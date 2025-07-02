Платформа Veles Finance реализовала интеграцию с Bitget!
Теперь пользователи Bitget могут торговать используя весь арсенал платформы Veles Finance.
Veles Finance – ведущая платформа для алгоритмической торговли криптовалютами. Основная функциональность: боты для спотовой и фьючерсной торговли, пользовательские стратегии, торговля сигналами и бэктесты.
Мы предоставляем как продуманные настройки для новичков, так и гибкий арсенал для создания собственных стратегий, который подойдёт профессиональным трейдерам.
Bitget — глобальный игрок с миллионами пользователей, с сильной фокусировкой на производные инструменты и развитой экосистемой. Для трейдеров Veles это означает доступ к одной из самых технологичных площадок на рынке, с возможностью автоматизировать торговлю до мельчайших деталей: от индикаторов до теней в бэктестах.
Интеграция с Bitget расширяет торговые возможности платформы за счёт глубокой ликвидности, широкого выбора контрактов и высокой стабильности API-интерфейса Bitget.
Интеграция уже доступна в личном кабинете Veles. Подключение занимает всего несколько минут.