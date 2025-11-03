Veles × OKX: Нове торгове змагання з призами до $10 000

У партнерстві з біржею OKX, ми запускаємо спільне торгове змагання для трейдерів усіх рівнів – від новачків до досвідчених користувачів платформи. На учасників чекають два призові пули та можливість отримувати призи за виконання цікавих завдань.

Два призові пули для всіх категорій учасників

До $5 000 новим користувачам

Кожен, хто вперше реєструється на OKX, може отримати бонуси до $5 000.

Щоб взяти участь, потрібно:

Зареєструватися на OKX і пройти KYC. Через 1–2 години після реєстрації перейти в Центр кампаній. Виконати запропоновані завдання протягом 14 днів з моменту реєстрації.

Кожне завдання — це крок до нових бонусів. Після активації бонуси діють до 14 днів. Чим більше завдань ви виконаєте, тим вища загальна сума винагород.

До $5 000 спеціально для спільноти Veles

Для користувачів, які вже торгують на OKX і підключені до Veles, створено окремий ексклюзивний пул нагород до $5 000.

Це можливість для активних трейдерів отримати додатковий бонус за використання автоматичних стратегій Veles та участь у змаганні.

Як взяти участь

Для нових користувачів:

Зареєструйтеся на OKX і пройдіть KYC. Після підтвердження акаунта зачекайте 1–2 години та переходьте в Центр кампаній. Виконуйте торгові завдання та отримуйте бонуси.

Для користувачів Veles:

Переконайтеся, що ваш акаунт OKX підключений до платформи Veles. Здійснюйте угоди та берітьучасть у змаганні автоматично — ваші результати будуть враховуватися в рамках окремого призового пулу.

Чому варто брати участь

Прості умови та ніяких складних вимог, лише активність на ринку.

та ніяких складних вимог, лише активність на ринку. Бонуси доступні і новачкам, і досвідченим трейдерам.

і новачкам, і досвідченим трейдерам. Можливість протестувати свої стратегії та заробити реальні винагороди.

свої стратегії та заробити реальні винагороди. Подвійна вигода для спільноти Veles – участь у загальному змаганні та доступ до ексклюзивного пулу.

Подробиці та умови

Всі деталі, терміни та повні правила участі доступні на офіційній сторінці торгової події.

Торгуйте, виконуйте завдання та отримуйте нагороди.