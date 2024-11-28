Veles Author — Перетворюйте знання на прибуток!

На честь триріччя Veles ми запускаємо унікальний конкурс! Напишіть статтю та надішліть її нам прямо зараз — за кожну схвалену статтю ви отримаєте 20 USDT.

Це ваш шанс поділитися своїм досвідом і заробити, беручи участь у нашому ювілейному конкурсі!

Як взяти участь?

1. Обирайте тему для вашої статті:

Торгові індикатори та їхні комбінації

Унікальні стратегії трейдингу

Використання бек-тестів на платформі Veles

Аналіз перспектив криптовалют

2. Переконайтеся, що ваша стаття:

Повністю унікальна

Містить релевантні ключові слова

Має щонайменше 5000 символів

3. Надішліть вашу статтю через Google Docs форму.

Нагороди для авторів

Отримайте 20 USDT за кожну успішно схвалену статтю.

Ваша сцена: Найкращі статті будуть опубліковані в блозі Veles та надіслані тисячам підписників!

Тривалість конкурсу

Надсилайте статті до 26 грудня 2024 року. Результати будуть оголошені до 31 грудня 2024 року.

Діліться своїм досвідом та отримуйте нагороди разом із Veles Author!