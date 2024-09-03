Тиждень знань і призів разом із Veles!
Дорогі користувачі!
Усі ми знаємо, що навчальна теорія важлива, але практика - необхідна. А для неї важливі правильні інструменти - бектести Veles! 😉
Платформа Veles з моменту запуску досягла неймовірного рубежу - понад один мільйон бектестів! Кожен користувач у середньому здійснив 100 бектестів!
Це не просто цифри, це символ нашого прагнення до досконалості, вашої довіри і бажання розвиватися у світі трейдингу.
На честь тижня знань, ми оголошуємо про проведення акції «Мільйон бектестів»:
- Призи за прибуткові бектести від платформи Veles!
Ми розігруємо 1000 USDT і 3-місячну підписку на бектести PRO серед користувачів Veles.
- Призи для всіх користувачів платформи Veles
20% кешбек на бектести Veles і 20 безкоштовних тестувань (замість 10) до 10 вересня.
Як узяти участь в акції бектестів?
- Тестуйте пари BTC або ETH
- Вкажіть назву для бектестів - CONTEST
- У період з 3 вересня по 3 жовтня проведіть бектестування торгової стратегії з періодом в один рік на будь-якій біржі-партнері.
- Переконайтеся, що ваш Telegram підключений до платформи Veles, щоб ми могли зв’язатися з вами для видачі призів.
Умови тестування:
- Пари: BTC або ETH на будь-якій біржі з 1х плечем або на споті.
- Період бектесту: річний.
- Максимальний плаваючий збиток (МЗУ): не більше 15%.
- Назва для бектесту: CONTEST.
- Дата проведення: з 3 вересня по 3 жовтня.
Підсумки буде підбито до 11 жовтня.
Чому це важливо?
Бектести - це не просто тестування стратегій, це процес навчання і вдосконалення. Ми віримо, що кожен бектест - це крок до успіху, і ми раді підтримувати вас на цьому шляху.
Долучайтеся до нас і відсвяткуйте Тиждень знань разом із Veles!
Ми впевнені, що разом ми зможемо досягти нових висот і відкрити для себе мільйон можливостей. Бажаємо вам успіху та прибуткових угод!