Veles Finance присоединяется к брокерской программе BitMEX

BitMEX расширяет партнерскую сеть, и теперь наша платформа для алгоритмической торговли официально поддерживает эту легендарную биржу. Интеграция в брокерскую программу BitMEX открывает новые возможности для трейдеров, которые хотят уйти от ручной торговли, эмоций и системно зарабатывать на криптовалюте.

Переходите на BitMEX и подключайте биржу, чтобы диверсифицировать торговлю и снизить риски. Подробная инструкция есть в Veles Wiki.

О чем вы узнаете:

Что произошло? Veles Finance присоединяется к брокерской программе BitMEX.

Veles Finance присоединяется к брокерской программе BitMEX. В чем польза? Алгоритмы автоматизируют рутину и исключают фактор FOMO из вашей торговли.

Алгоритмы автоматизируют рутину и исключают фактор FOMO из вашей торговли. Какие рынки доступны? Теперь вы можете запускать торговых ботов на спот и фьючерсах .

Теперь вы можете запускать торговых ботов на . Как протестировать стратегию? Вам доступен встроенный бэктестинг для проверки гипотез на исторических данных.

Вам доступен для проверки гипотез на исторических данных. Это безопасно? Да. Настроена безопасная интеграция через API , бот торгует ключами без прав на вывод средств.

Да. Настроена , бот торгует ключами без прав на вывод средств. Что по комиссиям? Платформа берет только 20% с чистой прибыли (но не более 50 USDT в месяц).

Платформа берет только 20% с чистой прибыли (но не более 50 USDT в месяц). Есть ли бонус? Да. Новые пользователи BitMEX после KYC и подключения получают 7 дней торговли без комиссий Veles.

Какие преимущества вы получаете с интеграцией BitMEX

BitMEX — легендарная площадка, с которой начался мейнстрим криптодеривативов. Но даже на такой инфраструктуре торговля руками приведет вас к стрессу и борьбе с собственным FOMO.

Veles превращает возможности BitMEX в автоматизированную систему получения дохода. Пока трейдеры следят за графиками 24/7, наши пользователи делегируют рутину алгоритмам.

Что дает Veles пользователям BitMEX:

Автоматизированная торговля без эмоционального давления. Торговые боты Veles работают 24/7 строго по заданным правилам, вы убираете человеческий фактор: страх, FOMO и импульсивные решения.

Торговые боты Veles работают 24/7 строго по заданным правилам, вы убираете человеческий фактор: страх, FOMO и импульсивные решения. Гибкие алгоритмические стратегии вместо фиксированных. Платформа поддерживает стратегии с полной настройкой параметров, вы можете адаптироваться к разным рыночным условиям.

Платформа поддерживает стратегии с полной настройкой параметров, вы можете адаптироваться к разным рыночным условиям. Событийно-ориентированный движок для бэктестов. Любую стратегию можно протестировать на исторических данных, чтобы заранее оценить ее поведение и риски до депозита.

Любую стратегию можно протестировать на исторических данных, чтобы заранее оценить ее поведение и риски до депозита. Поддержка спотовых и фьючерсных рынков. Veles подходит трейдерам с любым уровнем умений. Мы работаем со всеми типами рынков, алгоритмы можно подстраивать под любой уровень риска.

Veles подходит трейдерам с любым уровнем умений. Мы работаем со всеми типами рынков, алгоритмы можно подстраивать под любой уровень риска. Полный контроль и отсутствие рутины. Трейдер задает правила, а бот автоматически исполняет сделки, усредняет позиции и фиксирует результат.

Трейдер задает правила, а бот автоматически исполняет сделки, усредняет позиции и фиксирует результат. Прозрачная и честная модель комиссий. У нас нет подписок. Комиссия взимается только с прибыльных сделок. Максимальный размер комиссии — 50$ в месяц.

У нас нет подписок. Комиссия взимается только с прибыльных сделок. Максимальный размер комиссии — 50$ в месяц. Низкий порог входа. Пользователи могут начать с $1 и небольших депозитов, а позже постепенно масштабировать стратегии.

Пользователи могут начать с $1 и небольших депозитов, а позже постепенно масштабировать стратегии. Безопасная интеграция через API. Средства остаются на BitMEX. Veles подключается через API-ключи без прав на вывод средств. Также вы можете установить дополнительные настройки.

Связка BitMEX + Veles — это профессиональный инструмент, без эмоций и лишних комиссий. Вы сохраняете полный контроль над деньгами, пока боты отрабатывают стратегии быстро и точно.

Эксклюзивное предложение для новых пользователей BitMEX: неделя без комиссии

В рамках партнерства Veles x BitMEX мы подготовили предложение: регистрируйтесь на BitMEX, проходите KYC и подключайте аккаунт к Veles — вы получите 7 дней торговли без комиссий на нашей платформе.

Это подарочный период, чтобы вы могли потыкать настройки, запустить ботов и увидеть первую прибыль, забрать 100% себе.

Встречные бонусы от самой биржи: до $50,000 за объемы

Партнерство работает в обе стороны, поэтому BitMEX выкатила свою промоакцию с 1 марта по 30 апреля 2026 года. Если вы торгуете на бирже через ботов Veles, можно забрать до $50,000 в виде торговых ребейтов (USDT).

Easy Start (гарантированные $50 для всех):

$10 на счет — просто за создание первого бота BitMEX x Veles и одну любую сделку.

— просто за создание первого бота BitMEX x Veles и одну любую сделку. +$15 — за наторгованный объем деривативов от $15,000 через ботов.

— за наторгованный объем деривативов от $15,000 через ботов. +$25 — при достижении объема в $50,000.

Крупная игра (до $50,000): Чем активнее работают ваши боты, тем быстрее растет объем деривативов. Биржа начисляет крупные ребейты за прохождение каждого нового уровня объемов.

Подборка ботов под BitMEX

И это еще не все наши подарки для вас. Мы не просто даем доступ, мы даем готовые инструменты. Эти боты откалиброваны под механику и волатильность BitMEX. Так что начать вы можете уже прямо сейчас!

Максимальная длительность сделки за год: 13 дней

Сделок за год: 112

PnL за год чистыми: 71.25%

МПУ: -137.15 USDT/-15.59%

Депозит: 1000 USDT (спот)

Максимальная длительность сделки за год: 9 дней

Сделок за год: 257

PnL за год чистыми: 75.57%

МПУ: -137.15 USDT/-15.59%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Максимальная длительность сделки за год: 16 дней

Сделок за год: 160

PnL за год чистыми: 57.69%

МПУ: -388.5436 USDT/-52.23%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Максимальная длительность сделки за год: 21 день

Сделок за год: 121

PnL за год чистыми: 58.61%

МПУ: -388.5436 USDT/-52.23%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Максимальная длительность сделки за год: 16 дней

Сделок за год: 165

PnL за год чистыми: 50.20%

МПУ: -305.78 USDT/-30.61%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Итог

Партнерство Veles и BitMEX это больше, чем просто интеграция новой биржи. Это ваш переход в высшую лигу, где вместо интуиции и случайных сделок приходит выверенный алгоритм.

Вы получаете все и сразу: надежную инфраструктуру легендарной биржи, прозрачность API-подключения и гибкие стратегии Veles, которые работают на тебя 24/7. Неважно, какой сейчас рынок — медвежка или туземун — системный подход всегда в плюсе.