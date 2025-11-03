English Українська
Veles × OKX: Новое торговое состязание с призами до $10 000
Дата публикации:
Время на чтение:

Veles × OKX: Новое торговое состязание с призами до $10 000

В партнёрстве с биржей OKX, мы запускаем совместное торговое состязание для трейдеров всех уровней – от новичков до опытных пользователей платформы. Участников ждут два призовых пула и возможность забирать призы за выполнение интересных заданий.

Два призовых пула для всех категорий участников

До $5 000 новым пользователям

Каждый, кто впервые регистрируется на OKX, может получить бонусы до $5 000.

Чтобы участвовать, нужно:

  1. Зарегистрироваться на OKX и пройти KYC.
  2. Через 1–2 часа после регистрации перейти в Центр кампаний.
  3. Выполнить предложенные задания в течение 14 дней с момента регистрации.

Каждое задание — это шаг к новым бонусам. После активации бонусы действуют до 14 дней. Чем больше заданий вы выполните, тем выше общая сумма вознаграждений.

До $5 000 специально для сообщества Veles

Для пользователей, которые уже торгуют на OKX и подключены к Veles, создан отдельный эксклюзивный пул наград до $5 000.

Это возможность для активных трейдеров получить дополнительный бонус за использование автоматических стратегий Veles и участие в состязании.

Как принять участие

Для новых пользователей:

  1. Зарегистрируйтесь на OKX и пройдите KYC.
  2. После подтверждения аккаунта подождите 1–2 часа и переходите в Центр кампаний.
  3. Выполняйте торговые задания и получайте бонусы.

Для пользователей Veles:

  1. Убедитесь, что ваш аккаунт OKX подключён к платформе Veles.
  2. Совершайте сделки и участвуйте в состязании автоматически — ваши результаты будут учитываться в рамках отдельного призового пула.

Почему стоит участвовать

  • Простые условия и никаких сложных требований, только активность на рынке.
  • Бонусы доступны и новичкам, и опытным трейдерам.
  • Возможность протестировать свои стратегии и заработать реальные вознаграждения.
  • Двойная выгода для сообщества Veles – участие в общем состязании и доступ к эксклюзивному пулу.

Подробности и условия

Все детали, сроки и полные правила участия доступны на официальной странице торгового события.

Торгуйте, выполняйте задания и получайте награды.

