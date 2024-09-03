Неделя знаний и призов вместе с Veles!

Дорогие пользователи!

Все мы знаем, что обучающая теория важна, но практика – необходима. А для неё важны правильные инструменты – бектесты Veles! 😉

Платформа Veles с момента запуска достигла невероятного рубежа – свыше одного миллиона бектестов! Каждый пользователь в среднем совершил 100 бектестов!

Это не просто цифры, это символ нашего стремления к совершенству, вашего доверия и желания развиваться в мире трейдинга.

В честь недели знаний, мы объявляем о проведении акции «Миллион Бектестов»:

Призы за прибыльные бектесты от платформы Veles!

Мы разыгрываем 1000 USDT и 3-месячную подписку на бектесты PRO среди пользователей Veles.

Призы для всех пользователей платформы Veles

20% кэшбэк на бектесты Veles и 20 бесплатных тестирований (вместо 10) до 10 сентября.

Как принять участие в акции бектестов?

Тестируйте пары BTC или ETH

Укажите название для бектестов – CONTEST

В период с 3 сентября по 3 октября проведите бектестирование торговой стратегии с периодом в один год на любой бирже-партнере.

Убедитесь, что ваш Telegram подключен к платформе Veles, чтобы мы могли связаться с вами для выдачи призов.

Условия тестирования:

Пары: BTC или ETH на любой бирже с 1х плечом или на споте.

Период бектеста: годовой.

Максимальный плавающий убыток (МПУ): не более 15%.

Название для бектеста: CONTEST.

Дата проведения: с 3 сентября по 3 октября.

Итоги будут подведены до 11 октября.

Почему это важно?

Бектесты – это не просто тестирование стратегий, это процесс обучения и совершенствования. Мы верим, что каждый бектест – это шаг к успеху, и мы рады поддерживать вас на этом пути.

Присоединяйтесь к нам и отпразднуйте Неделю знаний вместе с Veles!

Мы уверены, что вместе мы сможем достичь новых высот и открыть для себя миллион возможностей. Желаем вам успеха и прибыльных сделок!