Неделя знаний и призов вместе с Veles!
Дорогие пользователи!
Все мы знаем, что обучающая теория важна, но практика – необходима. А для неё важны правильные инструменты – бектесты Veles! 😉
Платформа Veles с момента запуска достигла невероятного рубежа – свыше одного миллиона бектестов! Каждый пользователь в среднем совершил 100 бектестов!
Это не просто цифры, это символ нашего стремления к совершенству, вашего доверия и желания развиваться в мире трейдинга.
В честь недели знаний, мы объявляем о проведении акции «Миллион Бектестов»:
- Призы за прибыльные бектесты от платформы Veles!
Мы разыгрываем 1000 USDT и 3-месячную подписку на бектесты PRO среди пользователей Veles.
- Призы для всех пользователей платформы Veles
20% кэшбэк на бектесты Veles и 20 бесплатных тестирований (вместо 10) до 10 сентября.
Как принять участие в акции бектестов?
-
Тестируйте пары BTC или ETH
-
Укажите название для бектестов – CONTEST
-
В период с 3 сентября по 3 октября проведите бектестирование торговой стратегии с периодом в один год на любой бирже-партнере.
-
Убедитесь, что ваш Telegram подключен к платформе Veles, чтобы мы могли связаться с вами для выдачи призов.
Условия тестирования:
-
Пары: BTC или ETH на любой бирже с 1х плечом или на споте.
-
Период бектеста: годовой.
-
Максимальный плавающий убыток (МПУ): не более 15%.
-
Название для бектеста: CONTEST.
-
Дата проведения: с 3 сентября по 3 октября.
Итоги будут подведены до 11 октября.
Почему это важно?
Бектесты – это не просто тестирование стратегий, это процесс обучения и совершенствования. Мы верим, что каждый бектест – это шаг к успеху, и мы рады поддерживать вас на этом пути.
Присоединяйтесь к нам и отпразднуйте Неделю знаний вместе с Veles!
Мы уверены, что вместе мы сможем достичь новых высот и открыть для себя миллион возможностей. Желаем вам успеха и прибыльных сделок!