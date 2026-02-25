Veles Finance приєднується до брокерської програми BitMEX
BitMEX розширює партнерську мережу, і тепер наша платформа для алгоритмічної торгівлі офіційно підтримує цю легендарну біржу. Інтеграція в брокерську програму BitMEX відкриває нові можливості для трейдерів, які хочуть піти від ручної торгівлі, емоцій та системно заробляти на криптовалюті.
Переходьте на BitMEX і підключайте біржу, щоб диверсифікувати торгівлю та знизити ризики. Детальна інструкція є у Veles Wiki.
Про що ви дізнаєтесь:
- Що сталося? Veles Finance приєднується до брокерської програми BitMEX.
- У чому користь? Алгоритми автоматизують рутину та виключають фактор FOMO з вашої торгівлі.
- Які ринки доступні? Тепер ви можете запускати торгових ботів на спот та ф’ючерси.
- Як протестувати стратегію? Вам доступний вбудований бектестинг для перевірки гіпотез на історичних даних.
- Це безпечно? Так. Налаштована безпечна інтеграція через API, бот торгує ключами без прав на виведення коштів.
- Що з комісіями? Платформа бере лише 20% з чистого прибутку (але не більше 50 USDT на місяць).
- Чи є бонус? Так. Нові користувачі BitMEX після KYC та підключення отримують 7 днів торгівлі без комісій Veles.
Які переваги ви отримуєте з інтеграцією BitMEX
BitMEX — легендарний майданчик, з якого почався мейнстрім криптодеривативів. Але навіть на такій інфраструктурі торгівля руками призведе вас до стресу та боротьби з власним FOMO.
Veles перетворює можливості BitMEX в автоматизовану систему отримання доходу. Поки трейдери стежать за графіками 24/7, наші користувачі делегують рутину алгоритмам.
Що дає Veles користувачам BitMEX:
- Автоматизована торгівля без емоційного тиску. Торгові боти Veles працюють 24/7 строго за заданими правилами, ви прибираєте людський фактор: страх, FOMO та імпульсивні рішення.
- Гнучкі алгоритмічні стратегії замість фіксованих. Платформа підтримує стратегії з повним налаштуванням параметрів, ви можете адаптуватися до різних ринкових умов.
- Подійно-орієнтований рушій для бектестів. Будь-яку стратегію можна протестувати на історичних даних, щоб заздалегідь оцінити її поведінку та ризики до депозиту.
- Підтримка спотових і ф’ючерсних ринків. Veles підходить трейдерам з будь-яким рівнем умінь. Ми працюємо з усіма типами ринків, алгоритми можна підлаштовувати під будь-який рівень ризику.
- Повний контроль і відсутність рутини. Трейдер задає правила, а бот автоматично виконує угоди, усереднює позиції та фіксує результат.
- Прозора та чесна модель комісій. У нас немає підписок. Комісія стягується тільки з прибуткових угод. Максимальний розмір комісії — 50$ на місяць.
- Низький поріг входу. Користувачі можуть почати з $1 і невеликих депозитів, а пізніше поступово масштабувати стратегії.
- Безпечна інтеграція через API. Кошти залишаються на BitMEX. Veles підключається через API-ключі без прав на виведення коштів. Також ви можете встановити додаткові налаштування.
Зв’язка BitMEX + Veles — це професійний інструмент, без емоцій та зайвих комісій. Ви зберігаєте повний контроль над грошима, поки боти відпрацьовують стратегії швидко і точно.
Ексклюзивна пропозиція для нових користувачів BitMEX: тиждень без комісії
У рамках партнерства Veles x BitMEX ми підготували пропозицію: реєструйтеся на BitMEX, проходьте KYC і підключайте акаунт до Veles — ви отримаєте 7 днів торгівлі без комісій на нашій платформі.
Це подарунковий період, щоб ви могли потикати налаштування, запустити ботів і побачити перший прибуток, забрати 100% собі.
Зустрічні бонуси від самої біржі: до $50,000 за об’єми
Партнерство працює в обидва боки, тому BitMEX запустила свою промоакцію з 1 березня до 30 квітня 2026 року. Якщо ви торгуєте на біржі через ботів Veles, можна забрати до $50,000 у вигляді торгових ребейтів (USDT).
Easy Start (гарантовані $50 для всіх):
- $10 на рахунок — просто за створення першого бота BitMEX x Veles і одну будь-яку угоду.
- +$15 — за наторгований об’єм деривативів від $15,000 через ботів.
- +$25 — при досягненні об’єму в $50,000.
Велика гра (до $50,000): Що активніше працюють ваші боти, то швидше зростає об’єм деривативів. Біржа нараховує великі ребейти за проходження кожного нового рівня об’ємів.
Підбірка ботів під BitMEX
І це ще не всі наші подарунки для вас. Ми не просто даємо доступ, ми даємо готові інструменти. Ці боти відкалібровані під механіку і волатильність BitMEX. Тож почати ви можете вже прямо зараз!
1. BitMEX || BCH Turismo
Максимальна тривалість угоди за рік: 13 днів
Угод за рік: 112
PnL за рік чистими: 71.25%
МПЗ: -137.15 USDT/-15.59%
Депозит: 1000 USDT (спот)
2. BitMEX || HYPE Vértigo
Максимальна тривалість угоди за рік: 9 днів
Угод за рік: 257
PnL за рік чистими: 75.57%
МПЗ: -137.15 USDT/-15.59%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
3. BitMEX || XRP Estrato
Максимальна тривалість угоди за рік: 16 днів
Угод за рік: 160
PnL за рік чистими: 57.69%
МПЗ: -388.5436 USDT/-52.23%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
4. BitMEX || SUI Urano
Максимальна тривалість угоди за рік: 21 день
Угод за рік: 121
PnL за рік чистими: 58.61%
МПЗ: -388.5436 USDT/-52.23%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
5. BitMEX || SOL Elegía
Максимальна тривалість угоди за рік: 16 днів
Угод за рік: 165
PnL за рік чистими: 50.20%
МПЗ: -305.78 USDT/-30.61%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
Підсумок
Партнерство Veles і BitMEX це більше, ніж просто інтеграція новій біржі. Це ваш перехід у вищу лігу, де замість інтуїції та випадкових угод приходить вивірений алгоритм.
Ви отримуєте все і відразу: надійну інфраструктуру легендарної біржі, прозорість API-підключення та гнучкі стратегії Veles, які працюють на тебе 24/7. Неважливо, який зараз ринок — ведмежка чи туземун — системний підхід завжди в плюсі.