикером WLFI. Данный токен разработан с целью создания децентрализованной финансовой платформы, которая будет предоставлять пользователям возможность участвовать в голосовании по важным вопросам и управлять проектом, а также совершать операции вне традиционной банковской системы.

Важной частью философии токена является идея финансовой свободы, которую Трамп намерен распространить среди своих сторонников и всех пользователей криптовалюты.

Где купить WLFI?

Покупка токена WLFI на данный момент доступна только для аккредитованных инвесторов, прошедших проверку и внесенных в белый список (whitelist) до начала пресейла 15 октября 2024 года. Для участия в приобретении требуется соблюдение требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), включая уровень дохода и состояние активов.

Для международных пользователей и тех, кто не попал в пресейл, токен WLFI станет доступным позже, в 2024 году, после листинга на популярных криптовалютных биржах.

Пока Трамп и его команда не раскрыли точных данных о партнерствах с биржами, но, вероятно, монета появится на ведущих платформах вроде Binance, Coinbase и Kraken.

Покупка WLFI будет также возможна через протоколы DeFi, такие как Aave, с которыми WLFI планирует партнерство. С момента листинга монету можно будет приобрести через обменники (свап) и ликвидные пулы, что обеспечит пользователям возможность свободно торговать и участвовать в управлении проектом.

Прогнозируемая цена криптовалюты Трампа

На момент старта WLFI его цена составила 0,015 доллара, а капитализация проекта оценивается в $1,8 млрд. В первые часы пресейла было продано более $12 млн токенов, что составило около 4,32% от заявленного объема. Однако спрос на токен может возрасти, особенно если Трамп выиграет предстоящие выборы, что может положительно сказаться на стоимости токена.

Некоторые аналитики считают, что цена WLFI может значительно вырасти при успешном развитии проекта и поддержке крупного инвесторского сообщества. Тем не менее, волатильность и возможные регуляторные ограничения остаются факторами риска, которые могут повлиять на долгосрочную стоимость монеты.

Планы проекта после листинга

После листинга на биржах проект планирует развивать функционал WLFI как управленческого токена, предоставляя держателям возможность участвовать в решении стратегических вопросов. Кроме того, планируется интеграция с другими проектами DeFi и запуск новых финансовых продуктов, что позволит пользователям брать займы, участвовать в ликвидных пулах и совершать сделки.

Среди амбициозных целей проекта также значится привлечение дополнительных партнёров в сфере DeFi, которые помогут обеспечить ликвидность и повысить доверие к токену. В частности, сотрудничество с Aave включает планы по блокировке части токенов для стимуляции активности в DeFi-протоколах и привлечения новой аудитории.

Заключение

Криптовалюта WLFI, запущенная Дональдом Трампом, стремится объединить инновации децентрализованных финансов и политическую повестку дня. Несмотря на неоднозначные мнения, WLFI привлекает внимание благодаря амбициозным планам и стремлению оказать влияние на криптовалютный рынок. Если проект достигнет своих целей, это может стать новым шагом к массовому принятию криптовалют среди широких слоев населения, что принесет финансовую свободу миллионам пользователей.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое WLFI?

WLFI — это криптовалюта, выпущенная Дональдом Трампом для децентрализованного управления финансовым проектом World Liberty Financial.

2. Где можно купить токен WLFI?

Токен можно будет приобрести на крупных биржах после официального листинга. Пока покупка доступна только для аккредитованных инвесторов, прошедших пресейл.

3. Какие возможности дает WLFI?

WLFI предлагает держателям участие в управлении проектом и доступ к финансовым продуктам DeFi, таким как займы, ликвидные пулы и голосование по стратегическим вопросам.

4. Как заработать на WLFI?

Заработок на WLFI может быть осуществлен через долгосрочное инвестирование, алгоритмическую торговлю через платформу Veles, а также возможное участие в DeFi-протоколах.

5. Какие перспективы у данной монеты?

Перспективы WLFI зависят от поддержки сообщества, успешного развития проекта, состояния криптовалютного рынка и политических событий. Успешная реализация планов команды может значительно повысить интерес к токену и его стоимость.