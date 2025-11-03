English Русский
Veles × OKX: Нове торгове змагання з призами до $10 000

У партнерстві з біржею OKX, ми запускаємо спільне торгове змагання для трейдерів усіх рівнів – від новачків до досвідчених користувачів платформи. На учасників чекають два призові пули та можливість отримувати призи за виконання цікавих завдань.

Два призові пули для всіх категорій учасників

До $5 000 новим користувачам

Кожен, хто вперше реєструється на OKX, може отримати бонуси до $5 000.

Щоб взяти участь, потрібно:

  1. Зареєструватися на OKX і пройти KYC.
  2. Через 1–2 години після реєстрації перейти в Центр кампаній.
  3. Виконати запропоновані завдання протягом 14 днів з моменту реєстрації.

Кожне завдання — це крок до нових бонусів. Після активації бонуси діють до 14 днів. Чим більше завдань ви виконаєте, тим вища загальна сума винагород.

До $5 000 спеціально для спільноти Veles

Для користувачів, які вже торгують на OKX і підключені до Veles, створено окремий ексклюзивний пул нагород до $5 000.

Це можливість для активних трейдерів отримати додатковий бонус за використання автоматичних стратегій Veles та участь у змаганні.

Як взяти участь

Для нових користувачів:

  1. Зареєструйтеся на OKX і пройдіть KYC.
  2. Після підтвердження акаунта зачекайте 1–2 години та переходьте в Центр кампаній.
  3. Виконуйте торгові завдання та отримуйте бонуси.

Для користувачів Veles:

  1. Переконайтеся, що ваш акаунт OKX підключений до платформи Veles.
  2. Здійснюйте угоди та берітьучасть у змаганні автоматично — ваші результати будуть враховуватися в рамках окремого призового пулу.

Чому варто брати участь

  • Прості умови та ніяких складних вимог, лише активність на ринку.
  • Бонуси доступні і новачкам, і досвідченим трейдерам.
  • Можливість протестувати свої стратегії та заробити реальні винагороди.
  • Подвійна вигода для спільноти Veles – участь у загальному змаганні та доступ до ексклюзивного пулу.

Подробиці та умови

Всі деталі, терміни та повні правила участі доступні на офіційній сторінці торгової події.

Торгуйте, виконуйте завдання та отримуйте нагороди.

Акції VelesВажливе