Veles Mentor — Запрошуйте друзів та отримуйте нагороди!

На честь нашого ювілею Veles запускає конкурс “Запроси друга”! Якщо ви знаєте, як ділитися успіхом і мотивувати інших, це ваш шанс отримати свою частку призового фонду в 1000 USDT та ексклюзивні брендовані бокси!

Хто може брати участь?

Усі користувачі платформи Veles! Якщо ви активно торгуєте, надихаєте інших і готові ділитися можливостями платформи, цей конкурс для вас.

Чим більше друзів — тим ближче перемога!

Запрошуйте своїх друзів, колег та знайомих, які хочуть заробляти більше на трейдингу.

Призи для найактивніших учасників

🏆 1 місце: 300 USDT

🥈 2 місце: 200 USDT 🥉 3 місце: 150 USDT 💼 4–10 місця: по 50 USDT

Бонус: Три учасники, які запросили найбільше друзів, отримають ексклюзивні брендовані бокси.

Як взяти участь?

1. Приєднайтеся до реферальної програми на платформі Veles.

2. Надішліть реферальне посилання вашим друзям і допоможіть їм запустити першого бота.

3. Відстежуйте кількість запрошень — кожен новий учасник наближає вас до перемоги!

Крім того, кожен ваш друг отримає +1 USDT на свій рахунок.

Тривалість конкурсу

Конкурс триватиме до 26 грудня 2024 року, а результати оголосять до 31 грудня 2024 року.

Діліться посиланням, перемагайте та святкуйте триріччя Veles разом із нами!