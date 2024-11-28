Veles Analyst — Точный прогноз и награда ваша!
В честь трехлетия Veles мы запускаем этот особенный конкурс для всех, кто следит за криптовалютами и любит прогнозировать движение рынка. Veles Analyst — это ваша возможность проверить свои аналитические и пророческие способности и выиграть ценные призы!
Условия конкурса
Мы бросаем вызов вашей интуиции и аналитике:
-
Подпишитесь на наш YouTube-канал.
-
Оставьте в комментариях под специальным видео свой прогноз цены биткоина на 26 декабря 2024 года.
-
Следите за результатами — самые точные предсказания получат приз!
-
Заявки принимаются до 20 декабря 2024 года.
Призы для лучших аналитиков
- Первые 3 места получат бесплатный доступ к бектестам Veles на 1 месяц.
Ваши инструменты для точных прогнозов станут еще мощнее!
Сроки проведения
Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.
Ваш прогноз — ваш успех!
Не упустите возможность проявить свои аналитические способности и стать частью праздника трехлетия Veles.