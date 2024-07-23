Платформа Veles як конструктор для створення ботів

Усе знаходить гармонію, коли підібрані правильні компоненти. Тому автомобілі преміум-класу, яхти або приватні літаки коштують так дорого.

У трейдингу теж необхідна гармонія, щоб заробляти на дистанції. Трейдеру необхідний як внутрішній спокійний стан душі в момент роботи, так і порядок у торгівлі - правильно розставлений стоп-лосс, розрахований профіт і правильні підстави.

Veles являє собою багатофункціональний майданчик, де достатньо деталей, щоб зібрати бота під будь-яку торгову стратегію.

Для повного розуміння платформи необхідно мати уявлення про механіку ринку. Знаючи, що відбувається на графіку і чому ті чи інші індикатори відпрацювали так, як вони відпрацювали, можна з легкістю зібрати алгоритм для пасивного заробітку.

Щоб сетапи ринку відпрацьовували належним чином, необхідна сукупність факторів для відпрацювання ситуації. Саме ці підстави для входу і виходу в позицію потрібно вносити в налаштування бота. Переваги алготрейдингу в тому, що в машин немає емоцій, і вони чекатимуть своєї ситуації незважаючи ні на що.

Наприклад, трейдер визначив для себе, що обраний ним актив пробиває свої рівні тільки в тому разі, коли індикатор RSI на 30-хвилинному таймфреймі показує перекупленість, значення ATR вище 2 і коли пробивається канал Дончіана. І що найважливіше, всі ці підстави мають бути задоволені.

Зібравши конструктор з цих підстав для входу, трейдер убезпечив себе від емоційних навантажень, можливості пересувати стоп-лосс у разі розвороту ціни та від помилки помилкових підстав - випадок, коли актив не дійшов до точки входу, а трейдер уже увійшов у позицію.

Важлива деталь, яка допомагає зберегти депозит від непотрібних торгових рішень, - це бектести. Після складання всіх необхідних налаштувань для торгівлі трейдери тепер можуть перевірити їх на історії графіка. На бектестах буде видно всі точки входу і виходу з позицій, розраховані профіт і збиток і кумулятивний прибуток стратегії.

З усіма цими знаннями досить просто самостійно зібрати торгову машину для пасивного доходу. Комбінуйте індикатори між собою, намагайтеся знайти найвірніший стоп-лосс і потенціал угоди. За допомогою функціоналу платформи це можна зробити з мінімальними витратами і з максимальним профітом.

У випадках виникнення запитань або проблем зі створенням алгоритму у Veles є тех. підтримка, яка пояснить, як працює той чи інший індикатор, і відповість на будь-які питання, пов’язані з платформою.