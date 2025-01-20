Мемкоин Трампа (TRUMP) - подробный обзор токена
Криптовалюта TRUMP, названная в честь 45-го президента США Дональда Трампа, стремительно набирает популярность среди мемкоинов и всего криптовалютного пространства в целом. В статье мы расскажем об особенностях токена, его токеномике, успехе на рынке и перспективах.
TRUMP — краткий обзор токена
TRUMP — это мемкоин, вдохновленный политическим и общественным влиянием Дональда Трампа. Он появился вечером 18 января 2025 годау и стал частью новой волны мемкоинов, сочетающих юмор, политическую сатиру и возможности блокчейн-технологий.
-
Тикер токена: TRUMP
-
Блокчейн: Solana
-
Максимальное предложение: 1 миллиард токенов
-
Цель: Поддержка децентрализованных инициатив и популяризация политической дискуссии в криптосфере.
TRUMP и MELANIA вошли в топ крупнейших криптовалют после запуска
Запуски мемкоинов TRUMP и MELANIA стали настоящим событием на рынке криптовалют. Оба токена лишь за первые часы показали рост более чем на 1000% и преодолели капитализации в несколько миллиардов долларов, привлекая внимание всего криптовалютного сообщества и не только.
В первые 48 часов после листинга на крупных биржах цена TRUMP выросла на 10$ до 80$. Аналитики связывают это с высоким интересом к мемкоинам, поддержкой со стороны сообщества и активными обсуждениями в социальных сетях.
TRUMP быстро вошел в топ-20 криптовалют по рыночной капитализации, что демонстрирует высокий спрос на токен.
Производительность рынка TRUMP
На момент написания статьи TRUMP после демонстрации уверенного роста в течение двух суток, идеn на закономерную коррекцию в диапазон 40-50$, несмотря на общую волатильность криптовалютного рынка, токен твердо закрепился над 10 миллиардами по капитализации.
-
Средний дневной объем торгов: $5 миллиардов долларов.
-
-
Пиковая цена: 78$ (зафиксирована в день листингов на биржах).
Устойчивый интерес инвесторов подкрепляется активной маркетинговой кампанией и ажиотажем вокруг мемкоина президента США.
Токеномика проекта TRUMP
Токеномика TRUMP разработана для долгосрочной устойчивости проекта.
-
Общее предложение: 1 миллиард токенов.
-
Распределение:
-
10% — публичные продажи токенов на рынке.
-
10% — обеспечение ликвидности торгов.
-
80% — предназначено для создателей и компании CIC Digital, связанной с NFT-проектом Дональда Трампа (вестинг на 24 месяца), а также дальнейшее развитие проекта.
-
Период блокировки токенов для команды составляет 24 месяца, что увеличивает доверие к проекту и его стабильность на рынке.
Уникальность TRUMP
Уникальность TRUMP заключается в самом главном, создателем и официальным лицом данного токена является президент США – Дональд Трамп.
-
Политический контекст: TRUMP — это не просто криптовалюта, но и социальное явление, связанное с политической культурой. Многие политики и целые государства нелестно отзываются о криптовалютах и не хотят их использовать в своей экономике, в отличие от Дональда Трампа, который является не только сторонником развития данного направления в США, но и лично на своем токене показывает чего можно достичь.
-
Сообщество: Токен активно поддерживается поклонниками президента, не только в его стране, но и по всему миру, что увеличивает его популярность.
-
Блокчейн-технологии: Проект предлагает децентрализованное голосование по ключевым инициативам, что отличает его от других мемкоинов. Вдобавок к этому доступ к покупке токена может получить любой желающий и отдать тем самым свое предпочтение идеям Трампа, чего нельзя сделать благодаря традиционным финансам.
Где можно купить TRUMP
TRUMP уже доступен на крупнейших централизованных и децентрализованных биржах, вот основные из них:
Перспективы токена TRUMP
Эксперты прогнозируют, что TRUMP может стать важным игроком среди мемкоинов благодаря:
-
Рост популярности: Токен выпущен авторитетной личностью для сообщества, поддержка со стороны известных личностей и медиа помогает укрепить позиции токена.
-
Технические обновления: Разработчики обещают запустить платформу для децентрализованных голосований, что повысит его ценность и создаст утилити (практическое применение) для токена.
-
Потенциальный рост цены: В случае продолжения ажиотажа TRUMP может показывать и дальнейший рост в течение года и дольше.
Однако успех токена зависит от его способности поддерживать интерес сообщества и конкурировать с другими мемкоинами в долгосрочной перспективе.
Заключение
TRUMP — это больше, чем очередной мемкоин. Он сочетает политический контекст, технологические инновации и поддержку сообщества, что делает его перспективным проектом. Несмотря на высокую волатильность и риски, связанные с мемкоинами, за $TRUMP точно стоит наблюдать, поскольку именно он может стать одним из наиболее ярких токенов 2025 года.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Что такое TRUMP?
TRUMP — это мемкоин, вдохновленный политической деятельностью Дональда Трампа, созданный на блокчейне Solana.
2. Какова была стартовая цена токена TRUMP?
Стартовая цена токена составляла $0.01, но буквально за пару минут она выросла до $1 и продолжила свой рост в течение следующих двух суток.
3. На каких биржах можно купить TRUMP?
TRUMP уже доступен на всех централизованных криптовалютных биржах: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.
4. Какие риски связаны с покупкой TRUMP?
Основные риски включают высокую волатильность цены и регуляторные ограничения.
5. Есть ли у TRUMP практическое применение?
Проект планирует внедрение платформы для децентрализованных голосований, что повысит его практическую ценность.