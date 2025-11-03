Veles × OKX: Новое торговое состязание с призами до $10 000

В партнёрстве с биржей OKX, мы запускаем совместное торговое состязание для трейдеров всех уровней – от новичков до опытных пользователей платформы. Участников ждут два призовых пула и возможность забирать призы за выполнение интересных заданий.

Два призовых пула для всех категорий участников

До $5 000 новым пользователям

Каждый, кто впервые регистрируется на OKX, может получить бонусы до $5 000.

Чтобы участвовать, нужно:

Зарегистрироваться на OKX и пройти KYC. Через 1–2 часа после регистрации перейти в Центр кампаний. Выполнить предложенные задания в течение 14 дней с момента регистрации.

Каждое задание — это шаг к новым бонусам. После активации бонусы действуют до 14 дней. Чем больше заданий вы выполните, тем выше общая сумма вознаграждений.

До $5 000 специально для сообщества Veles

Для пользователей, которые уже торгуют на OKX и подключены к Veles, создан отдельный эксклюзивный пул наград до $5 000.

Это возможность для активных трейдеров получить дополнительный бонус за использование автоматических стратегий Veles и участие в состязании.

Как принять участие

Для новых пользователей:

Зарегистрируйтесь на OKX и пройдите KYC. После подтверждения аккаунта подождите 1–2 часа и переходите в Центр кампаний. Выполняйте торговые задания и получайте бонусы.

Для пользователей Veles:

Убедитесь, что ваш аккаунт OKX подключён к платформе Veles. Совершайте сделки и участвуйте в состязании автоматически — ваши результаты будут учитываться в рамках отдельного призового пула.

Почему стоит участвовать

Простые условия и никаких сложных требований, только активность на рынке.

и никаких сложных требований, только активность на рынке. Бонусы доступны и новичкам, и опытным трейдерам.

и новичкам, и опытным трейдерам. Возможность протестировать свои стратегии и заработать реальные вознаграждения.

свои стратегии и заработать реальные вознаграждения. Двойная выгода для сообщества Veles – участие в общем состязании и доступ к эксклюзивному пулу.

Подробности и условия

Все детали, сроки и полные правила участия доступны на официальной странице торгового события.

Торгуйте, выполняйте задания и получайте награды.