Что такое шорт и лонг в криптотрейдинге
Дата публикации:
Время на чтение:

Что такое шорт и лонг в криптотрейдинге

На рынке криптовалют так же, как и на других финансовых рынках есть два направления движения, в зависимости от которых участники рынка принимают торговые решения. Рассмотрим подробнее эти понятия и как их использовать в криптотрейдинге.

История происхождения терминов “short” и “long”

Термины “лонг” (long) и “шорт” (short) изначально появились в традиционной торговле ценными бумагами и сырьевыми товарами. Они заимствованы из английского языка, где “long” означает “длинный” и символизирует ожидание роста актива, а “short” – “короткий”, указывает на стремление заработать на снижении цены.

Эти концепции стали популярны ещё в 18 веке, когда трейдеры начали заключать короткие продажи (short selling) на фондовом рынке. Со временем эти стратегии перекочевали на рынок криптовалют и предоставили возможность торговать в двух направлениях как при росте, так и при падении цен цифровых активов.

Шорт (short) в криптотрейдинге –- что это такое

Шорт (Short, короткая позиция) —- это стратегия торговли, при которой трейдер зарабатывает на снижении цены криптовалюты. Другими словами, открывая короткую позицию, трейдер делает расчет на снижение в стоимости актива, рассчитывая выкупить его позже после снижения по более низкой цене и тем самым зафиксировать прибыль.

Принцип работы шорта в криптотрейдинге:

  1. Заём актива – трейдер берёт взаймы криптовалюту у биржи или другого контрагента, чтобы продать её по текущей цене.

  2. Продажа криптовалюты – актив продаётся на рынке по рыночной или заранее установленной цене.

  3. Снижения цены – трейдер ждёт, когда стоимость актива упадёт.

  4. Выкуп криптовалюты – после снижения цены трейдер покупает тот же актив, но уже дешевле.

  5. Возврат заёмных средств – разница в цене продажи и покупки (выкупа) составляет прибыль (за вычетом комиссий и процентов за использование кредита).

Пример шорта:

Допустим, биткоин стоит $40 000. Трейдер берёт в долг 1 BTC и сразу продаёт его. Через несколько дней цена падает до $35 000. Он покупает 1 BTC за $35 000, возвращает бирже заёмный актив и фиксирует прибыль в $5 000.

Риски и особенности шорта:

  • Потенциальные убытки не ограничены, поскольку цена актива теоретически может расти бесконечно.

  • Маржинальная торговля – шорт чаще всего осуществляется с кредитным плечом, что увеличивает как прибыль, так и возможные потери.

  • Ликвидация позиции – при движении цены актива вверх и достижения уровня маржин-колла, биржа автоматически закроет позицию, что приведёт к убыткам.

Лонг (Long) в криптотрейдинге – что это такое

Лонг (Long, длинная позиция) – это стратегия, при которой трейдер получает прибыль вследствие роста стоимости криптовалюты. Купив актив, он рассчитывает продать его позже после повышения цены и получить прибыль.

Принцип работы лонга в криптотрейдинге:

  1. Покупка актива – трейдер приобретает криптовалюту по текущей цене.

  2. Ожидание – удержание актива до повышения его стоимости.

  3. Продажа криптовалюты – актив продаётся по более высокой цене.

  4. Фиксация прибыли – разница в цене покупки и продажи составляет доход трейдера.

Пример лонга:

Допустим, Ethereum стоит $2 000. Трейдер покупает 5 ETH за $10 000. Через неделю цена вырастает до $2 500. Он продаёт 5 ETH за $12 500 и получает прибыль в $2 500.

Риски и особенности лонга:

  • Ограниченная прибыль – в отличие от шорта, где теоретически цена может упасть до нуля, рост актива ограничен реальными рыночными условиями.

  • Просадка портфеля – если цена падает, трейдер терпит убытки, но позицию можно удерживать дольше, ожидая восстановления.

  • Маржинальные лонги – использование кредитного плеча увеличивает потенциальную прибыль, но также повышает риск ликвидации.

Хеджирование - что это и как зависит от short и long

Хеджирование (hedging) – это стратегия управления рисками, при которой трейдер или инвестор открывает дополнительные позиции, чтобы минимизировать возможные убытки от неблагоприятных движений цены. В криптовалютном трейдинге хеджирование помогает снизить влияние волатильности, что особенно важно в условиях высокой нестабильности рынка.

Хеджирование можно сравнить со страховкой: вы не зарабатываете напрямую от него, но уменьшаете потенциальные потери.

Как связаны хеджирование и позиции short и long:

Хеджирование часто осуществляется через открытие short (коротких) или long (длинных) позиций, в зависимости от основного актива и рыночной ситуации.

  • Хеджирование через шорт (short)

    • Если у вас уже есть криптовалюта (например, 10 BTC), но вы боитесь падения цены, вы можете открыть короткую позицию (short) на тот же актив.

    • Если цена BTC снизится, убытки от падения стоимости вашего актива будут компенсированы прибылью от шорт-позиции.

    • Если цена вырастет, убытки по шорту компенсируются увеличением стоимости актива, которым вы владеете.

Пример:

  • У вас есть 10 BTC, купленных по $40 000.

  • Вы открываете короткую позицию (шорт) на 10 BTC по той же цене.

  • Если цена падает до $35 000, ваш портфель теряет $50 000, но шорт приносит вам такую же прибыль.

  • В результате, общий баланс остаётся почти неизменным, несмотря на падение цены.

  • Хеджирование через лонг (long)

    • Если у вас уже есть шорт-позиция, но рынок начинает расти, можно открыть лонг (long), чтобы компенсировать возможные убытки от короткой позиции.

    • Это полезно, если тренд меняется, и медвежий рынок переходит в бычий.

Пример:

  • Вы зашли в шорт на 5 ETH по $2 000, рассчитывая на падение.

  • Внезапно Ethereum начинает расти до $2 500.

  • Чтобы уменьшить потери, вы открываете лонг на 5 ETH.

  • Если цена продолжает расти, ваш убыток от шорта компенсируется прибылью от лонга.

Чем отличаются позиции в short и long

ХарактеристикаЛонг (long)Шорт (short)
Ожидание ценыРостПадение
Вход в сделкуПокупкаПродажа в долг
Основной рискПадение ценыРост цены
Теоретический рискОграничен (цена не может опуститься ниже 0)Неограничен (цена может расти бесконечно)

Преимущества и недостатки лонгов и шортов

Преимущества и недостатки лонгов (Long)

Преимущества лонгов:

  1. Неограниченный потенциал прибыли
  • В теории цена актива может расти бесконечно, что позволяет получать высокий доход.
  1. Ограниченный риск
  • Максимальный убыток ограничен суммой, вложенной в покупку актива. Если он упадёт до нуля, трейдер потеряет только вложенные средства.
  1. Подходит для долгосрочных инвесторов
  • Лонг-стратегия выгодна в бычьем рынке и хорошо подходит для холдеров (HODL).
  1. Можно зарабатывать без кредитного плеча
  • В отличие от шорта, лонг можно открывать без маржинальной торговли, просто купив актив.
  1. Поддерживается большинством бирж
  • Лонг возможен как в спотовой, так и в фьючерсной торговле.

Недостатки лонгов:

  1. При медвежьем рынке актив может терять стоимость
  • Если цена падает, приходится либо терпеть убытки, либо ждать восстановления.
  1. Неэффективность при боковом рынке
  • Если цена движется в узком диапазоне, рост может быть медленным, а прибыль – минимальной.
  1. Высокая волатильность криптовалют
  • Даже перспективные монеты могут резко падать в цене, что создаёт риск для долгосрочных лонгов.
  1. Долгое ожидание прибыли
  • В отличие от шорта, где можно заработать быстро, лонг иногда требует месяцев или лет, чтобы цена выросла.

Преимущества и недостатки шортов (Short)

Преимущества шортов:

  1. Заработок на падении рынка
  • Можно получать прибыль даже в медвежьем рынке, когда большинство активов обесцениваются.
  1. Быстрая прибыль при резком падении цены
  • Криптовалюты подвержены сильным обвалам, и шорт позволяет моментально заработать.
  1. Можно хеджировать риски
  • Шорт помогает защитить портфель от потерь, если у вас уже есть купленные активы.
  1. Эффективность при высокой волатильности
  • Крипторынок часто падает быстрее, чем растёт, что делает шорт мощным инструментом.

Недостатки шортов:

  1. Неограниченные убытки
  • В отличие от лонга, где убыток ограничен, в шорте цена может расти бесконечно, а убытки могут превышать первоначальный депозит.
  1. Высокие риски ликвидации
  • Если цена резко идёт вверх, биржа может ликвидировать позицию, закрыв её с убытком.
  1. Процент за заёмные средства
  • Шорт требует маржинальной торговли, а значит, трейдер платит проценты за заёмные активы.
  1. Не все биржи поддерживают шорт
  • Некоторые платформы не предоставляют возможность открытия коротких позиций.

Коэффициент лонг/шорт – что это такое

Коэффициент лонг/шорт (Long/Short Ratio) – это показатель, который сравнивает количество открытых длинных (лонг) и коротких (шорт) позиций на криптовалютном рынке. Он помогает определить, в какую сторону трейдеры больше ставят свои средства – на рост или на падение актива.

Как рассчитывается коэффициент лонг/шорт:

Формула:

Long/Short Ratio = Количество лонг позиций / Количество шорт позиций

Как интерпретировать коэффициент:

КоэффициентЗначение
> 1 (Лонгов больше)Больше трейдеров открыли лонги и ожидают роста цены. Если коэффициент слишком высокий, это может говорить о перегреве рынка и возможной коррекции.
< 1 (Шортов больше)Больше трейдеров открыли шорты и ожидают падения цены. Высокое количество шортов может привести к “Short Squeeze” – резкому росту цены на стопах шортистов.
≈1 (Баланс позиций)Примерно равное количество быков и медведей, рынок может двигаться в любую сторону.

Пример расчёта:

  • Лонг-позиций на $100 млн.

  • Шорт-позиций на $50 млн.

100/50=2.0

Такой коэффициент означает, что на каждую открытую шорт-позицию приходится 2 лонг-позиции, и рынок настроен бычье.

Почему важно следить за коэффициентом лонг/шорт:

  1. Понимание рыночного настроения – если большинство трейдеров в лонге, это может говорить о доверии к активу.

  2. Индикатор перегретости – если коэффициент сильно выше 1, это может указывать на возможное падение из-за ликвидации лонгов.

  3. Вероятность шорт-сквиза и лонг-сквиза – если слишком много шортов, возможен резкий рост цены при массовых ликвидациях.

Когда стоит заходить в short и long

Принятие решения о входе в лонг или шорт зависит от рыночных условий, технического анализа и фундаментальных факторов.

Когда заходить в лонг:

  1. Бычий тренд (восходящее движение)

  • Если цена показывает последовательный рост, образуя более высокие максимумы и минимумы.

  • Подтверждается индикаторами, такими как EMA (скользящая средняя) или ADX (индикатор силы тренда).

  1. Поддержка и отскок от неё

  • Если цена тестирует уровень поддержки и демонстрирует признаки разворота вверх.

  • Пример: биткоин тестирует уровень $30 000 и отскакивает вверх.

  1. Высокий коэффициент шортов (Short Squeeze)
  • Если много трейдеров открыли шорт-позиции, и цена начинает расти, их ликвидация может вызвать резкий скачок вверх.
  1. Фундаментальные факторы

  • Хорошие новости (новые партнёрства, листинг на бирже, успешные обновления блокчейна).

  • Позитивный макроэкономический фон (рост фондового рынка, снижение процентных ставок).

Когда НЕ заходить в лонг:

  • Во время глобального медвежьего тренда.

  • При достижении исторических максимумов без признаков консолидации.

  • При сильной перекупленности (RSI выше 70).

Когда заходить в шорт:

  1. Медвежий тренд (нисходящее движение)

  • Цена формирует ниже максимумы и ниже минимумы.

  • Скользящие средние (EMA, SMA) показывают нисходящее направление.

  1. Сопротивление и отскок вниз

  • Цена тестирует уровень сопротивления и не может его пробить.

  • Пример: биткоин не пробивает уровень $40 000 и начинает снижаться.

  1. Высокий коэффициент лонгов (Long Squeeze)
  • Если слишком много трейдеров открыли лонги, а цена начинает падать, их ликвидация может привести к резкому снижению.
  1. Негативные фундаментальные факторы

  • Плохие новости (банкротства криптокомпаний, запреты со стороны регуляторов).

  • Кризис в традиционных финансах (рост инфляции, повышение процентных ставок).

Когда НЕ заходить в шорт:

  • В начале бычьего тренда.

  • При слишком низком коэффициенте лонг/шорт (если много шортов, возможен Short Squeeze).

  • При сильной перепроданности (RSI ниже 30).

Заключение

Понимая поведение цены и рыночный контекст можно очень эффективно использовать лонг и шорт в своей торговле. При этом, независимо от направления совершаемой сделки важно помнить о рисках, соблюдать их и действовать согласно своей торговой системе.

Часто задаваемые вопросы

  1. Что безопаснее – лонг или шорт?

Лонг безопаснее, так как максимальные потери ограничены ценой покупки, но при торговле все зависит от рыночной ситуации.

  1. Можно ли открывать шорт без кредитного плеча?

Нет, шорт-позиции всегда требуют заёмных средств.

  1. Как определить, когда лучше входить в лонг или шорт?

Используйте технический анализ, уровни поддержки/сопротивления и новости.

  1. Что такое ликвидация позиции в шортах и лонгах?

Это принудительное закрытие позиции биржей при недостатке средств для покрытия убытков.

  1. Какие биржи поддерживают шорт и лонг?

Большинство крупных бирж, таких как Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX предоставляют возможность открывать как длинные, так и короткие позиции.

