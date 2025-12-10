Veles × OKX | Глобальный чемпионат по трейдингу 2025

У OKX запущен большой чемпионат с призовым фондом более 1 000 000 USDT! Это шанс для трейдеров показать свою стратегию, войти в топ по доходности или занять призовое место вместе с нашей командой.

Условия и подробности на странице события:

Для допуска к призам нужно достичь минимального торгового объёма 30 000 USDT по бессрочным контрактам и поддерживать баланс счёта минимум в 200 USDT на протяжении всей кампании.

У Veles уже есть своя команда из 80 героев! Мы фокусируемся на системной торговле и ботаx под формат чемпионата. Поэтому, если вы активный трейдер или только готовитесь включить ботов – этот чемпионат может быть отличным полигоном. Мы за чёткую стратегию, дисциплину, объём, а там уже и награда может стать существенным вознаграждением.

Мы сделали следующий шаг и подготовили для вас особую подборку ботов, которые помогут взять максимум от этого чемпионата и показать высокий результат:

↳ Мультипарный бот для входа после сильных продаж с оценкой давления участников на цену. Использует динамическую сетку ордеров с усилением сигнала MRC. Закрывает позицию по сигналу среднего направленного движения.

Максимальная длительность сделки за год: 19 дней Сделок за год: 170 PnL за год чистыми: 90.51% МПУ: -486.2551 USDT/-75.46% Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

↳ Бот для входа на локальных коррекциях с анализом волатильности и скорости движения цены. Проверяет наличие краткосрочного падения и отсутствие роста на старшем таймфрейме. Перед усреднением проверяет появление покупателей. Фиксирует прибыль с учетом тренда.

Максимальная длительность сделки за год: 16 дней Сделок за год: 111 PnL за год чистыми: 42.3% МПУ: -165.62 USDT/-32.28% Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

↳ Бот с высокой частотой сигналов для входа на локальных коррекциях с учетом усиления волатильности. Для усреднения применяет четыре ордера на основе универсального сигнала с учетом текущего ценового диапазона. Фиксация прибыли выполняется по сигналу давления покупателей на цену и после локального отскока.

Максимальная длительность сделки за год: 19 дней Сделок за год: 272 PnL за год чистыми: 69.9% МПУ: -375.51669 USDT/-37.64% Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Изучайте настройки ботов, поймите принцип работы каждого и торгуйте с учетом вашего риск-менеджмента!

Обязательно присоединяйтесь к нашему коммьюнити, где мы выделили отдельный топик для чемпионата. Будем делиться с вами там стратегиями, подборками ботов.

Обязательно делитесь также и вашими результатами!

Приглашаем вас торговать вместе с нами и усилить общий результат!