Платформа Veles как конструктор для создания ботов

Все обретает гармонию, когда подобраны правильные компоненты. Поэтому автомобили премиум-класса, яхты или частные самолеты стоят так дорого.

В трейдинге тоже необходима гармония, чтобы зарабатывать на дистанции. Трейдеру необходимо как внутреннее спокойное состояние души в момент работы, так и порядок в торговле – правильно расставленный стоп-лосс, рассчитанный профит и верные основания.

Veles представляет собой многофункциональную площадку, где достаточно деталей, чтобы собрать бота под любую торговую стратегию.

Для полного понимания платформы необходимо иметь представления о механике рынка. Зная, что происходит на графике и почему те или иные индикаторы отработали так, как они отработали, можно с легкостью собрать алгоритм для пассивного заработка.

Чтобы сетапы рынка отрабатывали должным образом, необходима совокупность факторов для отработки ситуации. Именно эти основания для входа и выхода в позицию нужно вносить в настройки бота. Преимущества алготрейдинга в том, что у машин нет эмоций, и они будут дожидаться своей ситуации несмотря ни на что.

Например, трейдер определил для себя, что выбранный им актив пробивает свои уровни только в том случае, когда индикатор RSI на 30-ти минутном таймфрейме показывает перекупленность, значение ATR выше 2 и когда пробивается канал Дончиана. И что самое важное, все эти основания должны быть удовлетворены.

Собрав конструктор из этих оснований для входа, трейдер обезопасил себя от эмоциональных нагрузок, возможности передвигать стоп-лосс в случае разворота цены и от ошибки ложных оснований – случай когда актив не дошел до точки входа, а трейдер уже вошел в позицию.

Важная деталь, которая помогает сохранить депозит от ненужных торговых решений – это бектесты. После сборки всех необходимых настроек для торговли трейдеры теперь могут проверить их на истории графика. На бектестах будут видны все точки входа и выхода из позиций, рассчитанные профит и убыток и кумулятивная прибыль стратегии.

Со всеми этими знаниями достаточно просто самостоятельно собрать торговую машину для пассивного дохода. Комбинируйте индикаторы между собой, пытайтесь найти самый верный стоп-лосс и потенциал сделки. С помощью функционала платформы это можно сделать с минимальными затратами и с максимальным профитом.

В случаях возникновения вопросов или проблем с созданием алгоритма у Veles есть тех. поддержка, которая объяснит как работает тот или иной индикатор и ответит на любые вопросы, связанные с платформой.