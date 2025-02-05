Що таке шорт і лонг у криптотрейдингу і як ефективно їх використовувати

На ринку криптовалют так само, як і на інших фінансових ринках, є два напрямки руху, залежно від яких учасники ринку приймають торгові рішення. Розглянемо докладніше ці поняття і як їх використовувати в криптотрейдингу.

Історія походження термінів «short» і «long»

Терміни «лонг» (long) і «шорт» (short) спочатку з’явилися в традиційній торгівлі цінними паперами і сировинними товарами. Вони запозичені з англійської мови, де «long» означає «довгий» і символізує очікування зростання активу, а «short» - «короткий», вказує на прагнення заробити на зниженні ціни.

Ці концепції стали популярними ще у 18 столітті, коли трейдери почали укладати короткі продажі (short selling) на фондовому ринку. Згодом ці стратегії перекочували на ринок криптовалют і надали можливість торгувати у двох напрямках як під час зростання, так і під час падіння цін цифрових активів.

Шорт (short) у криптотрейдингу - що це таке

Шорт (Short, коротка позиція) - це стратегія торгівлі, за якої трейдер заробляє на зниженні ціни криптовалюти. Інакше кажучи, відкриваючи коротку позицію, трейдер робить розрахунок на зниження у вартості активу, розраховуючи викупити його пізніше після зниження за нижчою ціною і тим самим зафіксувати прибуток.

Принцип роботи шорту в криптотрейдингу:

1. Позика активу - трейдер бере в борг криптовалюту у біржі або іншого контрагента, щоб продати її за поточною ціною.

2. Продаж криптовалюти - актив продається на ринку за ринковою або заздалегідь встановленою ціною.

3. Зниження ціни - трейдер чекає, коли вартість активу впаде.

4. Викуп криптовалюти - після зниження ціни трейдер купує той самий актив, але вже дешевше.

5. Повернення позикових коштів - різниця в ціні продажу і купівлі (викупу) становить прибуток (за вирахуванням комісій і відсотків за використання кредиту).

Приклад шорту:

Припустимо, біткоїн коштує $40 000. Трейдер бере в борг 1 BTC і відразу продає його. Через кілька днів ціна падає до $35 000. Він купує 1 BTC за $35 000, повертає біржі позиковий актив і фіксує прибуток у $5 000.

Ризики та особливості шорту:

Потенційні збитки не обмежені, оскільки ціна активу теоретично може зростати нескінченно.

Маржинальна торгівля - шорт найчастіше здійснюється з кредитним плечем, що збільшує як прибуток, так і можливі втрати.

Ліквідація позиції - при русі ціни активу вгору і досягненні рівня маржин-колу, біржа автоматично закриє позицію, що призведе до збитків.

Лонг (Long) у криптотрейдингу - що це таке

Лонг (Long, довга позиція) - це стратегія, за якої трейдер отримує прибуток унаслідок зростання вартості криптовалюти. Купивши актив, він розраховує продати його пізніше після підвищення ціни й отримати прибуток.

Принцип роботи лонга в криптотрейдингу:

1. Купівля активу - трейдер купує криптовалюту за поточною ціною.

2. Очікування - утримання активу до підвищення його вартості.

3. Продаж криптовалюти - актив продається за вищою ціною.

4. Фіксація прибутку - різниця в ціні купівлі та продажу становить дохід трейдера.

Приклад лонга:

Припустимо, Ethereum коштує $2 000. Трейдер купує 5 ETH за $10 000. Через тиждень ціна зростає до $2 500. Він продає 5 ETH за $12 500 і отримує прибуток у $2 500.

Ризики та особливості лонга:

Обмежений прибуток - на відміну від шорту, де теоретично ціна може впасти до нуля, зростання активу обмежене реальними ринковими умовами.

Просадка портфеля - якщо ціна падає, трейдер зазнає збитків, але позицію можна утримувати довше, очікуючи відновлення.

Маржинальні лонги - використання кредитного плеча збільшує потенційний прибуток, але також підвищує ризик ліквідації.

Хеджування - що це і як залежить від short і long

Хеджування (hedging) - це стратегія управління ризиками, за якої трейдер або інвестор відкриває додаткові позиції, щоб мінімізувати можливі збитки від несприятливих рухів ціни. У криптовалютному трейдингу хеджування допомагає знизити вплив волатильності, що особливо важливо в умовах високої нестабільності ринку.

Хеджування можна порівняти зі страховкою: ви не заробляєте безпосередньо від нього, але зменшуєте потенційні втрати.

Як пов’язані хеджування та позиції short і long:

Хеджування часто здійснюється через відкриття short (коротких) або long (довгих) позицій, залежно від основного активу та ринкової ситуації.

Хеджування через шорт (short)

Якщо у вас уже є криптовалюта (наприклад, 10 BTC), але ви боїтеся падіння ціни, ви можете відкрити коротку позицію (short) на той самий актив.

Якщо ціна BTC знизиться, збитки від падіння вартості вашого активу будуть компенсовані прибутком від шорт-позиції.

Якщо ціна зросте, збитки за шортом компенсуються збільшенням вартості активу, яким ви володієте.

Приклад:

У вас є 10 BTC, куплених за $40 000.

Ви відкриваєте коротку позицію (шорт) на 10 BTC за тією ж ціною.

Якщо ціна падає до $35 000, ваш портфель втрачає $50 000, але шорт приносить вам такий самий прибуток.

У результаті, загальний баланс залишається майже незмінним, незважаючи на падіння ціни.

Хеджування через лонг (long)

Якщо у вас уже є шорт-позиція, але ринок починає зростати, можна відкрити лонг (long), щоб компенсувати можливі збитки від короткої позиції.

Це корисно, якщо тренд змінюється, і ведмежий ринок переходить у бичачий.

Приклад:

Ви зайшли в шорт на 5 ETH по $2 000, розраховуючи на падіння.

Раптово Ethereum починає зростати до $2 500.

Щоб зменшити втрати, ви відкриваєте лонг на 5 ETH.

Якщо ціна продовжує зростати, ваш збиток від шорту компенсується прибутком від лонга.

Переваги та недоліки лонгів і шортів

Переваги та недоліки лонгів (Long)

Переваги лонгів:

1. Необмежений потенціал прибутку

У теорії ціна активу може зростати нескінченно, що дає змогу отримувати високий дохід.

2. Обмежений ризик

Максимальний збиток обмежений сумою, вкладеною в купівлю активу. Якщо він впаде до нуля, трейдер втратить тільки вкладені кошти.

3. Підходить для довгострокових інвесторів

Лонг-стратегія вигідна на бичачому ринку і добре підходить для холдерів (HODL).

4. Можна заробляти без кредитного плеча

На відміну від шорту, лонг можна відкривати без маржинальної торгівлі, просто купивши актив.

5. Підтримується більшістю бірж

Лонг можливий як у спотовій, так і у ф’ючерсній торгівлі.

Недоліки лонгів:

1. При ведмежому ринку актив може втрачати вартість

Якщо ціна падає, доводиться або терпіти збитки, або чекати відновлення.

2. Неефективність при бічному ринку

Якщо ціна рухається у вузькому діапазоні, зростання може бути повільним, а прибуток - мінімальним.

3. Висока волатильність криптовалют

Навіть перспективні монети можуть різко падати в ціні, що створює ризик для довгострокових лонгів.

4. Довге очікування прибутку

На відміну від шорту, де можна заробити швидко, лонг іноді потребує місяців або років, щоб ціна зросла.

Переваги та недоліки шортів (Short)

Переваги шортів:

1. Заробіток на падінні ринку

Можна отримувати прибуток навіть у ведмежому ринку, коли більшість активів знецінюються.

2. Швидкий прибуток при різкому падінні ціни

Криптовалюти схильні до сильних обвалів, і шорт дає змогу моментально заробити.

3. Можна хеджувати ризики

Шорт допомагає захистити портфель від втрат, якщо у вас уже є куплені активи.

4. Ефективність при високій волатильності

Крипторинок часто падає швидше, ніж зростає, що робить шорт потужним інструментом.

Недоліки шортів:

1. Необмежені збитки

На відміну від лонга, де збиток обмежений, у шорті ціна може зростати нескінченно, а збитки можуть перевищувати початковий депозит.

2. Високі ризики ліквідації

Якщо ціна різко йде вгору, біржа може ліквідувати позицію, закривши її зі збитком.

3. Відсоток за позикові кошти

Шорт вимагає маржинальної торгівлі, а отже, трейдер платить відсотки за позикові активи.

4. Не всі біржі підтримують шорт

Деякі платформи не надають можливість відкриття коротких позицій.

Коли варто заходити в short і long

Ухвалення рішення про вхід у лонг або шорт залежить від ринкових умов, технічного аналізу та фундаментальних факторів.

Коли заходити в лонг:

1. Бичачий тренд (висхідний рух)

Якщо ціна показує послідовне зростання, утворюючи вищі максимуми і мінімуми.

Підтверджується індикаторами, такими як EMA (змінна середня) або ADX (індикатор сили тренда).

2. Підтримка і відскік від неї

Якщо ціна тестує рівень підтримки і демонструє ознаки розвороту вгору.

Приклад: біткоїн тестує рівень $30 000 і відскакує вгору.

3. Високий коефіцієнт шортів (Short Squeeze)

Якщо багато трейдерів відкрили шорт-позиції, і ціна починає зростати, їхня ліквідація може спричинити різкий стрибок вгору.

4. Фундаментальні чинники

Хороші новини (нові партнерства, лістинг на біржі, успішні оновлення блокчейна).

Позитивний макроекономічний фон (зростання фондового ринку, зниження процентних ставок).

Коли НЕ заходити в лонг:

Під час глобального ведмежого тренду.

При досягненні історичних максимумів без ознак консолідації.

У разі сильної перекупленості (RSI вище 70).

Коли заходити в шорт:

1. Ведмежий тренд (спадний рух)

Ціна формує нижчі максимуми і нижчі мінімуми.

Ковзаючі середні (EMA, SMA) показують спадний напрямок.

2. Опір і відскік вниз

Ціна тестує рівень опору і не може його пробити.

Приклад: біткоїн не пробиває рівень $40 000 і починає знижуватися.

3. Високий коефіцієнт лонгів (Long Squeeze)

Якщо занадто багато трейдерів відкрили лонги, а ціна починає падати, їхня ліквідація може призвести до різкого зниження.

4. Негативні фундаментальні фактори

Погані новини (банкрутства криптокомпаній, заборони з боку регуляторів).

Криза в традиційних фінансах (зростання інфляції, підвищення процентних ставок).

Коли НЕ заходити в шорт:

На початку бичачого тренду.

При занадто низькому коефіцієнті лонг/шорт (якщо багато шортів, можливий Short Squeeze).

За сильної перепроданості (RSI нижче 30).

Висновок

Розуміючи поведінку ціни і ринковий контекст, можна дуже ефективно використовувати лонг і шорт у своїй торгівлі. При цьому, незалежно від напрямку здійснюваної угоди, важливо пам’ятати про ризики, дотримуватися їх і діяти відповідно до своєї торгової системи.

Запитання, які часто ставлять

1. Що безпечніше - лонг чи шорт?

Лонг безпечніший, оскільки максимальні втрати обмежені ціною покупки, але під час торгівлі все залежить від ринкової ситуації.

2. Чи можна відкривати шорт без кредитного плеча?

Ні, шорт-позиції завжди вимагають позикових коштів.

3. Як визначити, коли краще входити в лонг або шорт?

Використовуйте технічний аналіз, рівні підтримки/опору та новини.

4. Що таке ліквідація позиції в шортах і лонгах?

Це примусове закриття позиції біржею за нестачі коштів для покриття збитків.

5. Які біржі підтримують шорт і лонг?

Більшість великих бірж, таких як Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingXнадають можливість відкривати як довгі, так і короткі позиції.