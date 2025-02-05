Что такое шорт и лонг в криптотрейдинге
На рынке криптовалют так же, как и на других финансовых рынках есть два направления движения, в зависимости от которых участники рынка принимают торговые решения. Рассмотрим подробнее эти понятия и как их использовать в криптотрейдинге.
История происхождения терминов “short” и “long”
Термины “лонг” (long) и “шорт” (short) изначально появились в традиционной торговле ценными бумагами и сырьевыми товарами. Они заимствованы из английского языка, где “long” означает “длинный” и символизирует ожидание роста актива, а “short” – “короткий”, указывает на стремление заработать на снижении цены.
Эти концепции стали популярны ещё в 18 веке, когда трейдеры начали заключать короткие продажи (short selling) на фондовом рынке. Со временем эти стратегии перекочевали на рынок криптовалют и предоставили возможность торговать в двух направлениях как при росте, так и при падении цен цифровых активов.
Шорт (short) в криптотрейдинге –- что это такое
Шорт (Short, короткая позиция) —- это стратегия торговли, при которой трейдер зарабатывает на снижении цены криптовалюты. Другими словами, открывая короткую позицию, трейдер делает расчет на снижение в стоимости актива, рассчитывая выкупить его позже после снижения по более низкой цене и тем самым зафиксировать прибыль.
Принцип работы шорта в криптотрейдинге:
-
Заём актива – трейдер берёт взаймы криптовалюту у биржи или другого контрагента, чтобы продать её по текущей цене.
-
Продажа криптовалюты – актив продаётся на рынке по рыночной или заранее установленной цене.
-
Снижения цены – трейдер ждёт, когда стоимость актива упадёт.
-
Выкуп криптовалюты – после снижения цены трейдер покупает тот же актив, но уже дешевле.
-
Возврат заёмных средств – разница в цене продажи и покупки (выкупа) составляет прибыль (за вычетом комиссий и процентов за использование кредита).
Пример шорта:
Допустим, биткоин стоит $40 000. Трейдер берёт в долг 1 BTC и сразу продаёт его. Через несколько дней цена падает до $35 000. Он покупает 1 BTC за $35 000, возвращает бирже заёмный актив и фиксирует прибыль в $5 000.
Риски и особенности шорта:
-
Потенциальные убытки не ограничены, поскольку цена актива теоретически может расти бесконечно.
-
Маржинальная торговля – шорт чаще всего осуществляется с кредитным плечом, что увеличивает как прибыль, так и возможные потери.
-
Ликвидация позиции – при движении цены актива вверх и достижения уровня маржин-колла, биржа автоматически закроет позицию, что приведёт к убыткам.
Лонг (Long) в криптотрейдинге – что это такое
Лонг (Long, длинная позиция) – это стратегия, при которой трейдер получает прибыль вследствие роста стоимости криптовалюты. Купив актив, он рассчитывает продать его позже после повышения цены и получить прибыль.
Принцип работы лонга в криптотрейдинге:
-
Покупка актива – трейдер приобретает криптовалюту по текущей цене.
-
Ожидание – удержание актива до повышения его стоимости.
-
Продажа криптовалюты – актив продаётся по более высокой цене.
-
Фиксация прибыли – разница в цене покупки и продажи составляет доход трейдера.
Пример лонга:
Допустим, Ethereum стоит $2 000. Трейдер покупает 5 ETH за $10 000. Через неделю цена вырастает до $2 500. Он продаёт 5 ETH за $12 500 и получает прибыль в $2 500.
Риски и особенности лонга:
-
Ограниченная прибыль – в отличие от шорта, где теоретически цена может упасть до нуля, рост актива ограничен реальными рыночными условиями.
-
Просадка портфеля – если цена падает, трейдер терпит убытки, но позицию можно удерживать дольше, ожидая восстановления.
-
Маржинальные лонги – использование кредитного плеча увеличивает потенциальную прибыль, но также повышает риск ликвидации.
Хеджирование - что это и как зависит от short и long
Хеджирование (hedging) – это стратегия управления рисками, при которой трейдер или инвестор открывает дополнительные позиции, чтобы минимизировать возможные убытки от неблагоприятных движений цены. В криптовалютном трейдинге хеджирование помогает снизить влияние волатильности, что особенно важно в условиях высокой нестабильности рынка.
Хеджирование можно сравнить со страховкой: вы не зарабатываете напрямую от него, но уменьшаете потенциальные потери.
Как связаны хеджирование и позиции short и long:
Хеджирование часто осуществляется через открытие short (коротких) или long (длинных) позиций, в зависимости от основного актива и рыночной ситуации.
-
Хеджирование через шорт (short)
-
Если у вас уже есть криптовалюта (например, 10 BTC), но вы боитесь падения цены, вы можете открыть короткую позицию (short) на тот же актив.
-
Если цена BTC снизится, убытки от падения стоимости вашего актива будут компенсированы прибылью от шорт-позиции.
-
Если цена вырастет, убытки по шорту компенсируются увеличением стоимости актива, которым вы владеете.
-
Пример:
-
У вас есть 10 BTC, купленных по $40 000.
-
Вы открываете короткую позицию (шорт) на 10 BTC по той же цене.
-
Если цена падает до $35 000, ваш портфель теряет $50 000, но шорт приносит вам такую же прибыль.
-
В результате, общий баланс остаётся почти неизменным, несмотря на падение цены.
-
Хеджирование через лонг (long)
-
Если у вас уже есть шорт-позиция, но рынок начинает расти, можно открыть лонг (long), чтобы компенсировать возможные убытки от короткой позиции.
-
Это полезно, если тренд меняется, и медвежий рынок переходит в бычий.
-
Пример:
-
Вы зашли в шорт на 5 ETH по $2 000, рассчитывая на падение.
-
Внезапно Ethereum начинает расти до $2 500.
-
Чтобы уменьшить потери, вы открываете лонг на 5 ETH.
-
Если цена продолжает расти, ваш убыток от шорта компенсируется прибылью от лонга.
Чем отличаются позиции в short и long
|Характеристика
|Лонг (long)
|Шорт (short)
|Ожидание цены
|Рост
|Падение
|Вход в сделку
|Покупка
|Продажа в долг
|Основной риск
|Падение цены
|Рост цены
|Теоретический риск
|Ограничен (цена не может опуститься ниже 0)
|Неограничен (цена может расти бесконечно)
Преимущества и недостатки лонгов и шортов
Преимущества и недостатки лонгов (Long)
Преимущества лонгов:
- Неограниченный потенциал прибыли
- В теории цена актива может расти бесконечно, что позволяет получать высокий доход.
- Ограниченный риск
- Максимальный убыток ограничен суммой, вложенной в покупку актива. Если он упадёт до нуля, трейдер потеряет только вложенные средства.
- Подходит для долгосрочных инвесторов
- Лонг-стратегия выгодна в бычьем рынке и хорошо подходит для холдеров (HODL).
- Можно зарабатывать без кредитного плеча
- В отличие от шорта, лонг можно открывать без маржинальной торговли, просто купив актив.
- Поддерживается большинством бирж
- Лонг возможен как в спотовой, так и в фьючерсной торговле.
Недостатки лонгов:
- При медвежьем рынке актив может терять стоимость
- Если цена падает, приходится либо терпеть убытки, либо ждать восстановления.
- Неэффективность при боковом рынке
- Если цена движется в узком диапазоне, рост может быть медленным, а прибыль – минимальной.
- Высокая волатильность криптовалют
- Даже перспективные монеты могут резко падать в цене, что создаёт риск для долгосрочных лонгов.
- Долгое ожидание прибыли
- В отличие от шорта, где можно заработать быстро, лонг иногда требует месяцев или лет, чтобы цена выросла.
Преимущества и недостатки шортов (Short)
Преимущества шортов:
- Заработок на падении рынка
- Можно получать прибыль даже в медвежьем рынке, когда большинство активов обесцениваются.
- Быстрая прибыль при резком падении цены
- Криптовалюты подвержены сильным обвалам, и шорт позволяет моментально заработать.
- Можно хеджировать риски
- Шорт помогает защитить портфель от потерь, если у вас уже есть купленные активы.
- Эффективность при высокой волатильности
- Крипторынок часто падает быстрее, чем растёт, что делает шорт мощным инструментом.
Недостатки шортов:
- Неограниченные убытки
- В отличие от лонга, где убыток ограничен, в шорте цена может расти бесконечно, а убытки могут превышать первоначальный депозит.
- Высокие риски ликвидации
- Если цена резко идёт вверх, биржа может ликвидировать позицию, закрыв её с убытком.
- Процент за заёмные средства
- Шорт требует маржинальной торговли, а значит, трейдер платит проценты за заёмные активы.
- Не все биржи поддерживают шорт
- Некоторые платформы не предоставляют возможность открытия коротких позиций.
Коэффициент лонг/шорт – что это такое
Коэффициент лонг/шорт (Long/Short Ratio) – это показатель, который сравнивает количество открытых длинных (лонг) и коротких (шорт) позиций на криптовалютном рынке. Он помогает определить, в какую сторону трейдеры больше ставят свои средства – на рост или на падение актива.
Как рассчитывается коэффициент лонг/шорт:
Формула:
Long/Short Ratio = Количество лонг позиций / Количество шорт позиций
Как интерпретировать коэффициент:
|Коэффициент
|Значение
|> 1 (Лонгов больше)
|Больше трейдеров открыли лонги и ожидают роста цены. Если коэффициент слишком высокий, это может говорить о перегреве рынка и возможной коррекции.
|< 1 (Шортов больше)
|Больше трейдеров открыли шорты и ожидают падения цены. Высокое количество шортов может привести к “Short Squeeze” – резкому росту цены на стопах шортистов.
|≈1 (Баланс позиций)
|Примерно равное количество быков и медведей, рынок может двигаться в любую сторону.
Пример расчёта:
-
Лонг-позиций на $100 млн.
-
Шорт-позиций на $50 млн.
100/50=2.0
Такой коэффициент означает, что на каждую открытую шорт-позицию приходится 2 лонг-позиции, и рынок настроен бычье.
Почему важно следить за коэффициентом лонг/шорт:
-
Понимание рыночного настроения – если большинство трейдеров в лонге, это может говорить о доверии к активу.
-
Индикатор перегретости – если коэффициент сильно выше 1, это может указывать на возможное падение из-за ликвидации лонгов.
-
Вероятность шорт-сквиза и лонг-сквиза – если слишком много шортов, возможен резкий рост цены при массовых ликвидациях.
Когда стоит заходить в short и long
Принятие решения о входе в лонг или шорт зависит от рыночных условий, технического анализа и фундаментальных факторов.
Когда заходить в лонг:
- Бычий тренд (восходящее движение)
-
Если цена показывает последовательный рост, образуя более высокие максимумы и минимумы.
-
Подтверждается индикаторами, такими как EMA (скользящая средняя) или ADX (индикатор силы тренда).
- Поддержка и отскок от неё
-
Если цена тестирует уровень поддержки и демонстрирует признаки разворота вверх.
-
Пример: биткоин тестирует уровень $30 000 и отскакивает вверх.
- Высокий коэффициент шортов (Short Squeeze)
- Если много трейдеров открыли шорт-позиции, и цена начинает расти, их ликвидация может вызвать резкий скачок вверх.
- Фундаментальные факторы
-
Хорошие новости (новые партнёрства, листинг на бирже, успешные обновления блокчейна).
-
Позитивный макроэкономический фон (рост фондового рынка, снижение процентных ставок).
Когда НЕ заходить в лонг:
-
Во время глобального медвежьего тренда.
-
При достижении исторических максимумов без признаков консолидации.
-
При сильной перекупленности (RSI выше 70).
Когда заходить в шорт:
- Медвежий тренд (нисходящее движение)
-
Цена формирует ниже максимумы и ниже минимумы.
-
Скользящие средние (EMA, SMA) показывают нисходящее направление.
- Сопротивление и отскок вниз
-
Цена тестирует уровень сопротивления и не может его пробить.
-
Пример: биткоин не пробивает уровень $40 000 и начинает снижаться.
- Высокий коэффициент лонгов (Long Squeeze)
- Если слишком много трейдеров открыли лонги, а цена начинает падать, их ликвидация может привести к резкому снижению.
- Негативные фундаментальные факторы
-
Плохие новости (банкротства криптокомпаний, запреты со стороны регуляторов).
-
Кризис в традиционных финансах (рост инфляции, повышение процентных ставок).
Когда НЕ заходить в шорт:
-
В начале бычьего тренда.
-
При слишком низком коэффициенте лонг/шорт (если много шортов, возможен Short Squeeze).
-
При сильной перепроданности (RSI ниже 30).
Заключение
Понимая поведение цены и рыночный контекст можно очень эффективно использовать лонг и шорт в своей торговле. При этом, независимо от направления совершаемой сделки важно помнить о рисках, соблюдать их и действовать согласно своей торговой системе.
Часто задаваемые вопросы
- Что безопаснее – лонг или шорт?
Лонг безопаснее, так как максимальные потери ограничены ценой покупки, но при торговле все зависит от рыночной ситуации.
- Можно ли открывать шорт без кредитного плеча?
Нет, шорт-позиции всегда требуют заёмных средств.
- Как определить, когда лучше входить в лонг или шорт?
Используйте технический анализ, уровни поддержки/сопротивления и новости.
- Что такое ликвидация позиции в шортах и лонгах?
Это принудительное закрытие позиции биржей при недостатке средств для покрытия убытков.
- Какие биржи поддерживают шорт и лонг?
Большинство крупных бирж, таких как Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX предоставляют возможность открывать как длинные, так и короткие позиции.