Что такое APR в крипте: простыми словами о расчете и применении
APR и APY являются важными показателями для инвесторов и трейдеров, которые помогают оценить потенциальную доходность вложений. Они применяется в различных криптовалютных инструментах, включая стейкинг, лендинг и торговых ботов. Знание APR и его различий с APY позволит принимать более предсказуемые финансовые решения.
Что такое APR простыми словами
APR – это величина годовой процентной ставки, демонстрирующая потенциальный доход или расходы инвестора за 12 месяцев, не беря во внимание сложный процент. Показатель APR зачастую используется при расчете доходности ставок (staking), лендинга и работы торговых ботов в криптовалюте.
Как рассчитать APR
Формула расчета APR:
APR = (Доход / Инвестиции) × 100%
Если, например, пользователь инвестировал $1000 в стейкинг и за год получил $120, то его APR составит: APR = (120 / 1000) × 100% = 12%
Важно учитывать, что APR не включает реинвестирование прибыли.
APR в торговых ботах
- Как APR используется в торговых ботах:
Торговые боты применяют APR для оценки потенциальной прибыли стратегии, особенно в следующих аспектах:
1. Определение доходности стратегии
APR позволяет трейдерам и инвесторам оценивать эффективность торгового бота за определенный период времени. Например, если бот заработал 5% за месяц, его APR будет:
APR = 5% × 12 = 60%
Это означает, что при неизменных условиях доходность за год составит 60%.
2. Сравнение различных торговых стратегий
Разные торговые боты и стратегии могут показывать разный APR. Например:
-
Сеточный бот (Grid Trading Bot) может давать APR = 80% в год, но с высокой волатильностью.
-
Арбитражный бот может давать APR = 20%, но с низкими рисками.
-
Бот на основе алгоритмических стратегий (DCA, Martingale) может показывать APR = 100%+, но с риском ликвидации.
APR помогает определить, какая стратегия подходит в зависимости от терпимости к риску.
3. Управление рисками
Высокий APR может означать высокую доходность, но также и увеличенные риски. Например, если APR очень высок (>200%), возможно, бот использует агрессивную торговую стратегию, например, торговлю с кредитным плечом (маржинальная торговля). Это увеличивает риск ликвидации позиции.
Трейдеры могут балансировать APR и риски, корректируя параметры бота:
-
Уменьшая торговый лот,
-
Изменяя уровни тейк-профита и стоп-лосса,
-
Настраивая алгоритмы управления капиталом.
Факторы, влияющие на APR:
APR зависит от множества факторов:
-
Волатильность рынка – высокая волатильность может как повысить, так и снизить APR.
-
Настройки бота – чем агрессивнее стратегия, тем выше потенциальный APR (но и риски).
-
Кредитное плечо – увеличивает APR, но также увеличивает риск ликвидации и больших убытков.
-
Комиссии биржи – высокие комиссии могут съесть часть прибыли, снижая APR.
-
Спред и ликвидность – чем выше спред, тем ниже реальная доходность.
Что такое APY
APY – это показатель, отражающий доходность с учетом реинвестирования процентов за год. Он учитывает не только номинальную ставку, но и включает сложные проценты, тем самым позволяя инвесторам увидеть реальную доходность своих вложений. Если прибыль регулярно добавляется к основной сумме и продолжает приносить доход, конечный результат будет выше, чем просто APR.
Как рассчитать APY
Формула расчета APY:
APY = (1 + APR / n)^n − 1
Где:
-
APR – ставка без сложных процентов.
-
n – число периодов капитализации (реинвестирования) в год.
Чем чаще происходит реинвестирование, тем выше APY.
- Пример расчета APY
Допустим, у нас есть торгующий бот с APR = 100%.
Он реинвестирует прибыль ежедневно (n = 365).
Рассчитаем APY:
APY = (1 + 1 / 365)^365 − 1
Посчитаем:
APY = (1.00274)^365 − 1 ≈ 171.8%
Вывод:
Если бот продолжит торговать с таким же APR и реинвестировать прибыль ежедневно, фактическая годовая доходность будет 171.8%, а не 100%.
В чем отличие APY от APR
-
Определение
-
APR – это величина, которая показывает стоимость кредита или финансового продукта за год, не считая сложные проценты (компаундинг).
-
APY – это метрика, демонстрирующая общую прибыль за год, принимая во внимание эффект сложных процентов.
-
-
Сложные проценты
-
APR не берет в расчет реинвестирование.
-
APY включает реинвестирование и капитализацию прибыли.
-
-
Частота капитализации
-
APR не зависит от частоты поступления процентов.
-
APY увеличивается при более частом начислении.
-
-
Размер показателя
-
APR почти всегда ниже APY, ввиду того, что не учитывает капитализацию.
-
APY выше, при условии начисления и реинвестирования процентов чаще 1 раза в год.
-
-
Применение
-
APR применяется для кредитов, комиссий, займов, фиксированных процентных ставок.
-
APY применяется в инвестициях, стейкинге, торговых ботах с реинвестированием, депозитах.
-
-
Какой показатель лучше отражает реальную доходность
-
APR – показывает номинальную ставку.
-
APY – точнее отражает реальный заработок, так как учитывает реинвестирование.
-
-
Использование в торговых ботах
-
APR – если прибыль не реинвестируется.
-
APY – если бот автоматически реинвестирует заработок.
-
-
Использование в DeFi (стейкинг, фарминг, лендинг)
-
APR – если проценты начисляются без реинвестирования.
-
APY – если протокол автоматически реинвестирует прибыль (например, в Auto-Staking).
-
-
Зависимость от времени
-
APR остается неизменным, если условия не меняются.
-
APY увеличивается со временем при частом начислении процентов.
Что такое Grid APR
Grid APR – это показатель доходности сеточного бота, который отражает прибыльность торговых операций в рамках установленного ценового диапазона. В отличие от традиционного APR, он может варьироваться в зависимости от рыночной волатильности и ликвидности актива.
- Как рассчитывается Grid APR:
Формула:
Grid APR = (Сеточная прибыль за период / Стартовый капитал) × 100% × 365 / N
Где:
-
Сеточная прибыль за период – заработок от торговли ботом.
-
Стартовый капитал – сумма, вложенная в бота.
-
N – количество дней, за которое рассчитана прибыль.
-
365/N – пересчет прибыли на год.
Пример расчета Grid APR:
Допустим, бот принес $100 прибыли за 30 дней, а стартовый капитал был $1,000.
Grid APR = (100 / 1000) × 100% × 365 / 30
Grid APR = 10% × 12.17 = 121.7%
Вывод: Если бот продолжит работать с такой же эффективностью, его годовая доходность (Grid APR) составит 121.7%.
Заключение
APR и APY хоть и кажутся схожими, но являются принципиально разными показателями оценки доходности инвестиций в криптовалюте. APY выгоден при сложном проценте, а APR – при простом начислении. Grid APR же используется при расчете доходности сеточных торговых ботов. Стоит знать о каждом из данных показателей, чтобы иметь представление о том, как рассчитывать и прогнозировать свои доходы.
FAQ
- Как выбрать между APR и APY при инвестировании в криптовалюту?
Если доход реинвестируется, лучше ориентироваться на APY. Если же прибыль выводится без повторного вклада, достаточно APR.
- Почему Grid APR может отличаться от обычного APR в торговых ботах?
Grid APR учитывает частоту и объем торговых операций в сеточном боте, тогда как стандартный APR базируется на фиксированной процентной ставке.
- Какие факторы влияют на изменение APR в криптовалютных ботах?
Основные факторы – волатильность рынка, ликвидность актива, торговая стратегия бота и комиссия биржи.
- Как часто следует пересчитывать APY для более точной оценки доходности?
Чем выше частота начисления процентов, тем чаще стоит пересчитывать APY, особенно при высокой волатильности рынка.
- Можно ли использовать APR и APY для сравнения крипто ботов?
Да, но важно учитывать условия начисления доходности. Если бот использует реинвестирование, лучше сравнивать APY. Для оценки фиксированной доходности APR будет достаточным.