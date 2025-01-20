Мемкоин Трампа (TRUMP) - подробный обзор токена

Криптовалюта TRUMP, названная в честь 45-го президента США Дональда Трампа, стремительно набирает популярность среди мемкоинов и всего криптовалютного пространства в целом. В статье мы расскажем об особенностях токена, его токеномике, успехе на рынке и перспективах.

TRUMP — краткий обзор токена

TRUMP — это мемкоин, вдохновленный политическим и общественным влиянием Дональда Трампа. Он появился вечером 18 января 2025 годау и стал частью новой волны мемкоинов, сочетающих юмор, политическую сатиру и возможности блокчейн-технологий.

Тикер токена: TRUMP

Блокчейн: Solana

Максимальное предложение: 1 миллиард токенов

Цель: Поддержка децентрализованных инициатив и популяризация политической дискуссии в криптосфере.

TRUMP и MELANIA вошли в топ крупнейших криптовалют после запуска

Запуски мемкоинов TRUMP и MELANIA стали настоящим событием на рынке криптовалют. Оба токена лишь за первые часы показали рост более чем на 1000% и преодолели капитализации в несколько миллиардов долларов, привлекая внимание всего криптовалютного сообщества и не только.

В первые 48 часов после листинга на крупных биржах цена TRUMP выросла на 10$ до 80$. Аналитики связывают это с высоким интересом к мемкоинам, поддержкой со стороны сообщества и активными обсуждениями в социальных сетях.

TRUMP быстро вошел в топ-20 криптовалют по рыночной капитализации, что демонстрирует высокий спрос на токен.

Производительность рынка TRUMP

На момент написания статьи TRUMP после демонстрации уверенного роста в течение двух суток, идеn на закономерную коррекцию в диапазон 40-50$, несмотря на общую волатильность криптовалютного рынка, токен твердо закрепился над 10 миллиардами по капитализации.

Средний дневной объем торгов: $5 миллиардов долларов.

Основные биржи: Binance , Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

Пиковая цена: 78$ (зафиксирована в день листингов на биржах).

Устойчивый интерес инвесторов подкрепляется активной маркетинговой кампанией и ажиотажем вокруг мемкоина президента США.

Токеномика проекта TRUMP

Токеномика TRUMP разработана для долгосрочной устойчивости проекта.

Общее предложение: 1 миллиард токенов.

Распределение: 10% — публичные продажи токенов на рынке. 10% — обеспечение ликвидности торгов. 80% — предназначено для создателей и компании CIC Digital, связанной с NFT-проектом Дональда Трампа (вестинг на 24 месяца), а также дальнейшее развитие проекта.



Период блокировки токенов для команды составляет 24 месяца, что увеличивает доверие к проекту и его стабильность на рынке.

Уникальность TRUMP

Уникальность TRUMP заключается в самом главном, создателем и официальным лицом данного токена является президент США – Дональд Трамп.

Политический контекст: TRUMP — это не просто криптовалюта, но и социальное явление, связанное с политической культурой. Многие политики и целые государства нелестно отзываются о криптовалютах и не хотят их использовать в своей экономике, в отличие от Дональда Трампа, который является не только сторонником развития данного направления в США, но и лично на своем токене показывает чего можно достичь.

Сообщество: Токен активно поддерживается поклонниками президента, не только в его стране, но и по всему миру, что увеличивает его популярность.

Блокчейн-технологии: Проект предлагает децентрализованное голосование по ключевым инициативам, что отличает его от других мемкоинов. Вдобавок к этому доступ к покупке токена может получить любой желающий и отдать тем самым свое предпочтение идеям Трампа, чего нельзя сделать благодаря традиционным финансам.

Где можно купить TRUMP

TRUMP уже доступен на крупнейших централизованных и децентрализованных биржах, вот основные из них:

Перспективы токена TRUMP

Эксперты прогнозируют, что TRUMP может стать важным игроком среди мемкоинов благодаря:

Рост популярности: Токен выпущен авторитетной личностью для сообщества, поддержка со стороны известных личностей и медиа помогает укрепить позиции токена.

Технические обновления: Разработчики обещают запустить платформу для децентрализованных голосований, что повысит его ценность и создаст утилити (практическое применение) для токена.

Потенциальный рост цены: В случае продолжения ажиотажа TRUMP может показывать и дальнейший рост в течение года и дольше.

Однако успех токена зависит от его способности поддерживать интерес сообщества и конкурировать с другими мемкоинами в долгосрочной перспективе.

Заключение

TRUMP — это больше, чем очередной мемкоин. Он сочетает политический контекст, технологические инновации и поддержку сообщества, что делает его перспективным проектом. Несмотря на высокую волатильность и риски, связанные с мемкоинами, за $TRUMP точно стоит наблюдать, поскольку именно он может стать одним из наиболее ярких токенов 2025 года.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое TRUMP?

TRUMP — это мемкоин, вдохновленный политической деятельностью Дональда Трампа, созданный на блокчейне Solana.

2. Какова была стартовая цена токена TRUMP?

Стартовая цена токена составляла $0.01, но буквально за пару минут она выросла до $1 и продолжила свой рост в течение следующих двух суток.

3. На каких биржах можно купить TRUMP?

TRUMP уже доступен на всех централизованных криптовалютных биржах: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

4. Какие риски связаны с покупкой TRUMP?

Основные риски включают высокую волатильность цены и регуляторные ограничения.

5. Есть ли у TRUMP практическое применение?

Проект планирует внедрение платформы для децентрализованных голосований, что повысит его практическую ценность.