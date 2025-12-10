Veles × OKX | Глобальний чемпіонат з трейдингу 2025

OKX запустив великий чемпіонат з призовим фондом понад 1 000 000 USDT! Це шанс для трейдерів продемонструвати свою стратегію, увійти в топ за прибутковістю або посісти призове місце разом з нашою командою.

Умови та деталі на сторінці події:

Для допуску до призів потрібно досягти мінімального торгового обсягу 30 000 USDT за безстроковими контрактами та підтримувати баланс рахунку мінімум у 200 USDT протягом усієї кампанії.

У Veles вже є своя команда з 80 героїв! Ми фокусуємося на системній торгівлі та ботах під формат чемпіонату. Тому, якщо ви активний трейдер або тільки готуєтеся включити ботів – цей чемпіонат може бути чудовим полігоном. Ми за чітку стратегію, дисципліну, обсяг, а там вже і нагорода може стати істотною винагородою.

Ми зробили наступний крок і підготували для вас особливу добірку ботів, які допоможуть взяти максимум від цього чемпіонату і показати високий результат:

↳ Мультипарний бот для входу після сильних продажів з оцінкою тиску учасників на ціну. Використовує динамічну сітку ордерів з підсиленням сигналу MRC. Закриває позицію за сигналом середнього спрямованого руху.

Максимальна тривалість угоди за рік: 19 днів Угод за рік: 170 PnL за рік чистими: 90.51% МПУ: -486.2551 USDT/-75.46% Депозит: 1000 USDT (1 плече)

↳ Бот для входу на локальних корекціях з аналізом волатильності та швидкості руху ціни. Перевіряє наявність короткострокового падіння та відсутність зростання на старшому таймфреймі. Перед усередненням перевіряє появу покупців. Фіксує прибуток з урахуванням тренду.

Максимальна тривалість угоди за рік: 16 днів Угод за рік: 111 PnL за рік чистими: 42,3% МПУ: -165,62 USDT/-32,28% Депозит: 1000 USDT (1 плече)

↳ Бот з високою частотою сигналів для входу на локальних корекціях з урахуванням посилення волатильності. Для усереднення застосовує чотири ордери на основі універсального сигналу з урахуванням поточного цінового діапазону. Фіксація прибутку виконується за сигналом тиску покупців на ціну і після локального відскоку.

Максимальна тривалість угоди за рік: 19 днів Угод за рік: 272 PnL за рік чистими: 69,9% МПУ: -375,51669 USDT/-37,64% Депозит: 1000 USDT (1 плече)

Вивчайте налаштування ботів, зрозумійте принцип роботи кожного і торгуйте з урахуванням вашого ризик-менеджменту!

Обов’язково приєднуйтесь до нашої спільноти, де ми виділили окремий топік для чемпіонату. Будемо ділитися з вами там стратегіями, підбірками ботів.

Обов’язково діліться також і вашими результатами!

Запрошуємо вас торгувати разом з нами і посилити загальний результат!