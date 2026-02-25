Veles Finance приєднується до брокерської програми BitMEX

BitMEX розширює партнерську мережу, і тепер наша платформа для алгоритмічної торгівлі офіційно підтримує цю легендарну біржу. Інтеграція в брокерську програму BitMEX відкриває нові можливості для трейдерів, які хочуть піти від ручної торгівлі, емоцій та системно заробляти на криптовалюті.

Переходьте на BitMEX і підключайте біржу, щоб диверсифікувати торгівлю та знизити ризики. Детальна інструкція є у Veles Wiki.

Про що ви дізнаєтесь:

Що сталося? Veles Finance приєднується до брокерської програми BitMEX.

Veles Finance приєднується до брокерської програми BitMEX. У чому користь? Алгоритми автоматизують рутину та виключають фактор FOMO з вашої торгівлі.

Алгоритми автоматизують рутину та виключають фактор FOMO з вашої торгівлі. Які ринки доступні? Тепер ви можете запускати торгових ботів на спот та ф’ючерси .

Тепер ви можете запускати торгових ботів на . Як протестувати стратегію? Вам доступний вбудований бектестинг для перевірки гіпотез на історичних даних.

Вам доступний для перевірки гіпотез на історичних даних. Це безпечно? Так. Налаштована безпечна інтеграція через API , бот торгує ключами без прав на виведення коштів.

Так. Налаштована , бот торгує ключами без прав на виведення коштів. Що з комісіями? Платформа бере лише 20% з чистого прибутку (але не більше 50 USDT на місяць).

Платформа бере лише 20% з чистого прибутку (але не більше 50 USDT на місяць). Чи є бонус? Так. Нові користувачі BitMEX після KYC та підключення отримують 7 днів торгівлі без комісій Veles.

Які переваги ви отримуєте з інтеграцією BitMEX

BitMEX — легендарний майданчик, з якого почався мейнстрім криптодеривативів. Але навіть на такій інфраструктурі торгівля руками призведе вас до стресу та боротьби з власним FOMO.

Veles перетворює можливості BitMEX в автоматизовану систему отримання доходу. Поки трейдери стежать за графіками 24/7, наші користувачі делегують рутину алгоритмам.

Що дає Veles користувачам BitMEX:

Автоматизована торгівля без емоційного тиску. Торгові боти Veles працюють 24/7 строго за заданими правилами, ви прибираєте людський фактор: страх, FOMO та імпульсивні рішення.

Торгові боти Veles працюють 24/7 строго за заданими правилами, ви прибираєте людський фактор: страх, FOMO та імпульсивні рішення. Гнучкі алгоритмічні стратегії замість фіксованих. Платформа підтримує стратегії з повним налаштуванням параметрів, ви можете адаптуватися до різних ринкових умов.

Платформа підтримує стратегії з повним налаштуванням параметрів, ви можете адаптуватися до різних ринкових умов. Подійно-орієнтований рушій для бектестів. Будь-яку стратегію можна протестувати на історичних даних, щоб заздалегідь оцінити її поведінку та ризики до депозиту.

Будь-яку стратегію можна протестувати на історичних даних, щоб заздалегідь оцінити її поведінку та ризики до депозиту. Підтримка спотових і ф’ючерсних ринків. Veles підходить трейдерам з будь-яким рівнем умінь. Ми працюємо з усіма типами ринків, алгоритми можна підлаштовувати під будь-який рівень ризику.

Veles підходить трейдерам з будь-яким рівнем умінь. Ми працюємо з усіма типами ринків, алгоритми можна підлаштовувати під будь-який рівень ризику. Повний контроль і відсутність рутини. Трейдер задає правила, а бот автоматично виконує угоди, усереднює позиції та фіксує результат.

Трейдер задає правила, а бот автоматично виконує угоди, усереднює позиції та фіксує результат. Прозора та чесна модель комісій. У нас немає підписок. Комісія стягується тільки з прибуткових угод. Максимальний розмір комісії — 50$ на місяць.

У нас немає підписок. Комісія стягується тільки з прибуткових угод. Максимальний розмір комісії — 50$ на місяць. Низький поріг входу. Користувачі можуть почати з $1 і невеликих депозитів, а пізніше поступово масштабувати стратегії.

Користувачі можуть почати з $1 і невеликих депозитів, а пізніше поступово масштабувати стратегії. Безпечна інтеграція через API. Кошти залишаються на BitMEX. Veles підключається через API-ключі без прав на виведення коштів. Також ви можете встановити додаткові налаштування.

Зв’язка BitMEX + Veles — це професійний інструмент, без емоцій та зайвих комісій. Ви зберігаєте повний контроль над грошима, поки боти відпрацьовують стратегії швидко і точно.

Ексклюзивна пропозиція для нових користувачів BitMEX: тиждень без комісії

У рамках партнерства Veles x BitMEX ми підготували пропозицію: реєструйтеся на BitMEX, проходьте KYC і підключайте акаунт до Veles — ви отримаєте 7 днів торгівлі без комісій на нашій платформі.

Це подарунковий період, щоб ви могли потикати налаштування, запустити ботів і побачити перший прибуток, забрати 100% собі.

Зустрічні бонуси від самої біржі: до $50,000 за об’єми

Партнерство працює в обидва боки, тому BitMEX запустила свою промоакцію з 1 березня до 30 квітня 2026 року. Якщо ви торгуєте на біржі через ботів Veles, можна забрати до $50,000 у вигляді торгових ребейтів (USDT).

Easy Start (гарантовані $50 для всіх):

$10 на рахунок — просто за створення першого бота BitMEX x Veles і одну будь-яку угоду.

— просто за створення першого бота BitMEX x Veles і одну будь-яку угоду. +$15 — за наторгований об’єм деривативів від $15,000 через ботів.

— за наторгований об’єм деривативів від $15,000 через ботів. +$25 — при досягненні об’єму в $50,000.

Велика гра (до $50,000): Що активніше працюють ваші боти, то швидше зростає об’єм деривативів. Біржа нараховує великі ребейти за проходження кожного нового рівня об’ємів.

Підбірка ботів під BitMEX

І це ще не всі наші подарунки для вас. Ми не просто даємо доступ, ми даємо готові інструменти. Ці боти відкалібровані під механіку і волатильність BitMEX. Тож почати ви можете вже прямо зараз!

Максимальна тривалість угоди за рік: 13 днів

Угод за рік: 112

PnL за рік чистими: 71.25%

МПЗ: -137.15 USDT/-15.59%

Депозит: 1000 USDT (спот)

Максимальна тривалість угоди за рік: 9 днів

Угод за рік: 257

PnL за рік чистими: 75.57%

МПЗ: -137.15 USDT/-15.59%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Максимальна тривалість угоди за рік: 16 днів

Угод за рік: 160

PnL за рік чистими: 57.69%

МПЗ: -388.5436 USDT/-52.23%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Максимальна тривалість угоди за рік: 21 день

Угод за рік: 121

PnL за рік чистими: 58.61%

МПЗ: -388.5436 USDT/-52.23%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Максимальна тривалість угоди за рік: 16 днів

Угод за рік: 165

PnL за рік чистими: 50.20%

МПЗ: -305.78 USDT/-30.61%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Підсумок

Партнерство Veles і BitMEX це більше, ніж просто інтеграція новій біржі. Це ваш перехід у вищу лігу, де замість інтуїції та випадкових угод приходить вивірений алгоритм.

Ви отримуєте все і відразу: надійну інфраструктуру легендарної біржі, прозорість API-підключення та гнучкі стратегії Veles, які працюють на тебе 24/7. Неважливо, який зараз ринок — ведмежка чи туземун — системний підхід завжди в плюсі.