Veles × OKX: Нове торгове змагання з призами до $10 000
У партнерстві з біржею OKX, ми запускаємо спільне торгове змагання для трейдерів усіх рівнів – від новачків до досвідчених користувачів платформи. На учасників чекають два призові пули та можливість отримувати призи за виконання цікавих завдань.
Два призові пули для всіх категорій учасників
До $5 000 новим користувачам
Кожен, хто вперше реєструється на OKX, може отримати бонуси до $5 000.
Щоб взяти участь, потрібно:
- Зареєструватися на OKX і пройти KYC.
- Через 1–2 години після реєстрації перейти в Центр кампаній.
- Виконати запропоновані завдання протягом 14 днів з моменту реєстрації.
Кожне завдання — це крок до нових бонусів. Після активації бонуси діють до 14 днів. Чим більше завдань ви виконаєте, тим вища загальна сума винагород.
До $5 000 спеціально для спільноти Veles
Для користувачів, які вже торгують на OKX і підключені до Veles, створено окремий ексклюзивний пул нагород до $5 000.
Це можливість для активних трейдерів отримати додатковий бонус за використання автоматичних стратегій Veles та участь у змаганні.
Як взяти участь
Для нових користувачів:
- Зареєструйтеся на OKX і пройдіть KYC.
- Після підтвердження акаунта зачекайте 1–2 години та переходьте в Центр кампаній.
- Виконуйте торгові завдання та отримуйте бонуси.
Для користувачів Veles:
- Переконайтеся, що ваш акаунт OKX підключений до платформи Veles.
- Здійснюйте угоди та берітьучасть у змаганні автоматично — ваші результати будуть враховуватися в рамках окремого призового пулу.
Чому варто брати участь
- Прості умови та ніяких складних вимог, лише активність на ринку.
- Бонуси доступні і новачкам, і досвідченим трейдерам.
- Можливість протестувати свої стратегії та заробити реальні винагороди.
- Подвійна вигода для спільноти Veles – участь у загальному змаганні та доступ до ексклюзивного пулу.
Подробиці та умови
Всі деталі, терміни та повні правила участі доступні на офіційній сторінці торгової події.
Торгуйте, виконуйте завдання та отримуйте нагороди.