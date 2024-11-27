Veles Trader — Торгуйте, змагайтеся та перемагайте!

На честь триріччя Veles ми запускаємо торговий конкурс! Це ваш шанс не лише продемонструвати свої навички, але й здобути перемогу та отримати свою частку призового фонду в 2000 USDT та ексклюзивних подарункових боксів із секретними сюрпризами!

Хто може брати участь?

Будь-який трейдер, який користується платформою Veles. Незалежно від того, торгуєте ви на споті чи ф’ючерсах, у вас є шанс на перемогу. Для кожної категорії буде окрема номінація.

Як нараховуються бали?

Ваші результати оцінюються за чотирма категоріями:

PnL (чистий прибуток)

Кількість угод

Загальний прибуток

Обсяг угод

Кожна категорія приносить до 10 балів, а максимальна кількість балів — 40. Чим кращі ваші результати, тим більше шансів зайняти перше місце!

Призи для переможців

🏅 1 місце: 300 USDT

🥈 2 місце: 200 USDT 🥉 3 місце: 150 USDT

📈 4–10 місця: по 50 USDT

Також топ-10 переможців у кожній категорії отримають безкоштовний доступ до бек-тестів Veles на один місяць. Удосконалюйте свої стратегії та ставайте ще успішнішими!

Як взяти участь?

1. Починайте торгувати на платформі Veles.

2. Відстежуйте свої результати.

3. Заробляйте бали та піднімайтеся в таблиці лідерів.

Тривалість конкурсу

Конкурс триватиме з 1 до 26 грудня 2024 року.

Результати будуть оголошені до 31 грудня 2024 року.

Торгуйте зараз та отримуйте шанс на велику перемогу!

Слідкуйте за статистикою трейдингового конкурсу в рейтинговій таблиці.