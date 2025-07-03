Платформа Veles Finance реалізувала інтеграцію з Bitget!

Відтепер користувачі Bitget можуть торгувати, використовуючи весь арсенал можливостей платформи Veles Finance.

Veles Finance — провідна платформа для алгоритмічної торгівлі криптовалютами.

Основний функціонал: боти для спотової та ф’ючерсної торгівлі, авторські стратегії, торгівля за сигналами та система бектестів.

Ми пропонуємо як готові налаштування для новачків, так і гнучкий набір інструментів для створення власних стратегій — для досвідчених трейдерів.

Bitget — глобальний гравець з мільйонами користувачів, що має потужну екосистему та фокус на деривативи. Для трейдерів Veles це означає доступ до однієї з найтехнологічніших бірж на ринку з можливістю автоматизувати торгівлю до найдрібніших деталей — від індикаторів до тіней у бектестах.

Інтеграція з Bitget розширює торгові можливості платформи завдяки глибокій ліквідності, широкому вибору контрактів і стабільному API-інтерфейсу.

Інтеграція вже доступна у вашому особистому кабінеті Veles. Підключення займає всього кілька хвилин.

Зареєструватися на Bitget | Як підключитися?