Veles Author — Превратите свои знания в прибыль!

В честь трехлетия Veles мы запускаем уникальный конкурс! Напишите статью и отправьте нам прямо сейчас — за каждую успешную статью вы получите 20 USDT! Это ваш шанс не только поделиться знаниями, но и заработать, участвуя в нашем юбилейном конкурсе!

Если вы увлечены трейдингом, стратегиями и хотите поделиться своими открытиями, этот конкурс создан для вас.

Что нужно сделать?

Напишите статью на одну из предложенных тематик:

Торговые индикаторы и их комбинации.

Уникальная стратегия трейдинга.

Опыт использования бектестов на Veles.

Анализ перспектив криптовалют.

Убедитесь, что ваш текст:

Полностью уникален.

Содержит релевантные ключевые слова.

Включает минимум 5000 символов.

Отправьте вашу статью в Google Docs через специальную форму.

Наш блог – это ваша сцена

Лучшие статьи будут опубликованы в блоге Veles и разосланы тысячам подписчиков.

Каждая одобренная статья принесет вам 20 USDT на счет платформы.

Сроки проведения

Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а итоги мы подведем до 31 декабря.

Делитесь своими знаниями и получайте признание!

Этот конкурс — шанс не просто выиграть призы, но и оставить свой след в истории Veles. Вдохновляйте, делитесь, побеждайте!