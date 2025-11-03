Veles × OKX: Новое торговое состязание с призами до $10 000
В партнёрстве с биржей OKX, мы запускаем совместное торговое состязание для трейдеров всех уровней – от новичков до опытных пользователей платформы. Участников ждут два призовых пула и возможность забирать призы за выполнение интересных заданий.
Два призовых пула для всех категорий участников
До $5 000 новым пользователям
Каждый, кто впервые регистрируется на OKX, может получить бонусы до $5 000.
Чтобы участвовать, нужно:
- Зарегистрироваться на OKX и пройти KYC.
- Через 1–2 часа после регистрации перейти в Центр кампаний.
- Выполнить предложенные задания в течение 14 дней с момента регистрации.
Каждое задание — это шаг к новым бонусам. После активации бонусы действуют до 14 дней. Чем больше заданий вы выполните, тем выше общая сумма вознаграждений.
До $5 000 специально для сообщества Veles
Для пользователей, которые уже торгуют на OKX и подключены к Veles, создан отдельный эксклюзивный пул наград до $5 000.
Это возможность для активных трейдеров получить дополнительный бонус за использование автоматических стратегий Veles и участие в состязании.
Как принять участие
Для новых пользователей:
- Зарегистрируйтесь на OKX и пройдите KYC.
- После подтверждения аккаунта подождите 1–2 часа и переходите в Центр кампаний.
- Выполняйте торговые задания и получайте бонусы.
Для пользователей Veles:
- Убедитесь, что ваш аккаунт OKX подключён к платформе Veles.
- Совершайте сделки и участвуйте в состязании автоматически — ваши результаты будут учитываться в рамках отдельного призового пула.
Почему стоит участвовать
- Простые условия и никаких сложных требований, только активность на рынке.
- Бонусы доступны и новичкам, и опытным трейдерам.
- Возможность протестировать свои стратегии и заработать реальные вознаграждения.
- Двойная выгода для сообщества Veles – участие в общем состязании и доступ к эксклюзивному пулу.
Подробности и условия
Все детали, сроки и полные правила участия доступны на официальной странице торгового события.
Торгуйте, выполняйте задания и получайте награды.