Что такое APR в крипте: простыми словами о расчете и применении

APR и APY являются важными показателями для инвесторов и трейдеров, которые помогают оценить потенциальную доходность вложений. Они применяется в различных криптовалютных инструментах, включая стейкинг, лендинг и торговых ботов. Знание APR и его различий с APY позволит принимать более предсказуемые финансовые решения.

Что такое APR простыми словами

APR – это величина годовой процентной ставки, демонстрирующая потенциальный доход или расходы инвестора за 12 месяцев, не беря во внимание сложный процент. Показатель APR зачастую используется при расчете доходности ставок (staking), лендинга и работы торговых ботов в криптовалюте.

Как рассчитать APR

Формула расчета APR:

APR = (Доход / Инвестиции) × 100%

Если, например, пользователь инвестировал $1000 в стейкинг и за год получил $120, то его APR составит: APR = (120 / 1000) × 100% = 12%

Важно учитывать, что APR не включает реинвестирование прибыли.

APR в торговых ботах

Как APR используется в торговых ботах:

Торговые боты применяют APR для оценки потенциальной прибыли стратегии, особенно в следующих аспектах:

1. Определение доходности стратегии

APR позволяет трейдерам и инвесторам оценивать эффективность торгового бота за определенный период времени. Например, если бот заработал 5% за месяц, его APR будет:

APR = 5% × 12 = 60%

Это означает, что при неизменных условиях доходность за год составит 60%.

2. Сравнение различных торговых стратегий

Разные торговые боты и стратегии могут показывать разный APR. Например:

Сеточный бот (Grid Trading Bot) может давать APR = 80% в год, но с высокой волатильностью.

Арбитражный бот может давать APR = 20%, но с низкими рисками.

Бот на основе алгоритмических стратегий (DCA, Martingale) может показывать APR = 100%+, но с риском ликвидации.

APR помогает определить, какая стратегия подходит в зависимости от терпимости к риску.

3. Управление рисками

Высокий APR может означать высокую доходность, но также и увеличенные риски. Например, если APR очень высок (>200%), возможно, бот использует агрессивную торговую стратегию, например, торговлю с кредитным плечом (маржинальная торговля). Это увеличивает риск ликвидации позиции.

Трейдеры могут балансировать APR и риски, корректируя параметры бота:

Уменьшая торговый лот,

Изменяя уровни тейк-профита и стоп-лосса,

Настраивая алгоритмы управления капиталом.

Факторы, влияющие на APR:

APR зависит от множества факторов:

Волатильность рынка – высокая волатильность может как повысить, так и снизить APR. Настройки бота – чем агрессивнее стратегия, тем выше потенциальный APR (но и риски). Кредитное плечо – увеличивает APR, но также увеличивает риск ликвидации и больших убытков. Комиссии биржи – высокие комиссии могут съесть часть прибыли, снижая APR. Спред и ликвидность – чем выше спред, тем ниже реальная доходность.

Что такое APY

APY – это показатель, отражающий доходность с учетом реинвестирования процентов за год. Он учитывает не только номинальную ставку, но и включает сложные проценты, тем самым позволяя инвесторам увидеть реальную доходность своих вложений. Если прибыль регулярно добавляется к основной сумме и продолжает приносить доход, конечный результат будет выше, чем просто APR.

Как рассчитать APY

Формула расчета APY:

APY = (1 + APR / n)^n − 1

Где:

APR – ставка без сложных процентов.

n – число периодов капитализации (реинвестирования) в год.

Чем чаще происходит реинвестирование, тем выше APY.

Пример расчета APY

Допустим, у нас есть торгующий бот с APR = 100%.

Он реинвестирует прибыль ежедневно (n = 365).

Рассчитаем APY:

APY = (1 + 1 / 365)^365 − 1

Посчитаем:

APY = (1.00274)^365 − 1 ≈ 171.8%

Вывод:

Если бот продолжит торговать с таким же APR и реинвестировать прибыль ежедневно, фактическая годовая доходность будет 171.8%, а не 100%.

В чем отличие APY от APR

Определение APR – это величина, которая показывает стоимость кредита или финансового продукта за год, не считая сложные проценты (компаундинг).

APY – это метрика, демонстрирующая общую прибыль за год, принимая во внимание эффект сложных процентов. Сложные проценты APR не берет в расчет реинвестирование.

APY включает реинвестирование и капитализацию прибыли. Частота капитализации APR не зависит от частоты поступления процентов.

APY увеличивается при более частом начислении. Размер показателя APR почти всегда ниже APY, ввиду того, что не учитывает капитализацию.

APY выше, при условии начисления и реинвестирования процентов чаще 1 раза в год. Применение APR применяется для кредитов, комиссий, займов, фиксированных процентных ставок.

APY применяется в инвестициях, стейкинге, торговых ботах с реинвестированием, депозитах. Какой показатель лучше отражает реальную доходность APR – показывает номинальную ставку.

APY – точнее отражает реальный заработок, так как учитывает реинвестирование. Использование в торговых ботах APR – если прибыль не реинвестируется.

APY – если бот автоматически реинвестирует заработок. Использование в DeFi (стейкинг, фарминг, лендинг) APR – если проценты начисляются без реинвестирования.

APY – если протокол автоматически реинвестирует прибыль (например, в Auto-Staking). Зависимость от времени

APR остается неизменным, если условия не меняются.

APY увеличивается со временем при частом начислении процентов.

Что такое Grid APR

Grid APR – это показатель доходности сеточного бота, который отражает прибыльность торговых операций в рамках установленного ценового диапазона. В отличие от традиционного APR, он может варьироваться в зависимости от рыночной волатильности и ликвидности актива.

Как рассчитывается Grid APR:

Формула:

Grid APR = (Сеточная прибыль за период / Стартовый капитал) × 100% × 365 / N

Где:

Сеточная прибыль за период – заработок от торговли ботом.

Стартовый капитал – сумма, вложенная в бота.

N – количество дней, за которое рассчитана прибыль.

365/N – пересчет прибыли на год.

Пример расчета Grid APR:

Допустим, бот принес $100 прибыли за 30 дней, а стартовый капитал был $1,000.

Grid APR = (100 / 1000) × 100% × 365 / 30

Grid APR = 10% × 12.17 = 121.7%

Вывод: Если бот продолжит работать с такой же эффективностью, его годовая доходность (Grid APR) составит 121.7%.

Заключение

APR и APY хоть и кажутся схожими, но являются принципиально разными показателями оценки доходности инвестиций в криптовалюте. APY выгоден при сложном проценте, а APR – при простом начислении. Grid APR же используется при расчете доходности сеточных торговых ботов. Стоит знать о каждом из данных показателей, чтобы иметь представление о том, как рассчитывать и прогнозировать свои доходы.

FAQ

Как выбрать между APR и APY при инвестировании в криптовалюту?

Если доход реинвестируется, лучше ориентироваться на APY. Если же прибыль выводится без повторного вклада, достаточно APR.

Почему Grid APR может отличаться от обычного APR в торговых ботах?

Grid APR учитывает частоту и объем торговых операций в сеточном боте, тогда как стандартный APR базируется на фиксированной процентной ставке.

Какие факторы влияют на изменение APR в криптовалютных ботах?

Основные факторы – волатильность рынка, ликвидность актива, торговая стратегия бота и комиссия биржи.

Как часто следует пересчитывать APY для более точной оценки доходности?

Чем выше частота начисления процентов, тем чаще стоит пересчитывать APY, особенно при высокой волатильности рынка.

Можно ли использовать APR и APY для сравнения крипто ботов?

Да, но важно учитывать условия начисления доходности. Если бот использует реинвестирование, лучше сравнивать APY. Для оценки фиксированной доходности APR будет достаточным.