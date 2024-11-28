Veles Analyst — Прогнозуйте ціну та вигравайте!

На честь триріччя Veles ми кидаємо виклик усім криптоентузіастам: спрогнозуйте ціну Bitcoin із Veles Analyst! Доведіть свої аналітичні навички та отримайте цінні призи!

Як взяти участь?

1. Підпишіться на наш YouTube-канал.

2. Напишіть свій прогноз ціни Bitcoin на 26 грудня 2024 року у коментарях під спеціальним відео.

3. Відстежуйте результати — найточніші прогнози перемагають!

4. Заявки приймаються до 20 грудня 2024 року.

Призи для аналітиків

Топ-3 переможців: Безкоштовний доступ до бек-тестів Veles на один місяць. Вдосконалюйте свої стратегії за допомогою просунутих інструментів для ще точніших прогнозів!

Тривалість конкурсу

Беріть участь до 26 грудня 2024 року.

Результати будуть оголошені до 31 грудня 2024 року.

Ваш прогноз — ваш успіх!

Долучайтеся до святкування та перевірте свої аналітичні здібності з Veles Analyst!