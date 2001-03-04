Veles відзначає своє дворіччя! Весь цей час ми вдосконалили платформу, пропонуючи вам безліч функцій для оптимізації торгівлі.

На честь цієї дати ми організовуємо конкурси, на яких ви зможете виграти цінні призи.





VELES LUCKY | $15 на платформу за сторіс

Опублікуйте свої результати торгівлі з моменту, коли ви почали торгувати на Veles у сторіс свого інстаграма.

Натисніть Поділитися в панелі керування праворуч, щоб зробити скріншот із результатами.









Результати опублікуйте в Instagram Stories або постом і позначте наш обліковий запис @veles.finance, щоб ми змогли побачити ваш запис.

Не забудьте відкрити доступ до перегляду вашого облікового запису і не видаляйте сторіс 24 години.

$15 на оплату комісій ми розділимо серед трьох учасників, які повністю виконали умови. Переможців буде обрано за допомогою рандомайзера.

Термін проведення – до 25 грудня.





VELES MENTOR | $150 на рахунок біржі + святковий бокс

Допоможіть своєму другу запустити бота та отримай шанс виграти $150 на рахунок біржі.

Створіть власну реферальну посилання і запросіть друга зареєструватися.

Переможцем стане той, хто запросить найбільше друзів, котрі запустили ботів на Veles.

Надсилайте вашу реф. посилання в Telegram обліковий запис @VelesSupport зі словом "УЧАСНЯЮ" в одному повідомленні

Тож ми зможемо відстежити всіх учасників конкурсу.

Термін проведення – до 25 грудня.





VELES PRO | $200 на рахунок біржі + святковий бокс

Виграйте приз за:

• Плюсовий PnL

• Кількість угод

• Профіт

• Обсяг позиції

Усі результати конкурсу підсумовуються та відображаються у рейтинговій таблиці.

Наприклад, якщо ви здійснили найбільшу кількість угод, ви отримуєте 10 балів, які додаються до інших торгових результатів.

Переможцем стане учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Термін проведення – до 25 грудня.

Підсумки конкурсів будуть підбиті до 29 грудня.