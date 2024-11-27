Veles Trader — Торгуйте, соревнуйтесь и побеждайте!

В честь трехлетия Veles мы запускаем торговый конкурс! Это ваш шанс не просто показать свои навыки, но и стать победителем в честной борьбе за призовой фонд в 2000 USDT и эксклюзивные боксы с секретными призами!

Кто может участвовать?

Абсолютно любой трейдер, который использует платформу Veles. Неважно, торгуете ли вы на споте или фьючерсах, — у вас есть шанс стать победителем. Фьючерсы и спот награждаются отдельно.

Как начисляются баллы?

Ваши результаты оцениваются по четырем категориям:

PnL (чистый доход)

Количество сделок

Общий профит

Объем сделок

Каждая номинация приносит до 10 баллов, а максимум — 40 баллов. Чем лучше ваши результаты, тем выше шанс занять первое место!

Призы для победителей

🏅 1 место: 300 USDT 🥈 2 место: 200 USDT 🥉 3 место: 150 USDT

📈 4–10 места: по 50 USDT

И это еще не все! Топ-10 победителей каждой номинации получат бесплатный доступ к бектестам Veles на месяц. Прокачайте свои стратегии и станьте еще успешнее!

Как принять участие?

Начните торговать на платформе Veles. Следите за своими результатами. Набирайте баллы и поднимайтесь в таблице лидеров.

Конкурс проводится с 1 по 26 декабря 2024 года

Итоги будут подведены до 31 декабря.

Начните торговать уже сегодня!

Следите за статистикой трейдингового конкурса в рейтинговый таблице.