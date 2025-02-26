Що таке APR у крипті: простими словами про розрахунок і застосування

APR і APY є важливими показниками для інвесторів і трейдерів, які допомагають оцінити потенційну прибутковість вкладень. Вони застосовуються в різних криптовалютних інструментах, включно зі стейкінгом, лендінгом і торговими ботами. Знання APR і його відмінностей з APY дасть змогу приймати більш передбачувані фінансові рішення.

Що таке APR простими словами

APR - це величина річної процентної ставки, що демонструє потенційний дохід або витрати інвестора за 12 місяців, не беручи до уваги складний відсоток. Показник APR часто використовують під час розрахунку прибутковості ставок (staking), лендінгу та роботи торгових ботів у криптовалюті.

Як розрахувати APR

Формула розрахунку APR:

APR = (Дохід / Інвестиції) × 100%

Якщо, наприклад, користувач інвестував $1000 у стейкінг і за рік отримав $120, то його APR складе: APR = (120 / 1000) × 100% = 12%

Важливо враховувати, що APR не включає реінвестування прибутку.

APR у торгових ботах

Як APR використовується в торгових ботах:

Торгові боти застосовують APR для оцінки потенційного прибутку стратегії, особливо в таких аспектах:

1. визначення прибутковості стратегії

APR дає змогу трейдерам та інвесторам оцінювати ефективність торгового бота за певний період часу. Наприклад, якщо бот заробив 5% за місяць, його APR буде:

APR = 5% × 12 = 60%

Це означає, що за незмінних умов прибутковість за рік складе 60%.

2. Порівняння різних торгових стратегій

Різні торгові боти і стратегії можуть показувати різний APR. Наприклад:

Сітковий бот (Grid Trading Bot) може давати APR = 80% на рік, але з високою волатильністю.

Арбітражний бот може давати APR = 20%, але з низькими ризиками.

Бот на основі алгоритмічних стратегій (DCA, Martingale) може показувати APR = 100%+, але з ризиком ліквідації.

APR допомагає визначити, яка стратегія підходить залежно від терпимості до ризику.

3. Управління ризиками

Високий APR може означати високу прибутковість, але також і збільшені ризики. Наприклад, якщо APR дуже високий (>200%), можливо, бот використовує агресивну торговельну стратегію, наприклад, торгівлю з кредитним плечем (маржинальна торгівля). Це збільшує ризик ліквідації позиції.

Трейдери можуть балансувати APR і ризики, коригуючи параметри бота:

Зменшуючи торговий лот,

Змінюючи рівні тейк-профіту і стоп-лосса,

Налаштовуючи алгоритми управління капіталом.

Фактори, що впливають на APR:

APR залежить від безлічі факторів:

1. Волатильність ринку - висока волатильність може як підвищити, так і знизити APR.

2. Налаштування бота - чим агресивніша стратегія, тим вищий потенційний APR (але й ризики).

3. Кредитне плече - збільшує APR, але також збільшує ризик ліквідації та великих збитків.

4. Комісії біржі - високі комісії можуть з’їсти частину прибутку, знижуючи APR.

5. Спред і ліквідність - чим вищий спред, тим нижча реальна прибутковість.

Що таке APY

APY - це показник, що відображає прибутковість з урахуванням реінвестування відсотків за рік. Він враховує не тільки номінальну ставку, а й включає складні відсотки, тим самим даючи змогу інвесторам побачити реальну прибутковість своїх вкладень. Якщо прибуток регулярно додається до основної суми і продовжує приносити дохід, кінцевий результат буде вищим, ніж просто APR.

Як розрахувати APY

Формула розрахунку APY:

APY = (1 + APR / n)^n - 1

Де:

APR - ставка без складних відсотків.

n - число періодів капіталізації (реінвестування) на рік.

Чим частіше відбувається реінвестування, тим вище APY.

Приклад розрахунку APY

Припустимо, у нас є торгуючий бот з APR = 100%.

Він реінвестує прибуток щодня (n = 365).

Розрахуємо APY:

APY = (1 + 1 / 365)^365 - 1

Порахуємо:

APY = (1.00274)^365 - 1 ≈ 171.8%.

Висновок:

Якщо бот продовжить торгувати з таким самим APR і реінвестувати прибуток щодня, фактична річна прибутковість буде 171.8%, а не 100%.

У чому відмінність APY від APR

1. Визначення

APR - це величина, яка показує вартість кредиту або фінансового продукту за рік, не враховуючи складні відсотки (компаундинг).

APY - це метрика, що демонструє загальний прибуток за рік, беручи до уваги ефект складних відсотків.

2. Складні відсотки

APR не бере до уваги реінвестування.

APY включає реінвестування і капіталізацію прибутку.

3. Частота капіталізації

APR не залежить від частоти надходження відсотків.

APY збільшується при більш частому нарахуванні.

4. Розмір показника

APR майже завжди нижчий за APY, з огляду на те, що не враховує капіталізацію.

APY вищий, за умови нарахування та реінвестування відсотків частіше 1 разу на рік.

5. Застосування

APR застосовується для кредитів, комісій, позик, фіксованих процентних ставок.

APY застосовується в інвестиціях, стейкінгу, торгових ботах з реінвестуванням, депозитах.

6. Який показник краще відображає реальну дохідність

APR - показує номінальну ставку.

APY - точніше відображає реальний заробіток, оскільки враховує реінвестування.

7. Використання в торгових ботах

APR - якщо прибуток не реінвестується.

APY - якщо бот автоматично реінвестує заробіток.

8. Використання в DeFi (стейкінг, фармінг, лендінг)

APR - якщо відсотки нараховуються без реінвестування.

APY - якщо протокол автоматично реінвестує прибуток (наприклад, в Auto-Staking).

9. Залежність від часу

APR залишається незмінним, якщо умови не змінюються.

APY збільшується з часом при частому нарахуванні відсотків.

Що таке Grid APR

Grid APR - це показник прибутковості сіткового бота, який відображає прибутковість торговельних операцій у межах встановленого цінового діапазону. На відміну від традиційного APR, він може варіюватися залежно від ринкової волатильності та ліквідності активу.

Як розраховується Grid APR:

Формула:

Grid APR = (Сітковий прибуток за період / Стартовий капітал) × 100% × 365 / N

Де:

Сітковий прибуток за період - заробіток від торгівлі ботом.

Стартовий капітал - сума, вкладена в бота.

N - кількість днів, за яку розраховано прибуток.

365/N - перерахунок прибутку на рік.

Приклад розрахунку Grid APR:

Припустимо, бот приніс $100 прибутку за 30 днів, а стартовий капітал був $1,000.

Grid APR = (100 / 1000) × 100% × 365 / 30

Grid APR = 10% × 12.17 = 121.7%.

Висновок: Якщо бот і далі працюватиме з такою ж ефективністю, його річна прибутковість (Grid APR) складе 121.7%.

Висновок

APR і APY хоч і здаються схожими, але є принципово різними показниками оцінки прибутковості інвестицій у криптовалюту. APY вигідний за складного відсотка, а APR - за простого нарахування. Grid APR же використовується при розрахунку прибутковості сіткових торгових ботів. Варто знати про кожен з цих показників, щоб мати уявлення про те, як розраховувати і прогнозувати свої доходи.

FAQ

1. Як вибрати між APR і APY при інвестуванні в криптовалюту?

Якщо дохід реінвестується, краще орієнтуватися на APY. Якщо ж прибуток виводиться без повторного вкладу, достатньо APR.

2. Чому Grid APR може відрізнятися від звичайного APR у торгових ботах?

Grid APR враховує частоту та обсяг торгових операцій у сітковому боті, тоді як стандартний APR базується на фіксованій процентній ставці.

3. Які фактори впливають на зміну APR у криптовалютних ботах?

Основні фактори - волатильність ринку, ліквідність активу, торгова стратегія бота і комісія біржі.

4. Як часто слід перераховувати APY для більш точної оцінки прибутковості?

Що вища частота нарахування відсотків, то частіше варто перераховувати APY, особливо за високої волатильності ринку.

5. Чи можна використовувати APR і APY для порівняння криптоботів?

Так, але важливо враховувати умови нарахування прибутковості. Якщо бот використовує реінвестування, краще порівнювати APY. Для оцінки фіксованої прибутковості APR буде достатнім.