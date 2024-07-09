Коли і чому відбувається альтсезон?

Ринок - це циклічне явище, яке не порушувалося і не буде порушуватися ніколи. Абсолютно живий організм, кров якого - це гроші.

Для початку почнемо з визначення - що таке «альтсезон»? Це цикл ринку, коли основні капітали зосереджені на альткоїнах після фіксацій по біткойну.

У криптовалютному ринку вже закріпився шлях грошей від активу до активу. На початку циклу великі капітали відкуповують біткоїн. Після фіксації за головною криптовалютою гроші переливаються у фундаментальні альткоїни, і після них капітали зосереджені на інших монетах.

Звідси і виникає поняття «альтсезон». У цей часовий проміжок монети показують сильне зростання і дають ікси. При цьому біткоїн уже не показує особливого зростання, а навпаки, або перебуває в консолідації, або має спадний рух. Це обґрунтовано тим, що з головної криптовалюти виходять великі капітали.

Для визначення альтсезону нам допоможе домінація біткоїна. Графік показує частку ринкової капіталізації головної криптовалюти по відношенню до всього ринку криптовалют.

Історія свідчить, що коли знижується домінація біткоїна, зростають альткоїни. Показник має бути нижчим за 40-50%, і демонструвати сильні низхідні рухи.

Один із прикладів був 13 червня 2022 року. Домінація біткоїна почала швидке зниження, що свідчило про вихід капіталу з активу. Цього ж дня ETH дав сильний рух більш ніж на 100%.

Після головного альткоїна показали зростання й інші криптовалюти.

Щоб відстежити, коли домінація біткоїна почне падати, нам потрібно технічно розібрати графік і зрозуміти, куди прямує тенденція.

Індикатор майже дійшов до ретесту колишньої підтримки, яка є важливим рівнем. Після пробиття підтримки ціна не відретестувала її, і тепер це рівень опору. Також спостерігається плавний підхід до похилого рівня, який визначає висхідну тенденцію. Якщо ціна продовжить консолідуватися біля рівня підтримки, то збільшиться ймовірність імпульсного пробою.

Ще однією підставою для альтсезону є збільшення капіталізації альткоїнів за умови, що капіталізація біткоїна стоїть на місці або знижується. Спостерігати показники можна на сайті Coinmarketcap.

На основній сторінці сайту є дані про капіталізацію активів. Поспостерігайте за активами тиждень і щодня записуйте показники капіталізації. Обчисліть середні значення, і коли капіталізація буде вищою за норму більш ніж на 20-30%, то це буде підставою для входу в позицію.