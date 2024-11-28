Veles Author — Перетворюйте знання на прибуток!
На честь триріччя Veles ми запускаємо унікальний конкурс! Напишіть статтю та надішліть її нам прямо зараз — за кожну схвалену статтю ви отримаєте 20 USDT.
Це ваш шанс поділитися своїм досвідом і заробити, беручи участь у нашому ювілейному конкурсі!
Як взяти участь?
1. Обирайте тему для вашої статті:
-
Торгові індикатори та їхні комбінації
-
Унікальні стратегії трейдингу
-
Використання бек-тестів на платформі Veles
-
Аналіз перспектив криптовалют
2. Переконайтеся, що ваша стаття:
-
Повністю унікальна
-
Містить релевантні ключові слова
-
Має щонайменше 5000 символів
3. Надішліть вашу статтю через Google Docs форму.
Нагороди для авторів
- Отримайте 20 USDT за кожну успішно схвалену статтю.
Ваша сцена: Найкращі статті будуть опубліковані в блозі Veles та надіслані тисячам підписників!
Тривалість конкурсу
Надсилайте статті до 26 грудня 2024 року. Результати будуть оголошені до 31 грудня 2024 року.