Когда и почему происходит альтсезон?

Рынок – это цикличное явление, которое не нарушалось и не будет нарушаться никогда. Абсолютно живой организм, кровь которого – это деньги.

Для начала начнем с определения – что такое “альтсезон”? Это цикл рынка, когда основные капиталы сосредоточены на альткоинах после фиксаций по биткойну.

В криптовалютном рынке уже закрепился путь денег от актива к активу. В начале цикла крупные капиталы откупают биткоин. После фиксации по главной криптовалюте деньги переливаются в фундаментальные альткоины, и после них капиталы сосредоточены на остальных монетах.

Отсюда и возникает понятие “альтсезон”. В этот временной промежуток монеты показывают сильный рост и дают иксы. При этом биткоин уже не показывает особого роста, а наоборот, либо находится в консолидации, либо имеет нисходящее движение. Это обосновано тем, что из главной криптовалюты выходят крупные капиталы.

Для определения альтсезона нам поможет доминация биткоина. График показывает долю рыночной капитализации главной криптовалюты по отношению ко всему рынку криптовалют.

История гласит, что когда снижается доминация биткоина, растут альткоины. Показатель должен быть ниже 40-50%, и демонстрировать сильные нисходящие движения.

Один из примеров был 13 июня 2022 года. Доминация биткоина начала быстрое снижение, что свидетельствовало о выходе капитала из актива. В этот же день ETH дал сильное движение более чем на 100%.

После главного альткоина показали рост и остальные криптовалюты.

Чтобы отследить, когда доминация биткоина начнет падать, нам потребуется технически разобрать график и понять, куда направляется тенденция.

Индикатор почти дошел до ретеста бывшей поддержки, которая является важным уровнем. После пробития поддержки цена не отретестила ее, и теперь это уровень сопротивления. Также наблюдается плавный подход к наклонному уровню, который определяет восходящую тенденцию. Если цена продолжит консолидироваться у уровня поддержки, то увеличится вероятность импульсного пробоя.

Еще одним основаниям для альтсезона является увеличение капитализации альткоинов при условии, что капитализация биткоина стоит на месте либо снижается. Наблюдать показатели можно на сайте Coinmarketcap.

На основной странице сайта есть данные о капитализации активов. Пронаблюдайте за активами неделю и каждый день записывайте показатели капитализации. Вычислите средние значения, и когда капитализация будет выше нормы более чем на 20-30%, то это будет основанием на вход в позицию.