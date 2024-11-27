Veles Trader — Торгуйте, соревнуйтесь и побеждайте!
В честь трехлетия Veles мы запускаем торговый конкурс! Это ваш шанс не просто показать свои навыки, но и стать победителем в честной борьбе за призовой фонд в 2000 USDT и эксклюзивные боксы с секретными призами!
Кто может участвовать?
Абсолютно любой трейдер, который использует платформу Veles. Неважно, торгуете ли вы на споте или фьючерсах, — у вас есть шанс стать победителем. Фьючерсы и спот награждаются отдельно.
Как начисляются баллы?
Ваши результаты оцениваются по четырем категориям:
PnL (чистый доход)
Количество сделок
Общий профит
Объем сделок
Каждая номинация приносит до 10 баллов, а максимум — 40 баллов. Чем лучше ваши результаты, тем выше шанс занять первое место!
Призы для победителей
🏅 1 место: 300 USDT
🥈 2 место: 200 USDT
🥉 3 место: 150 USDT
📈 4–10 места: по 50 USDT
И это еще не все! Топ-10 победителей каждой номинации получат бесплатный доступ к бектестам Veles на месяц. Прокачайте свои стратегии и станьте еще успешнее!
Как принять участие?
Начните торговать на платформе Veles.
Следите за своими результатами.
Набирайте баллы и поднимайтесь в таблице лидеров.
Конкурс проводится с 1 по 26 декабря 2024 года
Итоги будут подведены до 31 декабря.
Начните торговать уже сегодня!
Следите за статистикой трейдингового конкурса в рейтинговый таблице.