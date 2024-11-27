Veles Mentor — Приглашайте друзей и получайте награды!

В честь юбилея Veles мы запускаем конкурс пригласи друга! Если вы знаете, как делиться успехом и мотивировать других, это ваш шанс заработать не только уважение, но и достойные призы.

Приглашайте друзей на платформу и разделите призовой фонд в 1000 USDT!

Кто может принять участие?

Все пользователи платформы Veles! Если вы активно торгуете, вдохновляете других, а главное, готовы делиться возможностями платформы, то этот конкурс — для вас.

Приглашайте друзей, коллег и знакомых, которые хотят больше зарабатывать на трейдинге.

Чем больше друзей — тем ближе победа!

Призы для самых активных

🏆 1 место: 300 USDT 🥈 2 место: 200 USDT 🥉 3 место: 150 USDT 💼 4–10 места: по 50 USDT

Бонус для лидеров: 3 счастливчика получат эксклюзивные фирменные боксы.

Как принять участие?

Участвуйте в реферальной программе на платформе Veles. Отправьте ссылку-приглашение другу и помогите ему запустить первого бота. Следите за количеством приглашений — каждый новый участник приближает вас к победе!

Также: Каждый приглашенный друг получает +1 USDT на счет.

Сроки проведения

Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.

Делитесь ссылкой, побеждайте и празднуйте трехлетие Veles вместе с нами!