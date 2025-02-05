Что такое шорт и лонг в криптотрейдинге

На рынке криптовалют так же, как и на других финансовых рынках есть два направления движения, в зависимости от которых участники рынка принимают торговые решения. Рассмотрим подробнее эти понятия и как их использовать в криптотрейдинге.

История происхождения терминов “short” и “long”

Термины “лонг” (long) и “шорт” (short) изначально появились в традиционной торговле ценными бумагами и сырьевыми товарами. Они заимствованы из английского языка, где “long” означает “длинный” и символизирует ожидание роста актива, а “short” – “короткий”, указывает на стремление заработать на снижении цены.

Эти концепции стали популярны ещё в 18 веке, когда трейдеры начали заключать короткие продажи (short selling) на фондовом рынке. Со временем эти стратегии перекочевали на рынок криптовалют и предоставили возможность торговать в двух направлениях как при росте, так и при падении цен цифровых активов.

Шорт (short) в криптотрейдинге –- что это такое

Шорт (Short, короткая позиция) —- это стратегия торговли, при которой трейдер зарабатывает на снижении цены криптовалюты. Другими словами, открывая короткую позицию, трейдер делает расчет на снижение в стоимости актива, рассчитывая выкупить его позже после снижения по более низкой цене и тем самым зафиксировать прибыль.

Принцип работы шорта в криптотрейдинге:

Заём актива – трейдер берёт взаймы криптовалюту у биржи или другого контрагента, чтобы продать её по текущей цене. Продажа криптовалюты – актив продаётся на рынке по рыночной или заранее установленной цене. Снижения цены – трейдер ждёт, когда стоимость актива упадёт. Выкуп криптовалюты – после снижения цены трейдер покупает тот же актив, но уже дешевле. Возврат заёмных средств – разница в цене продажи и покупки (выкупа) составляет прибыль (за вычетом комиссий и процентов за использование кредита).

Пример шорта:

Допустим, биткоин стоит $40 000. Трейдер берёт в долг 1 BTC и сразу продаёт его. Через несколько дней цена падает до $35 000. Он покупает 1 BTC за $35 000, возвращает бирже заёмный актив и фиксирует прибыль в $5 000.

Риски и особенности шорта:

Потенциальные убытки не ограничены, поскольку цена актива теоретически может расти бесконечно.

Маржинальная торговля – шорт чаще всего осуществляется с кредитным плечом, что увеличивает как прибыль, так и возможные потери.

Ликвидация позиции – при движении цены актива вверх и достижения уровня маржин-колла, биржа автоматически закроет позицию, что приведёт к убыткам.

Лонг (Long) в криптотрейдинге – что это такое

Лонг (Long, длинная позиция) – это стратегия, при которой трейдер получает прибыль вследствие роста стоимости криптовалюты. Купив актив, он рассчитывает продать его позже после повышения цены и получить прибыль.

Принцип работы лонга в криптотрейдинге:

Покупка актива – трейдер приобретает криптовалюту по текущей цене. Ожидание – удержание актива до повышения его стоимости. Продажа криптовалюты – актив продаётся по более высокой цене. Фиксация прибыли – разница в цене покупки и продажи составляет доход трейдера.

Пример лонга:

Допустим, Ethereum стоит $2 000. Трейдер покупает 5 ETH за $10 000. Через неделю цена вырастает до $2 500. Он продаёт 5 ETH за $12 500 и получает прибыль в $2 500.

Риски и особенности лонга:

Ограниченная прибыль – в отличие от шорта, где теоретически цена может упасть до нуля, рост актива ограничен реальными рыночными условиями.

Просадка портфеля – если цена падает, трейдер терпит убытки, но позицию можно удерживать дольше, ожидая восстановления.

Маржинальные лонги – использование кредитного плеча увеличивает потенциальную прибыль, но также повышает риск ликвидации.

Хеджирование - что это и как зависит от short и long

Хеджирование (hedging) – это стратегия управления рисками, при которой трейдер или инвестор открывает дополнительные позиции, чтобы минимизировать возможные убытки от неблагоприятных движений цены. В криптовалютном трейдинге хеджирование помогает снизить влияние волатильности, что особенно важно в условиях высокой нестабильности рынка.

Хеджирование можно сравнить со страховкой: вы не зарабатываете напрямую от него, но уменьшаете потенциальные потери.

Как связаны хеджирование и позиции short и long:

Хеджирование часто осуществляется через открытие short (коротких) или long (длинных) позиций, в зависимости от основного актива и рыночной ситуации.

Хеджирование через шорт (short) Если у вас уже есть криптовалюта (например, 10 BTC), но вы боитесь падения цены, вы можете открыть короткую позицию (short) на тот же актив. Если цена BTC снизится, убытки от падения стоимости вашего актива будут компенсированы прибылью от шорт-позиции. Если цена вырастет, убытки по шорту компенсируются увеличением стоимости актива, которым вы владеете.



Пример:

У вас есть 10 BTC, купленных по $40 000.

Вы открываете короткую позицию (шорт) на 10 BTC по той же цене.

Если цена падает до $35 000, ваш портфель теряет $50 000, но шорт приносит вам такую же прибыль.

В результате, общий баланс остаётся почти неизменным, несмотря на падение цены.

Хеджирование через лонг (long) Если у вас уже есть шорт-позиция, но рынок начинает расти, можно открыть лонг (long), чтобы компенсировать возможные убытки от короткой позиции. Это полезно, если тренд меняется, и медвежий рынок переходит в бычий.



Пример:

Вы зашли в шорт на 5 ETH по $2 000, рассчитывая на падение.

Внезапно Ethereum начинает расти до $2 500.

Чтобы уменьшить потери, вы открываете лонг на 5 ETH.

Если цена продолжает расти, ваш убыток от шорта компенсируется прибылью от лонга.

Чем отличаются позиции в short и long

Характеристика Лонг (long) Шорт (short) Ожидание цены Рост Падение Вход в сделку Покупка Продажа в долг Основной риск Падение цены Рост цены Теоретический риск Ограничен (цена не может опуститься ниже 0) Неограничен (цена может расти бесконечно)

Преимущества и недостатки лонгов и шортов

Преимущества и недостатки лонгов (Long)

Преимущества лонгов:

Неограниченный потенциал прибыли

В теории цена актива может расти бесконечно, что позволяет получать высокий доход.

Ограниченный риск

Максимальный убыток ограничен суммой, вложенной в покупку актива. Если он упадёт до нуля, трейдер потеряет только вложенные средства.

Подходит для долгосрочных инвесторов

Лонг-стратегия выгодна в бычьем рынке и хорошо подходит для холдеров (HODL).

Можно зарабатывать без кредитного плеча

В отличие от шорта, лонг можно открывать без маржинальной торговли, просто купив актив.

Поддерживается большинством бирж

Лонг возможен как в спотовой, так и в фьючерсной торговле.

Недостатки лонгов:

При медвежьем рынке актив может терять стоимость

Если цена падает, приходится либо терпеть убытки, либо ждать восстановления.

Неэффективность при боковом рынке

Если цена движется в узком диапазоне, рост может быть медленным, а прибыль – минимальной.

Высокая волатильность криптовалют

Даже перспективные монеты могут резко падать в цене, что создаёт риск для долгосрочных лонгов.

Долгое ожидание прибыли

В отличие от шорта, где можно заработать быстро, лонг иногда требует месяцев или лет, чтобы цена выросла.

Преимущества и недостатки шортов (Short)

Преимущества шортов:

Заработок на падении рынка

Можно получать прибыль даже в медвежьем рынке, когда большинство активов обесцениваются.

Быстрая прибыль при резком падении цены

Криптовалюты подвержены сильным обвалам, и шорт позволяет моментально заработать.

Можно хеджировать риски

Шорт помогает защитить портфель от потерь, если у вас уже есть купленные активы.

Эффективность при высокой волатильности

Крипторынок часто падает быстрее, чем растёт, что делает шорт мощным инструментом.

Недостатки шортов:

Неограниченные убытки

В отличие от лонга, где убыток ограничен, в шорте цена может расти бесконечно, а убытки могут превышать первоначальный депозит.

Высокие риски ликвидации

Если цена резко идёт вверх, биржа может ликвидировать позицию, закрыв её с убытком.

Процент за заёмные средства

Шорт требует маржинальной торговли, а значит, трейдер платит проценты за заёмные активы.

Не все биржи поддерживают шорт

Некоторые платформы не предоставляют возможность открытия коротких позиций.

Коэффициент лонг/шорт – что это такое

Коэффициент лонг/шорт (Long/Short Ratio) – это показатель, который сравнивает количество открытых длинных (лонг) и коротких (шорт) позиций на криптовалютном рынке. Он помогает определить, в какую сторону трейдеры больше ставят свои средства – на рост или на падение актива.

Как рассчитывается коэффициент лонг/шорт:

Формула:

Long/Short Ratio = Количество лонг позиций / Количество шорт позиций

Как интерпретировать коэффициент:

Коэффициент Значение > 1 (Лонгов больше) Больше трейдеров открыли лонги и ожидают роста цены. Если коэффициент слишком высокий, это может говорить о перегреве рынка и возможной коррекции. < 1 (Шортов больше) Больше трейдеров открыли шорты и ожидают падения цены. Высокое количество шортов может привести к “Short Squeeze” – резкому росту цены на стопах шортистов. ≈1 (Баланс позиций) Примерно равное количество быков и медведей, рынок может двигаться в любую сторону.

Пример расчёта:

Лонг-позиций на $100 млн.

Шорт-позиций на $50 млн.

100/50=2.0

Такой коэффициент означает, что на каждую открытую шорт-позицию приходится 2 лонг-позиции, и рынок настроен бычье.

Почему важно следить за коэффициентом лонг/шорт:

Понимание рыночного настроения – если большинство трейдеров в лонге, это может говорить о доверии к активу. Индикатор перегретости – если коэффициент сильно выше 1, это может указывать на возможное падение из-за ликвидации лонгов. Вероятность шорт-сквиза и лонг-сквиза – если слишком много шортов, возможен резкий рост цены при массовых ликвидациях.

Когда стоит заходить в short и long

Принятие решения о входе в лонг или шорт зависит от рыночных условий, технического анализа и фундаментальных факторов.

Когда заходить в лонг:

Бычий тренд (восходящее движение)

Если цена показывает последовательный рост, образуя более высокие максимумы и минимумы.

Подтверждается индикаторами, такими как EMA (скользящая средняя) или ADX (индикатор силы тренда).

Поддержка и отскок от неё

Если цена тестирует уровень поддержки и демонстрирует признаки разворота вверх.

Пример: биткоин тестирует уровень $30 000 и отскакивает вверх.

Высокий коэффициент шортов (Short Squeeze)

Если много трейдеров открыли шорт-позиции, и цена начинает расти, их ликвидация может вызвать резкий скачок вверх.

Фундаментальные факторы

Хорошие новости (новые партнёрства, листинг на бирже, успешные обновления блокчейна).

Позитивный макроэкономический фон (рост фондового рынка, снижение процентных ставок).

Когда НЕ заходить в лонг:

Во время глобального медвежьего тренда.

При достижении исторических максимумов без признаков консолидации.

При сильной перекупленности (RSI выше 70).

Когда заходить в шорт:

Медвежий тренд (нисходящее движение)

Цена формирует ниже максимумы и ниже минимумы.

Скользящие средние (EMA, SMA) показывают нисходящее направление.

Сопротивление и отскок вниз

Цена тестирует уровень сопротивления и не может его пробить.

Пример: биткоин не пробивает уровень $40 000 и начинает снижаться.

Высокий коэффициент лонгов (Long Squeeze)

Если слишком много трейдеров открыли лонги, а цена начинает падать, их ликвидация может привести к резкому снижению.

Негативные фундаментальные факторы

Плохие новости (банкротства криптокомпаний, запреты со стороны регуляторов).

Кризис в традиционных финансах (рост инфляции, повышение процентных ставок).

Когда НЕ заходить в шорт:

В начале бычьего тренда.

При слишком низком коэффициенте лонг/шорт (если много шортов, возможен Short Squeeze).

При сильной перепроданности (RSI ниже 30).

Заключение

Понимая поведение цены и рыночный контекст можно очень эффективно использовать лонг и шорт в своей торговле. При этом, независимо от направления совершаемой сделки важно помнить о рисках, соблюдать их и действовать согласно своей торговой системе.

Часто задаваемые вопросы

Что безопаснее – лонг или шорт?

Лонг безопаснее, так как максимальные потери ограничены ценой покупки, но при торговле все зависит от рыночной ситуации.

Можно ли открывать шорт без кредитного плеча?

Нет, шорт-позиции всегда требуют заёмных средств.

Как определить, когда лучше входить в лонг или шорт?

Используйте технический анализ, уровни поддержки/сопротивления и новости.

Что такое ликвидация позиции в шортах и лонгах?

Это принудительное закрытие позиции биржей при недостатке средств для покрытия убытков.

Какие биржи поддерживают шорт и лонг?

Большинство крупных бирж, таких как Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX предоставляют возможность открывать как длинные, так и короткие позиции.