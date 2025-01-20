Мемкоїн Трампа (TRUMP) - детальний огляд токена

Криптовалюта TRUMP, названа на честь 45-го президента США Дональда Трампа, стрімко набирає популярності серед мемкоїнів і всього криптовалютного простору загалом. У статті ми розповімо про особливості токена, його токеноміку, успіх на ринку та перспективи.

TRUMP - короткий огляд токена

TRUMP - це мемкоїн, натхненний політичним і суспільним впливом Дональда Трампа. Він з’явився ввечері 18 січня 2025 року і став частиною нової хвилі мемкоїнів, що поєднують гумор, політичну сатиру і можливості блокчейн-технологій.

Тікер токена: TRUMP

Блокчейн: Solana

Максимальна пропозиція: 1 мільярд токенів

Мета: Підтримка децентралізованих ініціатив і популяризація політичної дискусії в криптосфері.

TRUMP і MELANIA увійшли в топ найбільших криптовалют після запуску

Запуски мемкоїнів TRUMP і MELANIA стали справжньою подією на ринку криптовалют. Обидва токени лише за перші години показали ріст на понад 1000% і подолали капіталізації в кілька мільярдів доларів, привертаючи увагу всієї криптовалютної спільноти і не тільки.

У перші 48 годин після лістингу на великих біржах ціна TRUMP зросла на 10$ до 80$. Аналітики пов’язують це з високим інтересом до мемкоїнів, підтримкою з боку спільноти й активними обговореннями в соціальних мережах.

TRUMP швидко увійшов до топ-20 криптовалют за ринковою капіталізацією, що демонструє високий попит на токен.

Продуктивність ринку TRUMP

На момент написання статті TRUMP після демонстрації впевненого зростання протягом двох діб, ідеп на закономірну корекцію в діапазон 40-50$, незважаючи на загальну волатильність криптовалютного ринку, токен твердо закріпився над 10 мільярдами за капіталізацією.

Середній денний обсяг торгів: $5 мільярдів доларів.

Основні біржі: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

Пікова ціна: 78$ (зафіксована в день лістингів на біржах).

Стійкий інтерес інвесторів підкріплюється активною маркетинговою кампанією та ажіотажем навколо мемкоїна президента США.

Токеноміка проєкту TRUMP

Токеноміка TRUMP розроблена для довгострокової стійкості проєкту.

1. Загальна пропозиція: 1 мільярд токенів.

2. Розподіл:

10% - публічні продажі токенів на ринку.

10% - забезпечення ліквідності торгів.

80% - призначено для творців і компанії CIC Digital, пов’язаної з NFT-проектом Дональда Трампа (вестинг на 24 місяці), а також подальший розвиток проекту.

Період блокування токенів для команди становить 24 місяці, що збільшує довіру до проєкту і його стабільність на ринку.

Унікальність TRUMP

Унікальність TRUMP полягає в найголовнішому, творцем і офіційною особою цього токена є президент США - Дональд Трамп.

Політичний контекст: TRUMP - це не просто криптовалюта, а й соціальне явище, пов’язане з політичною культурою. Багато політиків і цілі держави невтішно відгукуються про криптовалюти і не хочуть їх використовувати у своїй економіці, на відміну від Дональда Трампа, який є не тільки прихильником розвитку цього напряму в США, а й особисто на своєму токені показує чого можна досягти.

Спільнота: Токен активно підтримують шанувальники президента, не тільки в його країні, а й по всьому світу, що збільшує його популярність.

Блокчейн-технології: Проєкт пропонує децентралізоване голосування щодо ключових ініціатив, що відрізняє його від інших мемкоїнів. Додатково до цього доступ до купівлі токена може отримати будь-хто охочий і віддати тим самим свою перевагу ідеям Трампа, чого не можна зробити завдяки традиційним фінансам.

Де можна купити TRUMP

TRUMP уже доступний на найбільших централізованих і децентралізованих біржах, ось основні з них:

Перспективи токена TRUMP

Експерти прогнозують, що TRUMP може стати важливим гравцем серед мемкоїнів завдяки:

Зростання популярності: Токен випущений авторитетною особою для спільноти, підтримка з боку відомих особистостей і медіа допомагає зміцнити позиції токена.

Технічні оновлення: Розробники обіцяють запустити платформу для децентралізованих голосувань, що підвищить його цінність і створить утиліти (практичне застосування) для токена.

Потенційне зростання ціни: У разі продовження ажіотажу TRUMP може показувати і подальше зростання впродовж року і довше.

Однак успіх токена залежить від його здатності підтримувати інтерес спільноти і конкурувати з іншими мемкоїнами в довгостроковій перспективі.

Висновок

TRUMP - це більше, ніж черговий мемкоїн. Він поєднує політичний контекст, технологічні інновації та підтримку спільноти, що робить його перспективним проєктом. Незважаючи на високу волатильність і ризики, пов’язані з мемкоїнами, за $TRUMP точно варто спостерігати, оскільки саме він може стати одним із найяскравіших токенів 2025 року.

Часті запитання (FAQ)

1. Що таке TRUMP?

TRUMP - це мемкоїн, натхненний політичною діяльністю Дональда Трампа, створений на блокчейні Solana.

2. Яка була стартова ціна токена TRUMP?

Стартова ціна токена становила $0.01, але буквально за кілька хвилин вона зросла до $1 і продовжила своє зростання протягом наступних двох діб.

3. На яких біржах можна купити TRUMP?

TRUMP уже доступний на всіх централізованих криптовалютних біржах: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

4. Які ризики пов’язані з купівлею TRUMP?

Основні ризики включають високу волатильність ціни та регуляторні обмеження.

5. Чи є у TRUMP практичне застосування?

Проєкт планує впровадження платформи для децентралізованих голосувань, що підвищить його практичну цінність.