Мемкоїн Трампа (TRUMP) - детальний огляд токена
Криптовалюта TRUMP, названа на честь 45-го президента США Дональда Трампа, стрімко набирає популярності серед мемкоїнів і всього криптовалютного простору загалом. У статті ми розповімо про особливості токена, його токеноміку, успіх на ринку та перспективи.
TRUMP - короткий огляд токена
TRUMP - це мемкоїн, натхненний політичним і суспільним впливом Дональда Трампа. Він з’явився ввечері 18 січня 2025 року і став частиною нової хвилі мемкоїнів, що поєднують гумор, політичну сатиру і можливості блокчейн-технологій.
Тікер токена: TRUMP
Блокчейн: Solana
Максимальна пропозиція: 1 мільярд токенів
Мета: Підтримка децентралізованих ініціатив і популяризація політичної дискусії в криптосфері.
TRUMP і MELANIA увійшли в топ найбільших криптовалют після запуску
Запуски мемкоїнів TRUMP і MELANIA стали справжньою подією на ринку криптовалют. Обидва токени лише за перші години показали ріст на понад 1000% і подолали капіталізації в кілька мільярдів доларів, привертаючи увагу всієї криптовалютної спільноти і не тільки.
У перші 48 годин після лістингу на великих біржах ціна TRUMP зросла на 10$ до 80$. Аналітики пов’язують це з високим інтересом до мемкоїнів, підтримкою з боку спільноти й активними обговореннями в соціальних мережах.
TRUMP швидко увійшов до топ-20 криптовалют за ринковою капіталізацією, що демонструє високий попит на токен.
Продуктивність ринку TRUMP
На момент написання статті TRUMP після демонстрації впевненого зростання протягом двох діб, ідеп на закономірну корекцію в діапазон 40-50$, незважаючи на загальну волатильність криптовалютного ринку, токен твердо закріпився над 10 мільярдами за капіталізацією.
-
Середній денний обсяг торгів: $5 мільярдів доларів.
-
-
Пікова ціна: 78$ (зафіксована в день лістингів на біржах).
Стійкий інтерес інвесторів підкріплюється активною маркетинговою кампанією та ажіотажем навколо мемкоїна президента США.
Токеноміка проєкту TRUMP
Токеноміка TRUMP розроблена для довгострокової стійкості проєкту.
1. Загальна пропозиція: 1 мільярд токенів.
2. Розподіл:
-
10% - публічні продажі токенів на ринку.
-
10% - забезпечення ліквідності торгів.
-
80% - призначено для творців і компанії CIC Digital, пов’язаної з NFT-проектом Дональда Трампа (вестинг на 24 місяці), а також подальший розвиток проекту.
Період блокування токенів для команди становить 24 місяці, що збільшує довіру до проєкту і його стабільність на ринку.
Унікальність TRUMP
Унікальність TRUMP полягає в найголовнішому, творцем і офіційною особою цього токена є президент США - Дональд Трамп.
-
Політичний контекст: TRUMP - це не просто криптовалюта, а й соціальне явище, пов’язане з політичною культурою. Багато політиків і цілі держави невтішно відгукуються про криптовалюти і не хочуть їх використовувати у своїй економіці, на відміну від Дональда Трампа, який є не тільки прихильником розвитку цього напряму в США, а й особисто на своєму токені показує чого можна досягти.
-
Спільнота: Токен активно підтримують шанувальники президента, не тільки в його країні, а й по всьому світу, що збільшує його популярність.
-
Блокчейн-технології: Проєкт пропонує децентралізоване голосування щодо ключових ініціатив, що відрізняє його від інших мемкоїнів. Додатково до цього доступ до купівлі токена може отримати будь-хто охочий і віддати тим самим свою перевагу ідеям Трампа, чого не можна зробити завдяки традиційним фінансам.
Де можна купити TRUMP
TRUMP уже доступний на найбільших централізованих і децентралізованих біржах, ось основні з них:
Перспективи токена TRUMP
Експерти прогнозують, що TRUMP може стати важливим гравцем серед мемкоїнів завдяки:
-
Зростання популярності: Токен випущений авторитетною особою для спільноти, підтримка з боку відомих особистостей і медіа допомагає зміцнити позиції токена.
-
Технічні оновлення: Розробники обіцяють запустити платформу для децентралізованих голосувань, що підвищить його цінність і створить утиліти (практичне застосування) для токена.
-
Потенційне зростання ціни: У разі продовження ажіотажу TRUMP може показувати і подальше зростання впродовж року і довше.
Однак успіх токена залежить від його здатності підтримувати інтерес спільноти і конкурувати з іншими мемкоїнами в довгостроковій перспективі.
Висновок
TRUMP - це більше, ніж черговий мемкоїн. Він поєднує політичний контекст, технологічні інновації та підтримку спільноти, що робить його перспективним проєктом. Незважаючи на високу волатильність і ризики, пов’язані з мемкоїнами, за $TRUMP точно варто спостерігати, оскільки саме він може стати одним із найяскравіших токенів 2025 року.
Часті запитання (FAQ)
1. Що таке TRUMP?
TRUMP - це мемкоїн, натхненний політичною діяльністю Дональда Трампа, створений на блокчейні Solana.
2. Яка була стартова ціна токена TRUMP?
Стартова ціна токена становила $0.01, але буквально за кілька хвилин вона зросла до $1 і продовжила своє зростання протягом наступних двох діб.
3. На яких біржах можна купити TRUMP?
TRUMP уже доступний на всіх централізованих криптовалютних біржах: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.
4. Які ризики пов’язані з купівлею TRUMP?
Основні ризики включають високу волатильність ціни та регуляторні обмеження.
5. Чи є у TRUMP практичне застосування?
Проєкт планує впровадження платформи для децентралізованих голосувань, що підвищить його практичну цінність.