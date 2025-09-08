Якщо ви хочете зрозуміти, як ефективно використовувати торгового бота Veles, налаштувати стратегію і управляти ризиками, то найкраще почати з Veles Academy — навчального розділу платформи, який доступний на офіційному сайті Veles . Тут зібрані матеріали, що допомагають новачкам налаштувати кабінет і підключення до біржі, створити першого бота, розібратися в торгових індикаторах і навчитися застосовувати на практиці професійні стратегії.

Як створити торгового бота

Для початку потрібно зайти в особистий кабінет на офіційному сайті Veles, перейти в налаштування профілю і підключити біржу через розділ API ключі. Так ви зможете безпечно дати Veles боту доступ до вашого аккаунту для автоматичної торгівлі.

Потім потрібно виконати випробування для новачків, щоб поповнити баланс в сервісі бонусними балами. Якщо баланс в сервісі на нулі - запустити бота не вийде. Але, поки Ви тестуєте платформу, завдяки нашим подарунковим бонусам Вам не потрібно поповнювати баланс для комісій своїми коштами.

Потім можна приступати до створення бота. Вибирається необхідний тип стратегії - Long або Short. Long дозволяє заробляти на зростанні, а Short - на падінні ринку. Налаштовуючи режим торгівлі, ви можете використовувати такі опції, як:

стратегія Мартингейла (поступове збільшення розміру ордерів в сітці),

логарифмічний розподіл ордерів - ущільнення сітки на початку або в кінці, на вибір,

розрахунок сітки автоматичний або повністю ручний,

усереднення по сітці або в залежності від відступу ціни, або при спрацьовуванні індикаторів,

включення існуючої ф'ючерсної позиції в угоду бота,

обмеження за кількістю угод поспіль.

Для обмеження збитків можна налаштувати стоп-лосс - на відступі ціни або за сигналом індикатора.

Для завершення угоди потрібно вибрати, як хочете фіксувати прибуток (тейк-профіт) - одним або декількома ордерами, за відсотком або за сигналом індикатора.

Після вибору всіх необхідних параметрів ви повинні протестувати свого бота на симуляторі (на бектесті), вивчити результат тесту - і внести зміни в стратегію, щоб підвищити її прибутковість, або знизити ризики, або те й інше.

Тільки коли результати тестування вас повністю задовольнять, ви запускаєте на біржі свого бота Veles , і він починає торгувати за вашими встановленими параметрами і стратегіями, не збиваючись з наміченого курсу.

Стратегії та торгові індикатори

Veles Academy — це не тільки навчальні статті, але і розбір практичних прикладів, які допомагають освоїти індикатори технічного аналізу і стратегії.

У навчальних матеріалах розбираються такі популярні фільтри, як, наприклад, RSI і Смуги Боллінджера. RSI допомагає визначити перекупленість або перепроданість активу і вибрати оптимальні точки входу і виходу. Смуги Болліндера ж показують рівні підтримки і опору, а також допомагають оцінювати волатильність ринку. У Veles Academy пояснюється, як комбінувати різні індикатори для підвищення точності входу і фільтрації помилкових сигналів.

Окрему увагу приділено управлінню ризиками. Користувачі вчаться правильно налаштовувати стоп-лоси, розподіляти капітал і комбінувати індикатори, щоб поліпшити результат торгівлі. Всі ці практичні знання дозволяють ефективно автоматизувати роботу з ринком, використовуючи можливості торгового бота Veles і безпечно застосовуючи різні стратегії.

Як зв'язатися з підтримкою Veles

Підтримка Veles — це один з найважливіших інструментів і переваг платформи, який допомагає користувачам швидко вирішувати будь-які питання, пов'язані з налаштуванням торгового бота Veles, вибором стратегій, використанням торгових індикаторів і роботою з особистим кабінетом.

У Veles Academy акцент робиться не тільки на навчання, але і на оперативну допомогу кожному трейдеру, тому тут доступно кілька способів отримати консультацію і знайти потрібну інформацію.

Найшвидший і найзручніший шлях — це ознайомитися з Довідковою системою . У ній зібрана докладна довідка по Veles, що охоплює всі аспекти роботи з платформою. Від того, як налаштувати підключення API і створити торгового бота, до детальних пояснень того, як працює Мартингейл і як грамотно використовувати стоп-лоссдля захисту капіталу. У базі знань є інструкції, приклади та рекомендації, які допомагають розібратися в будь-якому функціоналі платформи без необхідності звертатися безпосередньо до фахівців.

Якщо ж вам потрібна персональна допомога, то підтримка Veles пропонує кілька варіантів зв'язку. Можна надіслати запит через особистий кабінет, описавши свою проблему або питання в спеціальній формі поштою, і отримати детальну відповідь від фахівця. Для тих, хто тільки починає працювати з ботами або хоче побудувати власну стратегію, доступна безкоштовна консультація. Експерти допоможуть підібрати відповідні торгові стратегії, як правильно налаштувати торгового бота і дадуть відповідь на будь-які інші ваші питання.

Для самостійного вивчення можливостей платформи Veles Academy також надає відеоуроки, практичні гайди і покрокові інструкції. Такі наочні матеріали дуже зручні тим, що можна швидко знайти потрібну відповідь без тривалого очікування зворотного зв'язку.

FAQ — часто задавані питання

1. Як створити торгового бота на Veles найшвидше?

Налаштуйте підключення до біржі за нашими інструкціями з Довідки, виберіть бота з вітрини або з добірки в блозі, збережіть і запустіть.

2. Які торгові індикатори доступні?

У Veles Academy детально розбираються RSI, Боллінджер та інші індикатори для аналізу ринку. Всього на платформі є майже три десятки індикаторів, по кожному є окрема стаття в Довідці (можна відкрити за кнопкою «?» з конфігуратора бота).

3. Чи можна використовувати Мартингейл?

Так, бот підтримує цю стратегію. Важливо розуміти, як працює Мартингейл, і встановлювати відповідні вашому ризик-профілю обмеження по ризиках.

4. Де знайти більше практичних знань на Veles?

Детальні інструкції та статті зібрані в Довідковою системою , включаючи розділи про стратегії, стоп-лоси та управління ризиками.

5. Як отримати консультацію Veles Academy?

Можна вибрати вільне вікно для запису на сайті і отримати персональні рекомендації щодо налаштування Veles бота і не тільки.