Тиждень знань і призів разом із Veles!

Дорогі користувачі!

Усі ми знаємо, що навчальна теорія важлива, але практика - необхідна. А для неї важливі правильні інструменти - бектести Veles! 😉

Платформа Veles з моменту запуску досягла неймовірного рубежу - понад один мільйон бектестів! Кожен користувач у середньому здійснив 100 бектестів!

Це не просто цифри, це символ нашого прагнення до досконалості, вашої довіри і бажання розвиватися у світі трейдингу.

На честь тижня знань, ми оголошуємо про проведення акції «Мільйон бектестів»:

Призи за прибуткові бектести від платформи Veles!

Ми розігруємо 1000 USDT і 3-місячну підписку на бектести PRO серед користувачів Veles.

Призи для всіх користувачів платформи Veles

20% кешбек на бектести Veles і 20 безкоштовних тестувань (замість 10) до 10 вересня.

Як узяти участь в акції бектестів?

Тестуйте пари BTC або ETH

Вкажіть назву для бектестів - CONTEST

У період з 3 вересня по 3 жовтня проведіть бектестування торгової стратегії з періодом в один рік на будь-якій біржі-партнері.

Переконайтеся, що ваш Telegram підключений до платформи Veles, щоб ми могли зв’язатися з вами для видачі призів.

Умови тестування:

Пари: BTC або ETH на будь-якій біржі з 1х плечем або на споті.

Період бектесту: річний.

Максимальний плаваючий збиток (МЗУ): не більше 15%.

Назва для бектесту: CONTEST.

Дата проведення: з 3 вересня по 3 жовтня.

Підсумки буде підбито до 11 жовтня.

Чому це важливо?

Бектести - це не просто тестування стратегій, це процес навчання і вдосконалення. Ми віримо, що кожен бектест - це крок до успіху, і ми раді підтримувати вас на цьому шляху.

Долучайтеся до нас і відсвяткуйте Тиждень знань разом із Veles!

Ми впевнені, що разом ми зможемо досягти нових висот і відкрити для себе мільйон можливостей. Бажаємо вам успіху та прибуткових угод!