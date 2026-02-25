Veles Finance присоединяется к брокерской программе BitMEX
BitMEX расширяет партнерскую сеть, и теперь наша платформа для алгоритмической торговли официально поддерживает эту легендарную биржу. Интеграция в брокерскую программу BitMEX открывает новые возможности для трейдеров, которые хотят уйти от ручной торговли, эмоций и системно зарабатывать на криптовалюте.
Переходите на BitMEX и подключайте биржу, чтобы диверсифицировать торговлю и снизить риски. Подробная инструкция есть в Veles Wiki.
О чем вы узнаете:
- Что произошло? Veles Finance присоединяется к брокерской программе BitMEX.
- В чем польза? Алгоритмы автоматизируют рутину и исключают фактор FOMO из вашей торговли.
- Какие рынки доступны? Теперь вы можете запускать торговых ботов на спот и фьючерсах.
- Как протестировать стратегию? Вам доступен встроенный бэктестинг для проверки гипотез на исторических данных.
- Это безопасно? Да. Настроена безопасная интеграция через API, бот торгует ключами без прав на вывод средств.
- Что по комиссиям? Платформа берет только 20% с чистой прибыли (но не более 50 USDT в месяц).
- Есть ли бонус? Да. Новые пользователи BitMEX после KYC и подключения получают 7 дней торговли без комиссий Veles.
Какие преимущества вы получаете с интеграцией BitMEX
BitMEX — легендарная площадка, с которой начался мейнстрим криптодеривативов. Но даже на такой инфраструктуре торговля руками приведет вас к стрессу и борьбе с собственным FOMO.
Veles превращает возможности BitMEX в автоматизированную систему получения дохода. Пока трейдеры следят за графиками 24/7, наши пользователи делегируют рутину алгоритмам.
Что дает Veles пользователям BitMEX:
- Автоматизированная торговля без эмоционального давления. Торговые боты Veles работают 24/7 строго по заданным правилам, вы убираете человеческий фактор: страх, FOMO и импульсивные решения.
- Гибкие алгоритмические стратегии вместо фиксированных. Платформа поддерживает стратегии с полной настройкой параметров, вы можете адаптироваться к разным рыночным условиям.
- Событийно-ориентированный движок для бэктестов. Любую стратегию можно протестировать на исторических данных, чтобы заранее оценить ее поведение и риски до депозита.
- Поддержка спотовых и фьючерсных рынков. Veles подходит трейдерам с любым уровнем умений. Мы работаем со всеми типами рынков, алгоритмы можно подстраивать под любой уровень риска.
- Полный контроль и отсутствие рутины. Трейдер задает правила, а бот автоматически исполняет сделки, усредняет позиции и фиксирует результат.
- Прозрачная и честная модель комиссий. У нас нет подписок. Комиссия взимается только с прибыльных сделок. Максимальный размер комиссии — 50$ в месяц.
- Низкий порог входа. Пользователи могут начать с $1 и небольших депозитов, а позже постепенно масштабировать стратегии.
- Безопасная интеграция через API. Средства остаются на BitMEX. Veles подключается через API-ключи без прав на вывод средств. Также вы можете установить дополнительные настройки.
Связка BitMEX + Veles — это профессиональный инструмент, без эмоций и лишних комиссий. Вы сохраняете полный контроль над деньгами, пока боты отрабатывают стратегии быстро и точно.
Эксклюзивное предложение для новых пользователей BitMEX: неделя без комиссии
В рамках партнерства Veles x BitMEX мы подготовили предложение: регистрируйтесь на BitMEX, проходите KYC и подключайте аккаунт к Veles — вы получите 7 дней торговли без комиссий на нашей платформе.
Это подарочный период, чтобы вы могли потыкать настройки, запустить ботов и увидеть первую прибыль, забрать 100% себе.
Встречные бонусы от самой биржи: до $50,000 за объемы
Партнерство работает в обе стороны, поэтому BitMEX выкатила свою промоакцию с 1 марта по 30 апреля 2026 года. Если вы торгуете на бирже через ботов Veles, можно забрать до $50,000 в виде торговых ребейтов (USDT).
Easy Start (гарантированные $50 для всех):
- $10 на счет — просто за создание первого бота BitMEX x Veles и одну любую сделку.
- +$15 — за наторгованный объем деривативов от $15,000 через ботов.
- +$25 — при достижении объема в $50,000.
Крупная игра (до $50,000): Чем активнее работают ваши боты, тем быстрее растет объем деривативов. Биржа начисляет крупные ребейты за прохождение каждого нового уровня объемов.
Подборка ботов под BitMEX
И это еще не все наши подарки для вас. Мы не просто даем доступ, мы даем готовые инструменты. Эти боты откалиброваны под механику и волатильность BitMEX. Так что начать вы можете уже прямо сейчас!
1. BitMEX || BCH Turismo
Максимальная длительность сделки за год: 13 дней
Сделок за год: 112
PnL за год чистыми: 71.25%
МПУ: -137.15 USDT/-15.59%
Депозит: 1000 USDT (спот)
2. BitMEX || HYPE Vértigo
Максимальная длительность сделки за год: 9 дней
Сделок за год: 257
PnL за год чистыми: 75.57%
МПУ: -137.15 USDT/-15.59%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
3. BitMEX || XRP Estrato
Максимальная длительность сделки за год: 16 дней
Сделок за год: 160
PnL за год чистыми: 57.69%
МПУ: -388.5436 USDT/-52.23%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
4. BitMEX || SUI Urano
Максимальная длительность сделки за год: 21 день
Сделок за год: 121
PnL за год чистыми: 58.61%
МПУ: -388.5436 USDT/-52.23%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
5. BitMEX || SOL Elegía
Максимальная длительность сделки за год: 16 дней
Сделок за год: 165
PnL за год чистыми: 50.20%
МПУ: -305.78 USDT/-30.61%
Депозит: 1000 USDT (1 плечо)
Итог
Партнерство Veles и BitMEX это больше, чем просто интеграция новой биржи. Это ваш переход в высшую лигу, где вместо интуиции и случайных сделок приходит выверенный алгоритм.
Вы получаете все и сразу: надежную инфраструктуру легендарной биржи, прозрачность API-подключения и гибкие стратегии Veles, которые работают на тебя 24/7. Неважно, какой сейчас рынок — медвежка или туземун — системный подход всегда в плюсе.