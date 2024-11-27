Veles Mentor — Приглашайте друзей и получайте награды!
В честь юбилея Veles мы запускаем конкурс пригласи друга! Если вы знаете, как делиться успехом и мотивировать других, это ваш шанс заработать не только уважение, но и достойные призы.
Приглашайте друзей на платформу и разделите призовой фонд в 1000 USDT!
Кто может принять участие?
Все пользователи платформы Veles! Если вы активно торгуете, вдохновляете других, а главное, готовы делиться возможностями платформы, то этот конкурс — для вас.
Приглашайте друзей, коллег и знакомых, которые хотят больше зарабатывать на трейдинге.
Чем больше друзей — тем ближе победа!
Призы для самых активных
🏆 1 место: 300 USDT 🥈 2 место: 200 USDT 🥉 3 место: 150 USDT 💼 4–10 места: по 50 USDT
Бонус для лидеров: 3 счастливчика получат эксклюзивные фирменные боксы.
Как принять участие?
-
Участвуйте в реферальной программе на платформе Veles.
-
Отправьте ссылку-приглашение другу и помогите ему запустить первого бота.
-
Следите за количеством приглашений — каждый новый участник приближает вас к победе!
Также: Каждый приглашенный друг получает +1 USDT на счет.
Сроки проведения
Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.
Делитесь ссылкой, побеждайте и празднуйте трехлетие Veles вместе с нами!