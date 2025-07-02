Платформа Veles Finance реализовала интеграцию с Bitget!

Теперь пользователи Bitget могут торговать используя весь арсенал платформы Veles Finance.

Veles Finance – ведущая платформа для алгоритмической торговли криптовалютами. Основная функциональность: боты для спотовой и фьючерсной торговли, пользовательские стратегии, торговля сигналами и бэктесты.

Мы предоставляем как продуманные настройки для новичков, так и гибкий арсенал для создания собственных стратегий, который подойдёт профессиональным трейдерам.

Bitget — глобальный игрок с миллионами пользователей, с сильной фокусировкой на производные инструменты и развитой экосистемой. Для трейдеров Veles это означает доступ к одной из самых технологичных площадок на рынке, с возможностью автоматизировать торговлю до мельчайших деталей: от индикаторов до теней в бэктестах.

Интеграция с Bitget расширяет торговые возможности платформы за счёт глубокой ликвидности, широкого выбора контрактов и высокой стабильности API-интерфейса Bitget.

Интеграция уже доступна в личном кабинете Veles. Подключение занимает всего несколько минут.

Зарегистрироваться на Bitget | Как подключиться?